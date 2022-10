FC Luzern FCL-Innenverteidiger Marco Burch: «In dieser Mannschaft zu spielen, macht extrem Freude» Der 21-jährige Marco Burch ist ein besonnener Mensch und abgeklärter Fussballer. Mit der Unruhe um den FC Luzern geht er auf seine Weise um. Daniel Wyrsch Jetzt kommentieren 11.10.2022, 05.00 Uhr

FCL-Abwehrmann Marco Burch konnte in dieser noch jungen Saison bereits zweimal seinen aussergewöhnlichen Torjubel zelebrieren. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Winterthur, 10. September 2022)

Mit seiner Körperlänge von 1,83 Metern und dem Gewicht von 75 Kilo zählt Marco Burch nicht zu den wuchtigen Abräumern in der zentralen Abwehr. Trotzdem ist der 21-jährige Alpnacher ein zweikampfstarker Spieler. Ebenso zeichnet ihn die Ruhe am Ball aus. Seine cleveren Pässe aus der Verteidigung sind eine gute Spielauslösung.

Bei Eckbällen lauert die Nummer 46 im gegnerischen Sechzehner, er kommt in jeder Saison mindestens zu einem Treffer mit dem Kopf. In dieser Saison stehen nach acht Ligaspielen gar bereits zwei Tore und ein Assist auf seinem Konto. Den ersten Treffer erzielte er mit dem Kopf, den zweiten mit dem Fuss. Beim 6:0-Sieg in Winterthur erzielte er die 2:0-Führung, Ardon Jashari leistete die brillante Vorarbeit.

Ein anderer Typ als Shootingstar Jashari

Jashari und Burch stehen am vergangenen Sonntag nach dem 1:1-Unentschieden in Genf gegen Servette den Journalisten Red und Antwort. Hier der redegewandte 20-jährige Neo-Nationalspieler Jashari, dort der bald 22-jährige U21-Internationale Burch, der am 19. Oktober Geburtstag feiert. Burch ist ein zurückhaltender Zeitgenosse. Er gibt den Medienleuten das Gefühl, dass er die öffentliche Aufmerksamkeit nicht liebt.

Marco Burch (vorne) gegen den Servette-Stürmer Boubacar Fofana: Obwohl der Obwaldner nicht der kräftigste Verteidiger ist, hat er ein hervorragendes Zweikampfverhalten. Bild: Laurent Gillieron/Keystone (Genf, 9. Oktober 2022)

Nimmt man sich die Zeit, um mit Marco Burch ins Gespräch zu kommen, wird es interessant. Er weiss genau, was gegen Servette vor dem 0:1 falsch lief: «Wir spielten den stehenden Ball nicht zu Ende. Die halbhohe Flanke war eine leichte Beute für den Torhüter. Da wäre es besser gewesen, der Ball wäre ins Aus geflogen. Anschliessend waren wir hinten nicht gut organisiert.»

Er lobt andere, statt sich selbst in den Vordergrund zu stellen

Lobt man den Alpnacher für seine Rettungstat gegen Alexis Antunes, der mit ziemlicher Sicherheit eine Massflanke von Miroslav Stevanovic zum 2:0 eingeköpfelt hätte, antwortet Burch: «Unser Goalie Marius Müller hat zwei, drei Abschlüsse des Gegners sehr gut gehalten.» Burch sagt schliesslich über seine Rettungstat: «Es ist natürlich schön, wenn man selber gut steht.» Er ist die Bescheidenheit in Person.

Ein Radioreporter will wissen, wo er letzte Woche die beiden freien Tage verbrachte, um den Kopf zu lüften. «Ich war zusammen mit der Freundin», sagt er und lächelt. Mehr verraten will und muss der Youngster nicht. 67 Partien hat Burch in der Super League seit seinem Début unter Thomas Häberli am 7. Dezember 2019 in Bern gegen YB (0:1) bereits absolviert.

«Am Schluss zählen die Punkte»

Die FCL-Ausgabe der aktuellen Saison hat es ihm besonders angetan: «Es macht extrem Freude, in dieser Mannschaft zu spielen.» Die Begründung erfolgt nach dem nächsten Atemzug:

«Wir verstehen uns untereinander. Die Spieler, die letzte Saison schon da waren, sind näher zusammengerückt. Denn sie hatten viel durchgemacht, das schweisst zusammen.»

Und Marco Burch hat in den drei Jahren, seit er bei den Profis Fuss gefasst hat, gelernt: «Am Schluss zählen die Punkte, die man geholt hat und nicht, wie man spielt.» Es bringe nichts, wenn er nun sagen würde, «mit diesem Team ist viel möglich». Gegenwärtig steht man mit einer Partie weniger punktemässig im Tabellenmittelfeld.

Marco Burch im Spiel gegen Servette. Bild: Martin Meienberger / Freshfocus

Er hofft, dass sich die Aufregung wieder legen wird

Seit über einem Jahrzehnt ist der ehemalige Junior des FC Alpnach beim FCL. Was sagt der waschechte Innerschweizer über die Unruhen im Klub, seit Mehrheitsaktionär Bernhard Alpstaeg vor etwas mehr als einer Woche die Vereinsspitze verbal attackierte? «Ein Stück weit gehören solche Nebengeräusche zum Geschäft, das kann man so sagen. Vielleicht kochen die Medien die Geschichte etwas gar heiss.»

Burch hilft in einer solchen Lage seine besonnene Art. «Wir Spieler müssen uns auf unseren Job konzentrieren. Die ganze Aufregung wird sich wieder legen», ist er überzeugt. Seinen zahlreichen Bekannten, die FCL-Fans sind, sage er dasselbe wie nun der Presse. Und: «Ich bin lediglich Spieler, bin nicht Verwaltungsrat oder in einer anderen Funktion.» So etwas wie einen Wunsch formuliert er dann aber doch:

«Natürlich wäre es schön, wenn wieder Ruhe um den FCL einkehren würde.»

