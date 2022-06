FC Luzern FCL besiegt im ersten Testspiel der Saison den FC Winterthur 2:1 Zum 50-Jahr-Jubiläum des SC Eich gastiert der FC Luzern auf dem Sportplatz Brand: Vor 2000 Zuschauern gewinnen die Innerschweizer gegen den Super-League-Aufsteiger FC Winterthur 2:1. Daniel Wyrsch 17.06.2022, 20.33 Uhr

Samuele Campo schiesst den FC Luzern im Testspiel in Eich gegen den FC Winterthur mit einem schönen Freistoss 1:0 in Führung. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Zürich, 22. Mai 2022)

Weil der FC Luzern die Vorbereitung erst in dieser Woche begonnen hat und in dieser Phase das Hauptgewicht der Konditionsarbeit gilt, verlangte Mario Frick nach einer speziellen Austragung dieses Testspiels. Seine Luzerner spielten gegen den FC Winterthur in drei Dritteln zu je 30 Minuten. Beim FCL absolvierten die meisten Profis nur ein Drittel.