FC Luzern FCL-Mentalitätsspieler Pascal Schürpf hat Angebot für die Vertragsverlängerung Pascal Schürpf ist mit seinen bald 34 Jahren der Teamsenior beim FC Luzern. Das hindert ihn nicht, zu den kämpferischen Vorbildern zu zählen. Und in der ewigen FCL-Torschützenliste steht der Basler womöglich schon bald auf dem Podest. Daniel Wyrsch Jetzt kommentieren 22.03.2023, 17.52 Uhr

FCL-Angreifer Pascal Schürpf im Heimspiel gegen die Grasshoppers in Aktion. Bild: Martin Meienberger / Freshfocus (Luzern, 26. 2. 2023)

Seit dem Rücktritt von Christian Gentner, 37, ist Pascal Schürpf der älteste Profi des FC Luzern. Am 15. Juli wird der Basler 34 Jahre alt. Seit mehr als sechs Jahren spielt er für Blau-Weiss. Der Cupsieger von 2021 ist für viele das Vorbild.

Schürpf verdient es, in der Swisspor-Arena Publikumsliebling zu sein. Vor allem wegen seiner Kämpfernatur und den vielen wichtigen Toren.

Mit Nadig am viertmeisten Tore für Luzern erzielt

Mit 42 Super-League-Treffern für den FCL gehört der mit seiner Ehefrau in Zug lebende Offensivmann zu den fünf besten FCL-Torschützen aller Zeiten in der höchsten Spielklasse: Peter Nadig, der ebenfalls aus Basel stammt, hat wie Schürpf 42 Ligatore für die Innerschweizer erzielt. Noch öfter trafen für die Blau-Weissen nur Peter Risi (71), der heutige Talentmanager Marco Schneuwly (47) sowie der Isländer Sigurdur Gretarsson (46). «Sigi», wie der populäre Fussballer aus dem hohen Norden hier gerufen wurde, feierte zusammen mit Peter Nadig 1989 den einzigen FCL-Meistertitel.

Sigi Gretarsson (links) und Jürgen Mohr präsentierten am 10. Juni 1989 auf der Luzerner Allmend den Meisterpokal. In der ewigen FCL-Torschützenliste fehlen Pascal Schürpf nur noch fünf Super-League-Treffer, um den Isländer Gretarsson (Platz 3 mit 47 Toren) einzuholen. Archivbild: Keystone

Offerte inklusive Anschlussvertrag

Just im Meisterjahr der Luzerner erblickte der spätere Basler Junior der Old Boys und des FCB das Licht der Welt. Obwohl Schürpf in dieser Saison mit je drei Toren und Assists in 20 Ligaeinsätzen wie alle anderen FCL-Stürmer bislang nicht richtig auf Touren gekommen ist, hat er – gemäss unseren Informationen – von Sportchef Remo Meyer einen neuen Vertrag angeboten bekommen: Mindestens ein Jahr kann Schürpf weiterspielen. Ein Anschlussvertrag soll daran gekoppelt sein, damit der verdienstvolle Spieler dem Klub erhalten bleibt.

Noch hat Pascal Schürpf nicht unterschrieben. Details dürften noch zu klären sein.

