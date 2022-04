Fussball FCL kann im Cup-Halbfinal in Lugano auf rund 1500 Fans sowie wieder auf Burch und Campo zählen Wahrscheinlich wird der 21-jährige Alpnacher Marco Burch am Donnerstag (19.45 Uhr, SRF info/SRF 2) im Match um den Cupfinaleinzug gegen Lugano wieder die Captainbinde tragen. Zurück in der FCL-Startelf dürfte auch der 26-jährige Wahl-Beckenrieder Samuele Campo stehen. Daniel Wyrsch 20.04.2022, 20.28 Uhr

Der FC Luzern hat in Lugano alle Stammkräfte zur Verfügung: Der gegen St. Gallen gesperrte Innenverteidiger Marco Burch kehrt in die Startelf zurück. Und auch Spielmacher Samuele Campo steht gemäss Mario Frick wieder im Team. «Gegen St. Gallen hatten wir ihn für den Cup-Halbfinal geschont», sagt der FCL-Coach.

Die Luzerner Fankurve kürzlich im Heimspiel gegen Lugano. FCL-Trainer Mario Frick hofft, dass die erwartet 1500 Fans aus Luzern am Donnerstag beim Cup-Halbfinal in Lugano für ein «gefühltes Heimspiel» sorgen. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Luzern, 3. April 2022)

Sabbatini fehlt bei Lugano wegen einer Sperre

Beim FC Lugano ist mit Jonathan Sabbatini ein wichtiger Profi gesperrt: Der 34-jährige Mittelfeldspieler aus Uruguay hat 337 Pflichtpartien für Lugano absolviert und dabei 39 Tore erzielt und 40 Torvorlagen gegeben. Routinier Sabbatini dürften die Tessiner bei Balleroberungen und im schnellen Umschaltspiel vermissen. Mit Sandi Lovric, Numa Lavanchy, Kevin Rüegg, Mattia Bottani und Zan Celar besitzt das Team von Mattia Croci-Torti aber immer noch mehrere Konterspezialisten.

Marco Burch (rechts) beim FCL-Torjubel mit Samuele Campo (Nummer 10) im Auswärtsspiel gegen die Young Boys. Bild: Anthony Anex/Keystone (Bern, 5.März 2022)

Präsident Stefan Wolf holte 1992 im Final gegen Lugano die Cuptrophäe

Im Schweizer Cup gewannen die Luzerner letzte Saison den Viertelfinal in Lugano 2:1 nach Verlängerung. Im Halbfinal der Saison 2015/16 siegte Lugano in Luzern 2:1. 1992 standen sich die beiden Klubs sogar im Cupfinal gegenüber: Luzern mit Trainer Friedel Rausch und dem jetzigen Präsidenten Stefan Wolf als Spieler siegte 3:1 nach Verlängerung.

Stefan Wolf hatte die Sandoz-Trophäe 1992 schon als Spieler nach dem Sieg im Cupfinal gegen Lugano nach Luzern geholt. Hier präsentiert der Präsident den Pokal nach dem ersten FCL-Titelgewinn 29 Jahre später. Bild: Pius Amrein (Luzern, 25. Mai 2021)

Bis 20 Reisecars mit Luzern-Fans fahren durch den Gotthardtunnel

Während die Mannschaft bereits am Mittwoch durch den Gotthard-Strassentunnel in den Südkanton reiste, fahren am Donnerstag rund 1500 FCL-Fans in 15 bis 20 Bussen nach Lugano zum Stadion Cornaredo. «Sie werden für ein gefühltes Heimspiel sorgen», hofft Frick. Der FC Luzern möchte am 15. Mai im Final von Bern den Titel verteidigen.

