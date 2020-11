Matchbericht & Noten «Was soll ich nach so einem Spiel sagen» – der verpasste erste FCL-Saisonsieg gegen Vaduz in vier Episoden Dem FC Luzern gelingt auch gegen den Aufsteiger Vaduz der Befreiungsschlag nicht. Die Entstehung des 1:1-Unentschieden lässt die FCL-Akteure nach dem Schlusspfiff hadern. Janick Wetterwald 21.11.2020, 22.57 Uhr

Episoden, so benennt FCL-Trainer Fabio Celestini die umstrittenen Entscheide von Schiedsrichter Adrien Jacottet nach dem Spiel gegen den FC Vaduz.

FCL-Trainer Fabio Celestini hadert nach dem Spiel gegen Vaduz wegen verschiedenen Episoden. Bild: Martin Meienberger

Im Fokus steht dabei der Schiedsrichter Adrien Jacottet. Bild: Martin Meienberger

Es geht um diese vier Szenen:

In der ersten Halbzeit sieht FCL-Goalie Marius Müller die gelbe Karte wegen Spielverzögerung. Alex Carbonell sieht nach 50 Minuten innert wenigen Sekunden zweimal die gelbe Karte und somit auch die Rote – Platzverweis. Penalty für Vaduz nach einem Zweikampf von Martin Frydek und Matteo Di Giusto. Kein Penalty für Luzern in der Nachspielzeit

Vor diesen Szenen, oder anders gesagt bis zum Führungstor, zeigt der FC Luzern eine gute Leistung. Die Mannschaft lässt den Ball zügiger laufen als in den Spielen zuvor und bringt einige Male die Aussenverteidiger Martin Frydek und Silvan Sidler in gute Positionen in der Offensive. Die in Zürich vermissten Emotionen und Zweikampfhärte sind ebenfalls vorhanden. Der Lohn für die Bemühungen folgt nach einer halben Stunde Spielzeit. Marvin Schulz, der den gesperrten Lucas Alves in der Innenverteidigung ersetzt, läuft energisch mit dem Ball am Fuss los. Der Deutsche schüttelt einige Vaduz-Spieler ab, bevor er Lorik Emini am rechten Flügel bedient. Dieser passt auf Louis Schaub, der im Strafraum am herausstürmenden Vaduz-Keeper Benjamin Büchel scheitert. Den Abpraller leitet Schulz per Kopf weiter zu Dejan Sorgic, der den Ball über die Linie schiesst.

Die Luzerner jubeln nach dem 1:0. Bild: Walter Bieri / Keystone

Das Heimteam zieht sich danach zurück, die Gäste kommen besser ins Spiel.

1. Episode: Marius Müller sieht die gelbe Karte

FCL-Goalie Marius Müller sagt nach dem Spiel: «Ich habe in meiner Karriere noch nie eine gelbe Karte wegen Spielverzögerung in der ersten Halbzeit gekriegt.» Für diese Premiere sorgte Schiedsrichter Adrien Jacottet. Es hätte am Ende eine Randnotiz sein können, doch nach diesem Ausgang der Partie ist es eben eine dieser Episoden, die bei den Luzernern für Kopfschütteln sorgen.

Immerhin: Müller kann sich noch vor der Pause mit einer guten Tat gegen Mohamed Coulibaly auszeichnen und fällt darum nicht nur in dieser einen Szenen auf. Mehr knifflige Aufgaben gibt es für den Deutschen in der ersten Halbzeit nicht.

2. Episode: Alex Carbonell mit einem rekordverdächtigen Platzverweis

Nach 48 Minuten und 10 Sekunden unterbindet Alex Carbonell im Mittelfeld einen Konter der Vaduzer. Der Spanier zieht Tunahan Cicek am Trikot zurück und Jacottet zeigt ihm die gelbe Karte. Nach 48 Minuten und 53 Sekunden leistet sich Carbonell das nächste Foul. Er nimmt einen Pass schlecht an und will den Ball vor dem eigenen Tor nicht verloren geben. Der FCL-Neuzuzug geht mit dem rechten Fuss bestimmt zum Ball, trifft aber den Gegenspieler nicht mit voller Wucht. Die zweite gelbe Karte ist hart, eine strenge Ermahnung wäre auch eine Möglichkeit gewesen. So aber kassiert Carbonell innert 43 Sekunden zwei gelbe Karten und muss das Spielfeld verlassen.

Jacottet zeigt Carbonell die rote Karte. Bild: Martin Meienberger

Der FCL hat in Unterzahl weniger den Ball, aber die besseren Torchancen. Der zweite Treffer gelingt dem Heimteam aber nicht und so kommt es, wie es in dieser Saison schon öfters kam für das Celestini-Team.

