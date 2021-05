Daten Mit einem 4-1-4-1 und Louis Schaub in der Startformation holt der FC Luzern den Cupsieg: Zahlen und Fakten zum Cupfinal Mit dieser Aufstellung gewinnt der FC Luzern statistisch gesehen mit einer Wahrscheinlichkeit von 68 Prozent den Cupfinal. Wenn Louis Schaub im Sturm spielt, ist der Sieg gar gewiss. Tim Naef 21.05.2021, 05.00 Uhr

Will FCL-Coach Fabio Celestini am Pfingstmontag den Pokal in die Zentralschweiz holen, muss er seine Mannschaft mit einem 4-1-4-1 auf den Platz schicken. Dies sagen zumindest die nackten Zahlen der aktuellen Saison aus.