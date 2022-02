FC Luzern FCL hat Abnehmer für Flop-Innenverteidiger Domgjoni gefunden David Domgjoni hatte beim FC Luzern wahrlich keine glückliche Figur abgegeben: Nur sechsmal spielte er in der Super League, wie schon Vorgänger Fabio Celestini fand der neue Trainer Mario Frick für den Abwehrmann keine Verwendung mehr. Nun wechselt der kosovarische Internationale nach Polen. Daniel Wyrsch 02.02.2022, 11.11 Uhr

Spielte nur ein halbes Jahr für den FC Luzern: Der kosovarische Internationale David Domgjoni. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Luzern, 30. Juli 2021)

Der FC Luzern vermeldet: «David Domgjoni verlässt den FC Luzern per sofort und schliesst sich Bruk-Bet Termalica aus der höchsten polnischen Liga an. Domgjoni wechselte im Sommer 2021 von Menemenspor aus der Türkei zum FC Luzern, für den er insgesamt neunmal zum Einsatz kam.» Ergänzend muss dazu erwähnt werden: Menemenspor ist ein Klub aus der zweiten türkischen Liga.

Sechsmal spielte Domgjoni für den FCL in der Super League. Immer wieder fiel der Innenverteidiger mit fehlerhaften Auftritten auf. Zweimal wurde er bereits zur Halbzeitpause ausgewechselt: In Genf bei der 1:4-Niederlage durch Fabio Celestini und in Zürich bei der 0:4-Klatsche gegen den Leader FCZ durch Interimscoach Sandro Chieffo. Der Match im Letzigrund war der Tiefpunkt des David Domgjoni, als er den FCL nach wenigen Sekunden mit einem haarsträubenden Fehlpass in Rückstand brachte; Zürich-Stürmer Aiyegun Tosin brauchte die perfekte Vorlage nur noch zum 1:0 einzunetzen.

Bereits Badstuber und Bürki reichten nicht in der zentralen Abwehr

In der zentralen Abwehr ist Domgjoni nicht der erste Fehltransfer in relativ kurzer Zeit unter Sportchef Remo Meyer: Schon Marco Bürki (jetzt wieder beim FC Thun) reichte den Ansprüchen des damaligen Trainers Celestini nicht. Dazu wurde kurz vor Ende der Vorrunde der Vertrag mit Ex-Bayern-Profi Holger Badstuber aufgelöst. Er kam aus der 4. Liga in Deutschland vom VfB Stuttgart II zum FCL.

In der Medienmitteilung erklärt der Verein zu Domgjoni: «Nach den kürzlich bekanntgegebenen Zuzügen von Denis Simani und Serkan Izmirlioglu in der Innenverteidigung des FCL war es der beidseitige Wunsch, einen Wechsel im aktuellen Transferfenster anzustreben, um dem kosovarischen Nationalspieler zukünftig die Chancen auf die gewünschten Einsatzminunten zu ermöglichen.»

Erneut zwei Innenverteidiger aus der Zweitklassigkeit verpflichtet

Simani (FC Vaduz) und Izmirlioglu (FC Wil) wechselten ebenfalls von zweitklassigen Klubs in die Innerschweiz. Für den Letztplatzierten und akut abstiegsgefährdeten FC Luzern ist zu hoffen, dass die beiden zentralen Abwehrspieler den Ansprüchen der höchsten Schweizer Liga gerecht werden.

Zum Rückrundenstart kamen die beiden nicht zum Einsatz: Simani war aus seiner Zeit in Vaduz gelb-gesperrt – und anstelle des erst vier Tage vorher verpflichteten Izmirlioglu spielte das junge Eigengewächs Luca Jaquez gegen den FC Basel. Die Partie ging 0:3 verloren. Am kommenden Sonntag (16.30 Uhr) tritt Luzern in Lugano an.

Der dritte Abgang von den Sommer-Neuzugängen

David Domgjoni ist mit Holger Badstuber (derzeit ohne Verein) und dem österreichischen Rechtsverteidiger Patrick Farkas bereits der dritte Neuzugang des vergangenen Sommers, der Luzern schon wieder verlassen hat. Farkas wechselte zurück in seine Heimat und bestreitet die Rückrunde beim Bundesligisten TSV Hartberg.