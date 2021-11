FC Luzern FCL-Leistungsträger Filip Ugrinic schenkt dem Trainer ein Praliné – Celestini selbst sorgt mit einem Interview für Aufsehen Fabio Celestini macht an seinem 46. Geburtstag Schlagzeilen mit einem sehr offen geführten Interview bei einer Westschweizer Zeitung. Zum Glück für den Trainer schiesst Filip Ugrinic den FC Luzern zum 1:1-Unentschieden in Lausanne – sonst wären die Innerschweizer schon wieder Tabellenletzter. Daniel Wyrsch Jetzt kommentieren 01.11.2021, 19.00 Uhr

Fabio Celestini ist eine ehrliche Haut, der Waadtländer mit italienischer Herkunft ist keiner für die Diplomatie. Diesen Ruf hat er in einem Interview mit «Le Matin Dimanche» einmal mehr bestätigt. Celestini sagte der Sonntagszeitung aus der Westschweiz, dass er nicht zum FC Basel oder zu den Young Boys wechseln konnte. Wie der Trainer des FC Luzern bereits im August 2020 öffentlich bestätigt hatte, stand er damals nach dem Aus von Marcel Koller beim FCB kurz vor dem Transfer in den St.-Jakob-Park. Im Gespräch mit der Gazette hat er erstmals bekanntgemacht, dass er im Sommer dieses Jahres auch beim Meister YB auf der Kandidatenliste als Nachfolger von Gerardo Seoane (jetzt Bayer Leverkusen) stand.

Fabio Celestini am Sonntag im Lausanner Stade de la Tuilière mit grossem Engagement. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Lausanne, 31. Oktober 2021)

Bislang hatte Celestini stets dementiert, dass er mit den Bernern gesprochen hatte. Im erwähnten Interview tönte er aber an, von beiden Schweizer Spitzenklubs doch ziemlich enttäuscht zu sein.

Celestini glaubt nicht an Engagement beim FCB oder YB

Celestini stellte fest: «Ich werde den Posten bei Basel oder YB nie bekommen.» Auf die Nachfrage antwortete er gleich doppelt: «Weil ich es weiss.»

Nach dem Cupsieg mit dem FCL im Frühling 2021, der Europa-League-Qualifikation mit dem FC Lugano 2019 und dem Super-League-Aufstieg mit dem FC Lausanne-Sport 2016 sowie der Wahl zum Schweizer Trainer des Jahres 2017 sieht sich Celestini für höhere Aufgaben berufen:

«Mein Wunsch ist es, im Ausland zu trainieren. Ich bin bereit für die Herausforderung.»

Ziel sind Topligen von England, Spanien, Deutschland, Italien und Frankreich

Dass es sein Ziel ist, früher oder später ein Team der Top-5-Ligen zu coachen, hatte er gegenüber unserer Zeitung zu Beginn der Vorbereitung auf diese Saison ebenfalls geäussert. Celestinis Vertrag mit dem FCL läuft noch eineinhalb Saisons bis Ende Juni 2023. Wie in der Vorsaison (erster Sieg in der 8. Runde) missglückte der Start in die neue Spielzeit, der erste Vollerfolg gelang dem Vorletzten erst vor zehn Tagen beim 2:0 über St.Gallen.

Wer gratuliert wem? Fabio Celestini und Filip Ugrinic beim Handschlag kurz nach der Partie in Lausanne. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Lausanne, 31. Oktober 2021)

Am Sonntag, an seinem 46. Geburtstag, war er mit den Luzernern bei seinem Heimatverein Lausanne zu Gast. Nach dem schmeichelhaften 1:1 auf dem Kunstrasen des im Vorjahr fertiggestellten Stade de la Tuilière, wo er mit dem FCL im dritten Anlauf den ersten Punkt holte, meinte Celestini: «Hätte Lausanne seine Chancen zum 2:0 genutzt, wären wir wohl als Verlierer vom Platz gegangen.»

Geförderter Ugrinic führt gleich in drei Team-Rankings

Kein Zufall dürfte es gewesen sein, dass sich der Coach nach dem Match bei Filip Ugrinic bedanken konnte. Der 22-jährige Stadtluzerner schoss eine Viertelstunde vor Schluss mit einem für ihn typischen Weitschusstreffer den 1:1-Ausgleich. Mit dem vierten Saisontor ist er der nunmehr alleinige beste FCL-Torschütze, dazu kommen zwei Assists, womit er zusammengezählt Topskorer des Teams ist. Zudem holte sich Ugrinic nach einem Foul an Hicham Mahou die siebte gelbe Karte – damit steht er auch in dieser weniger positiven Rangliste an erster Position der Celestini-Elf.

FCL-Torschütze Filip Ugrinic (links) führt den Ball mit dem Rücken zum Lausanner Trae Coyle. Bild: Martial Trezzini/Keystone (Lausanne, 31. Oktober 2021)

Allerdings spricht dies für das Engagement und die Aggressivität des Profis, der vom Trainer seit seiner Rückkehr aus Holland vor rund 1,5 Jahren gefördert wird wie kein anderer. So bringt das einstige Jahrzehnttalent seine Fähigkeiten im zweiten Anlauf beim FCL immer besser auf den Platz. Das bereits sechste 1:1-Remis im zwölften Match bezeichnet Ugrinic zwar als «Horror, dennoch ist jedes Remis besser als eine Niederlage.» Seinem Förderer hätte «Fidschu», wie er in der Mannschaft genannt wird, zum Geburtstag lieber einen Sieg geschenkt. Filip Ugrinic sagte:

«Ein Praliné war’s immerhin, obwohl Fabio eine ganze Schachtel verdient hätte.»

Trotz allen Ambitionen scheint das Celestini-Feuer in Luzern noch zu brennen.