Fussball FCL hat mit Jashari wieder einen aktuellen Spieler in der Nati – gleichzeitig wird Sportchef Meyer von Alpstaeg attackiert Eigentlich müsste man sich beim FC Luzern gegenseitig auf die Schultern klopfen, weil das Innerschweizer Fussball-Aushängeschild mit Ardon Jashari nach zehn Jahren wieder einen Nationalspieler in seinen Reihen hat. Doch Mehrheitsaktionär Bernhard Alpstaeg befeuert kurz vor dem Heimspiel gegen YB weiter einen internen Machtkampf. Daniel Wyrsch Jetzt kommentieren 29.09.2022, 05.00 Uhr

Ardon Jashari spielte am Dienstag in St. Gallen mit der Schweizer Fussball-Nationalmannschaft gegen Tschechien, während Sportchef Meyer von Mehrheitsaktionär Bernhard Alpstaeg (unten rechts) attackiert wird. Bilder: Keystone / LZ

In der Nachspielzeit kommt der grosse Moment: Mittelfeldmann Ardon Jashari wird für Ex-FCL-Profi Remo Freuler eingewechselt. Murat Yakin ermöglicht dem jungen Luzern-Captain Jashari damit den Einstand in der Schweizer A-Nationalmannschaft. Der 20-jährige Baarer spielt knapp drei Minuten im roten Trikot mit der Nummer 19. Dann erfolgt der Abpfiff, die Schweiz besiegt Tschechien in St. Gallen im letzten Gruppenspiel der Nations League 2:1 – und bleibt damit A-klassig, während Tschechien absteigt.

Nationalcoach Yakin setzt mit der Einwechslung des FCL-Juwels einen Plan um: Dank dem Kurzeinsatz in der A-Auswahl ist Ardon Jashari nun der Schweiz verpflichtet. Die Nationalteams von Nordmazedonien, Albanien oder dem Kosovo bleiben aussen vor. Für ihn, dessen Eltern vor seiner Geburt aus Nordmazedonien in die Schweiz eingewandert sind, ist lange vor dem Nati-Debüt klar gewesen:

«Ich bin hier geboren und aufgewachsen. Für mich ist es eine Herzensangelegenheit, für die Schweiz zu spielen.»

Die Fans der Innerschweizer sind stolz, zehn Jahre nach den beiden Länderspiel-Teileinsätzen von Alain Wiss (5:3 gegen Deutschland in Basel und 0:1 gegen Rumänien in Luzern) endlich wieder einen aktuellen Profi der Blau-Weissen in der Nati zu haben. «Super, hat der FCL mit Jashari wieder einen Natispieler», ist nur eine von vielen Reaktionen.

Eigenmächtig ausgesprochenes Stadionverbot

Doch allen ist nicht zum Feiern zu Mute. Wie unsere Zeitung von mehreren Seiten erfahren hat, steht Luzern-Sportchef Remo Meyer massiv unter Druck von Mehrheitsaktionär Bernhard Alpstaeg, seit der Beraterstreit um Jashari entbrannt ist. Wie bereits vor dem Ligaspiel in Winterthur (6:0-Sieg) am 10. September bekannt wurde, hat Alpstaeg, der 52 Prozent der FCL-Holding AG und auch die Mehrheit an der Swisspor-Arena besitzt, dem Berater von Jashari ein Stadionverbot aufgebrummt. Ohne Begründung.

Wie Recherchen unserer Zeitung zeigen, hat Alpstaeg das Stadionverbot gegen Agron Krasniqi eigenmächtig ausgesprochen. Beim FCL ist weder aus der Klubführung noch dem Verwaltungsrat jemand zu finden, der den Jashari-Berater nicht mehr in der Swisspor-Arena sehen möchte. Denn dazu gibt es keinen Grund. Im Gegenteil: Der nunmehr frischgebackene Nationalspieler Jashari hatte Mitte Juni an der Seite von Krasniqi einen neuen Vertrag beim FCL unterschrieben, der bis Sommer 2026 gültig ist. Trotz lukrativeren Angeboten des FC Basel und von ausländischen Vereinen.

Alpstaeg wollte Jashari für seine neu gegründete Sportberatungsfirma Jashari unter Vertrag nehmen. Er und der umstrittene Spielerberater Giacomo Petralito wollten Krasniqi die Bild- und Werberechte von Jashari abkaufen. Erfolglos.

Widerstand gegen gewollte Freistellung von Meyer

Meyer sollte in der Folge dafür sorgen, dass Krasniqi die Rechte an FCL-Juwel Jashari verkauft. Dafür ist der Sportchef aber nicht zu haben. Nun soll Hauptgeldgeber Alpstaeg sogar so weit gehen, dass er Meyer vom Hof jagen will. Wenn es einen geeigneteren Zeitpunkt für die Freistellung des Sportchefs gegeben hätte, wäre dieser im vergangenen Herbst gewesen. Damals spielte der FC Luzern unter Fabio Celestini eine miserable Vorrunde, die meisten Sommertransfers nach dem Cupsieg 2021 hatten zum negativen Abschneiden beigetragen.

Doch seit Anfang 2022 funktioniert der FCL: Angefangen mit der Wahl von Mario Frick zum neuen Cheftrainer. Und die meisten Neuzugänge im Winter- und nun auch im Sommertransferfenster haben zu einem deutlich stärkeren Konkurrenzkampf in der Mannschaft geführt. Der Saisonstart ist in der Liga mit elf Punkten in sieben Spielen gelungen – und auch im Cup steht man in den Achtelfinals (auswärts gegen Thun).

Am Sonntag (16.30 Uhr) folgt nach der Länderspielpause das mit Spannung erwartete Heimspiel gegen Leader YB. Im FCL regt sich Widerstand gegen Alpstaegs Angriff auf Meyer. Präsident und CEO Stefan Wolf ist keine Windfahne, der Ex-Profi hat sich seit seiner Rückkehr zum FCL im Februar 2021 immer zu 100 Prozent hinter den Sportchef gestellt. Die gesamte Geschäftsleitung und der Verwaltungsrat sind ebenfalls pro Meyer. Trainer Mario Frick sagte nach dem 6:0-Testspielsieg gegen Aarau am Freitag:

«Ich hoffe, dass im Umfeld wieder Ruhe einkehrt.»

Noch immer keine Erklärung gibt's vom Mehrheitsaktionär. «Das kommentiert Bernhard Alpstaeg nicht», antwortet sein Sprecher.

