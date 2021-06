FCL-Neuzugang Christian Gentner freut sich auf die Zeit in Luzern

Interview FCL-Neuzugang Christian Gentner freut sich mit seiner Familie auf die Zeit in Luzern: «Wir sind schon fast euphorisch» Mit Christian Gentner hat sich der FC Luzern mit einem bekannten Spieler aus der Bundesliga verstärkt. Der 35-jährige Mittelfeldspieler zeigt sich im Interview mit unserer Zeitung als sehr erfahrener Profi, aber auch als eine nahbare Persönlichkeit. Daniel Wyrsch 28.06.2021, 19.01 Uhr

Christian Gentner im ersten Mannschaftstraining mit dem FC Luzern am vergangenen Freitag. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Luzern, 25. Juni 2021)

Nehmen Sie die Berge um Luzern wahr?

Christian Gentner: Selbst auf dem Trainingsplatz nehme ich die Berge wahr. Sonst gab es das ja nur im Sommertrainingslager in der Schweiz oder in Österreich, jetzt bin ich quasi das ganze Jahr im Trainingslager. (schmunzelt)

Erinnern Sie sich an den Niesen im Berner Oberland? Dort war doch mal was im Trainingslager mit Wolfsburg unter Felix Magath...

Das weiss ich gar nicht mehr, wo das war. Die Erinnerungen sind verschwommen, denn das war anstrengend. Ist der Berg weit weg?

Ungefähr 1 Stunde und 20 Minuten mit dem Auto.

Ursprünglich hätte das ein Nachmittagsspaziergang werden sollen. Dann wurde es die mitunter anstrengendste Trainingseinheit im ganzen Trainingslager. Wir sind dort den Berg hochmarschiert.

Fand das im typischen Stil von «Quälix» Magath statt?

Ein bisschen doch, das kann man definitiv so sagen. Für unseren brasilianischen Stürmer Grafite war die Wanderung ungewohnt, die Bergwacht musste ihm helfen. (lacht) Aber zum Schluss sind alle oben angekommen, sogar Felix Magath selber auch. Er hatte es sich nicht nehmen lassen, ebenfalls hoch zu marschieren.

Haben Sie weniger Bedenken, dass Sie mit FCL-Trainer Fabio Celestini solche Berggänge machen müssen?

Wir haben noch nicht darüber gesprochen. Ich wandere im Grunde genommen gern, weiss aber nicht, ob das hier auf dem Trainingsplan steht. Ich traue es ihm eher nicht zu, doch wer weiss.

Sie kommen mit der enormen Erfahrung von 16 Jahren Bundesliga mit 430 Meisterschaftsspielen in die Schweizer Super League. Ist es Ihnen nicht schwer gefallen, die Bundesliga zu verlassen?

Nein, das ist jetzt nicht von heute auf nachher oder von anderen Personen entschieden worden, sondern ist mein eigener Entscheid gewesen. Wir hätten auch eine andere Lösung in Berlin gefunden, dass wir ein weiteres Jahr bei Union dranhängen. Aber wir haben uns gesagt: Das war eine tolle Zeit, wir wollen jetzt als Familie etwas Neues erleben. Das ist nicht schwer gefallen, wir sind fast schon euphorisch und freuen uns jetzt auf das, was uns hier erwartet und uns entgegenkommt.

Was denken Sie von der Super League?

Von der Schweizer Liga haben viele Spieler schon den Sprung in die Bundesliga oder in andere grossen Ligen geschafft. Das wird für mich sehr interessant, hier zu spielen.

Die Einsatzstatistik bei Union Berlin zeigt, dass Sie sportlich trotz Ihren bald 36 Jahren immer noch für die Bundesliga genügt hätten.

Ich hatte im November eine Wadenverletzung, die sich hartnäckig in die Länge zog. Aufgrund der Pandemie absolvierten wir in dieser Phase viele Spiele, darum verpasste ich einige Partien. In Berlin hatte ich nach wie vor Wertschätzung entgegengebracht bekommen, der Austausch mit Trainer Urs Fischer und Sportdirektor Oliver Ruhnert war immer top. Ich weiss, sie hätten mich gerne weiter dort behalten. Es waren zwei grossartige Jahre, aber sie waren auch anstrengend für uns als Familie, da meine Frau mit dem Sohn und der Tochter in Stuttgart blieben. Für uns war es wichtig, etwas Neues zu starten und hier in Luzern wieder zusammen zu leben.

In der Stuttgarter Meistermannschaft von 2007 spielten Sie gemeinsam mit Ex-FCL-Coach Markus Babbel, Marco Streller und Ludovic Magnin. Haben Sie sich vor dem Wechsel nach Luzern mit diesen früheren Profikollegen ausgetauscht?

Das habe ich getan, ausserdem mit Diego Benaglio, mit dem ich noch immer befreundet bin. Da gab es einige, mit denen ich mich über die Schweiz und speziell Luzern unterhalten habe. Markus Babbel berichtete mir schon vor ein paar Jahren, wie er sich hier wohl fühle und, dass er sich hier auf einem sportlich guten Niveau bewege. Ich bin einer, der nicht irgendetwas Verrücktes in Angriff nimmt, sondern versucht, sich gut auf eine neue Station vorzubereiten. Dazu gehörten die positiven Gespräche mit Sportchef Remo Meyer und Coach Fabio Celestini.

