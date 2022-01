FC Luzern FCL-Neuling Denis Simani – ein Aggressivleader mit kurzer Zündschnur Mario Frick hat Denis Simani statt wie erwartet den Obernauer Yannick Schmid als neuen Abwehrchef von Vaduz nach Luzern mitgenommen. Der FCL-Coach hat für den Wechsel Gründe. Daniel Wyrsch Jetzt kommentieren 20.01.2022, 05.00 Uhr

Denis Simani (links) setzt sich im Testspiel gegen Kriens-Stürmer Mark Marleku durch. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Kriens, 8. Januar 2022)

Im ersten Moment überraschte der Transfer von Denis Simani zum FC Luzern. Man rechnete in der Innerschweiz insgeheim damit, dass der neue Trainer Mario Frick von seinem Ex-Klub FC Vaduz den beim FCL ausgebildeten Innenverteidiger Yannick Schmid mitbringt. Die Überraschung war perfekt, als in der ersten Vorbereitungswoche statt der 26-jährige Obernauer plötzlich Denis Simani in Blau-Weiss im FCL-Stadion präsentiert wurde.

Fragt man in Vaduz nach, weshalb der 30-jährige Simani gegenüber Schmid den Vorzug erhielt, erfolgt kein Erstaunen. Jedenfalls bei dem FCV-Experten. Die Rede ist von Ernst Hasler, der 66-jährige Doyen der Liechtensteiner Sportjournalisten berichtete 34 Jahre für die Ländle-Tageszeitung «Vaterland».

Der Pensionär ist weiterhin als Moderator des Sport-Talk auf dem Liechtensteiner Fernsehsender «1 FL TV» aktiv. Ernst Hasler erklärt: «Denis Simani ist ein echter Aggressivleader, er war der beste Verteidiger des FC Vaduz, auch wenn er in der Super League-Saison im Gegensatz zum siebenfachen Torschützen Joël Schmied, der jetzt in Sion spielt, und zum dreimaligen Torschützen Yannick Schmid keinen Treffer erzielte.»

Jahrzehntelang ein akribischer und kritischer Beobachter der Liechtensteiner Fussballer und Sportler: Journalist Ernst Hasler. Bild Eddy Risch/ Liechtensteiner Vaterland (Vaduz, 5. September 2013)

Gemäss Kenner taugt Simani für Super League

Der in St. Gallen aufgewachsene Simani hat gemäss Hasler «das Zeug, um sich bei Luzern in der Super League durchzusetzen». Hasler, der früher mit Uefa-A-Diplom Fussballtrainer war und Liechtensteins U18-Nationalteam mit dem damaligen Nachwuchsstürmer Mario Frick coachte, kann aber auch kritische Töne anschlagen: «Bei leichten Gegnern in der Challenge League hatte Denis den Hang zur Überheblichkeit.» Beim FCL, dem Tabellenletzten der Eliteliga, dürfte der Abwehrmann dafür keinen Anlass haben. Zu Simanis vielen Karten (viermal Gelb, zweimal Rot) in der Vorrunde beim Leader der Challenge League sagt der Journalist:

«Er provoziert gerne, lässt sich auch schnell fallen und kann ebenso schnell ausrasten.»

Simani ist gemäss der Beurteilung von Hasler ein Aggressivleader mit kurzer Zündschnur. Zudem sei die Bezeichnung Eisenfuss gerechtfertigt: «Denis geht scharf und hart in die Zweikämpfe», bestätigt Hasler. In diesem Punkt widerspricht ihm Mario Frick: «Denis ist kein Eisenfuss, wie ich zu meinem Erstaunen schon lesen musste, sondern der Spieler mit dem gepflegtesten Spielaufbau während seiner Zeit bei Vaduz.»

Der FCL-Coach hatte Simani bereits zu den Liechtensteinern geholt, weil das Team sehr ruhig und harmonisch war – so wie sich nun die Luzerner Mannschaft Frick präsentierte. Simani habe sich ihm schon zu Aktivzeiten in der Promotion League als extrem unbequemer Gegenspieler des FC Rapperswil entgegengestellt. Frick erklärte kürzlich in einem Interview:

«Mit seiner Art steckt Denis alle Teamkollegen auf dem Platz an. Das fehlte dem FC Luzern, darum haben wir genau dieses Profil gesucht und ihn verpflichtet.»

FCL-Neuzugang Denis Simani vor seinem zweiten Testspiel zu Hause gegen den FC Winterthur. Erstmals spielt der Innenverteidiger für die Luzerner Mannschaft in der Swisspor-Arena. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Luzern, 15. Januar 2022)

Neuling will Schritt machen und Ligaerhalt schaffen

Im Gespräch ist Simani, der Wurzeln in Albanien hat, ein überlegter Profi. Er wirkt geerdet, hat eine positive Körpersprache.

«Ich freue mich riesig auf die neue Herausforderung mit dem FCL, will einen Schritt machen und den Ligaerhalt schaffen.»

Zum Start gegen Basel ist er gesperrt. «Dafür habe ich eine Woche mehr Vorbereitung – und in Lugano werde ich parat sein», verspricht er.

