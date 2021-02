Fussball FCL-Captain Schwegler: «Das ist keine Abschiedstournee – bis zum Schluss kann ich der Mannschaft helfen» Routinier Christian Schwegler ist überzeugt, dass der FC Luzern die Qualitäten hat, um die Abstiegszone zu verlassen. Doch müssten dazu Voraussetzungen erfüllt werden. Daniel Wyrsch 08.02.2021, 16.00 Uhr

Die Puste geht ihm mit bald 37 Jahren noch nicht aus: Christian Schwegler kommt vor Servettes Boubacar Fofana an den Ball. Bild: Pascal Muller/Freshfocus (Genf, 7. Februar 2021)

Der Mann hat eine enorme Erfahrung. Mit Red Bull Salzburg wurde er sechsmal Meister und fünfmal Cupsieger in Österreich. Seit zwei Dekaden ist Christian Schwegler Fussballprofi. Nach dem 3:0-Heimsieg gegen Servette und vor dem Match in Genf sagte der FCL-Captain: «Wir müssen aufpassen. Das Ergebnis zu Hause hat gut ausgehen, aber Servette hat ebenfalls Qualitäten.» Der Rechtsverteidiger wurde in seiner Meinung bestätigt, die Genfer besiegten den FCL am Sonntag 4:2. Schwegler sagt:

«Trotz optimaler 1:0-Führung bekamen wir schnell zwei Gegentore, die vermeidbar gewesen wären.»

Für ihn war nach 66 Minuten Schluss, Silvan Sidler ersetzte ihn. Vollends genesen von einem Innenbandanriss stand Schwegler gegen Servette zweimal hintereinander in der Anfangsformation – das waren seine Startelf-Premieren in dieser Saison. Innerhalb dreier Tage stand er total 156 Minuten im Einsatz.

Corona überstanden, aber weniger trainiert

Am Donnerstag, im ersten FCL-Pflichtspiel des Jahres, hatte der Ettiswiler erstmals seit einem Jahr wieder durchgespielt. Das war Schwegler letztmals am 16. Februar 2020 beim 1:0-Heimsieg über St.Gallen gelungen. Das erstaunt umso mehr, weil der Defensivspezialist kürzlich zu den positiv auf Covid-19 getesteten FCL-Spielern gehörte – und in häuslicher Isolation keinen Sport treiben durfte. «Ich habe mich an die Vorgaben gehalten, erst die letzten drei Tage ging ich auf den Hometrainer.» Und er stellt fest:

«Corona überstand ich gut, nachdem ich anfangs zwei, drei Tage extrem starkes Kopfweh und Gliederschmerzen hatte.»

Dem spielintelligenten Aggressivleader ist klar, dass er kaum ohne Pausen durch die ersten sechs Wochen mit total zwölf Partien kommt. «Das ist ein happiges Programm. Zwischen den Begegnungen gilt es, möglichst gut zu regenerieren.» Das zählt besonders für ihn, der am 6. Juni 37 Jahre alt wird. Für einen Feldspieler im Profifussball ein hohes Alter. Dazu ein Vergleich: Zwischen dem Ettiswiler und dem jüngsten FCL-Kaderspieler, dem 17-jährigen Tyron Owusu, besteht ein Altersunterschied von über 19 Jahren.

Dankbar über seine gesunden Knie

Natürlich macht sich Schwegler Gedanken über seine Zukunft. Gerade, weil er in den vergangenen vier Jahren beim FCL immer wieder unter Knieverletzungen litt. Die beiden ersten Spiele des Jahres gegen Servette waren erst seine Ligapartien Nummer 8 und 9 in dieser Saison. Er klopft auf die Tischplatte und betont dankbar: «Bis jetzt haben die Knie gehalten.» Nach wie vor liebt der FCL-Captain das Fussballspielen, doch dann wiederholt er seine Aussage vom Herbst:

«Ich will meinen Körper nicht so lange schinden, bis ich nicht mehr mit meinen Kindern spielen kann.»

Das tönt ganz nach Abschiedstournee bis Ende Saison. Dann läuft sein Vertrag aus. Er korrigiert aber vehement: «Das ist keine Abschiedstournee – dieser Begrifft tönt für mich zu fest nach Karriere ausklingen lassen.» Denn sein erklärtes Ziel ist es, «bis zum Schluss der Mannschaft zu helfen. Dazu bin ich noch in der Lage».

Das erste FCL-Profispiel vor bald 20 Jahren bestritten

Am 17. November 2001 hatte der spätere Profi von YB, Arminia Bielefeld und RB Salzburg sein Début in der höchsten Schweizer Liga im Spiel mit dem FC Luzern in St.Gallen (1:1) gegeben. «20 Profijahre sind eine echt lange Zeit. Es ist schwierig, den richtigen Moment des Abschieds zu finden. Vor einem Jahr wäre ich nicht so weit gewesen. Das war ein Reifeprozess.»

Christian Schwegler erlebte erfolgreiche Jahre in Salzburg. Bild: Imago (Salzburg, 19. August 2014)

Vor dem Rücktritt will der Luzerner mit dem aktuell neuntplatzierten FCL den Klassenerhalt schaffen. «Die Qualitäten haben wir, entscheidend wird sein, dass wir als Mannschaft funktionieren, konstant unsere Leistungen abrufen – und regelmässig Punkte einfahren.»

Mit Lugano wartet ein weiterer unbequemer Widersacher

Die nächste Gelegenheit dazu haben die Innerschweizer am Mittwoch (20.30 Uhr) im Nachholspiel zu Hause gegen den FC Lugano. Captain Schwegler warnt vor einem erneut unangenehmen Gegner. Zum Glück hat er bei seinem Team auch in Genf positive Ansätze gesehen: «Wir haben Moral bewiesen, uns nicht hängen lassen.» Und er ist überzeugt:

«Wenn wir in den entscheidenden Szenen – ob in der Defensive oder Offensive – sauber spielen, können wir auch Lugano bezwingen.»