3. Penalty für den FC Vaduz

In der 85. Minute entscheidet Jacottet auf Elfmeter für die Gäste aus dem Fürstentum Liechtenstein. Nach einer Kopfball-Abwehr von Pascal Schürpf versucht Martin Frydek mit dem linken Fuss den Ball zu erreichen, Matteo Di Giusto springt dabei in den Luzerner Verteidiger hinein.

Printscreen: blue TV

Printscreen: blue TV

Printscreen: blue TV

Der Tscheche Frydek muss nach dieser Aktion noch gepflegt werden. Derweil setzt sich Milan Gajic den Ball auf den Elfmeterpunkt. Der ehemalige FCL-Spieler verwandelt souverän und erzielt somit den Ausgleich für Vaduz.

4. Kein Penalty für den FC Luzern

In der Nachspielzeit kommt Ibrahima Ndiaye nach einem Vaduzer Querschlag zum Kopfball. Danach springt der Ball dem Vaduz-Stürmer Manuel Sutter im eigenen Strafraum an den Oberarm.

Printscreen: blue TV

Printscreen: blue TV

Stefan Knezevic, der direkt hinter Sutter steht, reklamiert sofort. Jacottet fasst sich ans Ohr, das heisst, er hält Rücksprache mit dem VAR. Nach einigen Sekunden bleibt der Schiedsrichter bei seiner Einschätzung und lässt das Spiel weiterlaufen. So bleibt dem FCL der Penalty verwehrt.

Danach ist Schluss, der FC Luzern bleibt in dieser Saison ohne Sieg. Der FC Vaduz kommt zu einem glücklichen Punktgewinn.

Fabio Celestini: «Wir haben bis zur 35. Minute gut gespielt, Zweikämpfe gewonnen, Chancen gehabt und auch ein Tor geschossen. Nach der Pause sind wir wieder gut gestartet, danach kam eine dieser Episoden. Trotz Unterzahl haben wir weiterhin mit zwei Stürmen gespielt, wollten das zweite Tor erzielen und hatten auch Chancen dazu. Danach folgten die weiteren Episoden mit Penalty für Vaduz und kein Penalty für uns. Wir müssen das akzeptieren.»

Marius Müller zum Spiel: «Was soll ich nach so einem Spiel sagen. (...) Wir haben es vielleicht in der ersten Halbzeit verpasst, noch mit mehr Druck das zweite Tor zu machen. Wir haben gekämpft, ich finde nach dem Platzverweis hat man nicht gemerkt, dass wir ein Mann weniger waren. Am Ende fühlt sich dieses Unentschieden wie eine Niederlage an – komisch, sehr komisch.»

Marius Müller zum Penalty für Vaduz: «Wir kriegen im Moment Penaltys gegen uns, die ich einen absoluten Skandal finde. Es hat sich aber schon das ganze Spiel durchgezogen, keine Feinfühligkeit des Schiedsrichters. Er gibt mir ohne Vorwarnung noch in der ersten Halbzeit eine gelbe Karte wegen Spielverzögerung. Lauter 50/50-Duelle, die er gegen uns gepfiffen hat, dann wundert es mich auch nicht, wenn er bei diesem Duell in unserem Strafraum auf Penalty entscheidet. Das ist im Moment auch einfach ein bisschen lächerlich und so bringst du dich halt um den Lohn. Aber es ist egal, wie oft wir auf die Knie, auf den Kopf fallen, wir müssen immer wieder aufstehen, weitermachen. Es wird auch irgendwann mal anders kommen.»

Lorik Emini zum Penalty für Vaduz: «Ich stand sehr nahe bei der Szene. Aus meiner Sicht macht Martin Frydek einen Luftschlag und der Gegenspieler läuft in ihn rein. Für mich ist das kein Penalty. »

Lorik Emini zum Spiel: «Wir sind enttäuscht, aber wir arbeiten als Team und nehmen jetzt die guten Sachen mit. Der Fokus gilt jetzt dem nächsten Match.»

Luzern - Vaduz 1:1 (1:0)

SR Jaccottet. - Tore: 31. Sorgic (Schulz) 1:0. 87. Gajic (Foulpenalty) 1:1.

Luzern: Müller; Sidler, Schulz, Knezevic, Frydek; Carbonell; Emini, Ndenge (90. Tasar); Schaub (74. Schürpf), Ugrinic; Sorgic (61. Ndiaye).

Vaduz: Büchel; Rahimi, Schmid, Simani (63. Prokopic); Dorn, Gajic, Lüchinger, Obexer (77. Hug); Cicek; Coulibaly (77. Di Giusto), Sutter (94. Schmied).

Bemerkungen: Luzern ohne Lucas (gesperrt), Burch und Binous (beide verletzt). Vaduz ohne Wieser (verletzt). 50. Gelb-rote Karte gegen Carbonell (Foul). Verwarnungen: 20. Sutter (Foul), 22. Simani (Foul), 39. Müller (Spielverzögerung), 49. Carbonell (Foul), 91. Lüchinger (Foul), 92. Emini (Foul).