Welche Ziele verfolgen Sie mit dem FC Luzern?

Keine konkreten Ziele vom Tabellenplatz her oder dass ich sage, ich bin hier, um Titel zu gewinnen. Ich finde, dass ist etwas, das vor dem Saisonstart nicht nur unnötigen Druck macht, sondern auch schwierig bis gar nicht vorherzusagen ist. Da gibt es so viele Eventualitäten, die sich in einer Saison abspielen können. Aber ich habe den Eindruck, dass wir eine sehr hungrige und entwicklungsfähige Mannschaft haben. Ich hoffe, dass ich mit meiner Erfahrung und meinen Leistungen der Mannschaft und den Jungs helfen kann. Wenn das funktioniert, sind wir auch erfolgreich. Ob wir, Dritter, Vierter, Fünfter, Sechster werden, oder ob die Spieler weitere Fortschritte machen und wir die Fans, die hoffentlich wieder im Stadion sind, mitnehmen können, darüber gibt es unterschiedliche Ansichten.

Den grössten Teil Ihrer Karriere haben Sie beim VfB Stuttgart verbracht, er ist Ihr Herzensverein. Auch auf Instagram zeigt Ihr Profilbild das VfB-Trikot mit der Nummer 20...

Darauf wurde ich schon in Berlin das eine oder andere Mal angesprochen. Das könnte ich ändern, ich bin social-media-technisch vielleicht drei bis vier Jahre zu früh geboren und nicht allzu aktiv (lacht). Ich sehe Instagram als hervorragendes Medium, um mich in meinen Worten auszudrücken, damit die Mitteilung unverfälscht rüberkommt. Auf der anderen Seite ist es nicht ein Instrument, wo ich mein komplettes Leben präsentieren werde. Ich verstehe aber jeden, der dieses Medium nutzt, weil es auch finanziell profitabel sein kann. Für mich ist das allerdings kein Ansatz.

Die Nummer 20 ist hier frei, werden Sie auch in Luzern diese Zahl auf dem Rücken tragen?

Das habe ich im Nachhinein auch erfahren. Ich habe mich aber dafür entschieden, die 4 zu tragen. Ich bin keiner, der grossen Wert auf seine Rückennummer legt. Bei Union Berlin war nach meinem Wechsel das Kader so voll, dass ich die 34 nahm. Die Vier war bei meinem Dorfverein TSV Beuren meine allererste Nummer bei den Kleinsten, der F-Jugend. Es ist jetzt nicht ausgeschlossen, dass Luzern meine letzte Station sein könnte als aktiver Spieler, da würde sich der Kreis schliessen. Mein Sohn hat zudem treffend festgestellt, dass wir zu viert sind; er, seine Schwester, meine Frau und ich. Dazu ist der FC Luzern meine vierte Profistation.

Können Sie uns auch erklären, was es auf sich hat mit der «Legente»? Legente20 lautet Ihr Insta-Profil.

Seit ich in Stuttgart aus der A-Jugend rausgekommen bin, haben sie mich nicht mehr Chris oder Chrisi genannt, sondern von da an war ich der «Gente». Ich war dann mal mit ein paar ehemaligen Mitspielern wie Marcel Schäfer und Daniel Bayer im Urlaub. Da ist es irgendwie entstanden, dass aus Gente die Legente wurde. Das hat auch nichts mit meiner langen Zeit beim VfB Stuttgart zu tun. Durchgesetzt hat es sich, weil mein damaliger Ansprechpartner bei Adidas das mitbekommen hat und ohne Absprache mit mir Legente auf die Fussballschuhe sticken liess. Der Name hat sich von Klub zu Klub dann so durchgesetzt.

In Ihrer langen und erfolgreichen Laufbahn mussten Sie auch Schicksalsschläge verkraften. Am 15. Dezember 2018 verstarb der Vater nach einem Heimspiel mit dem VfB im VIP-Bereich des Stuttgarter Stadions. Sie sind ein positiv denkender Mensch, wie konnten Sie seinen plötzlichen Tod wegstecken?

Ich glaube, mir hat da geholfen, dass ich aus einer starken und zusammenhaltenden Familie bin. Wir haben eine Familie, die solche Dinge gemeinsam sehr gut durchsteht. Das ist natürlich etwas, das einem völlig unvorbereitet trifft. Es passierte nach einem Heimspiel, das wir sogar gewonnen hatten. Unmittelbar danach erfuhr ich davon. Das ist natürlich eine total unerwartete Szenerie, etwas, das sich mein Vater sicher auch nicht gewünscht hätte, denn er war keiner, der gerne in der Öffentlichkeit stand. Er hat mich und meine beiden Brüder beim Fussball immer total unterstützt. Ich hätte mich sehr gefreut, wenn er die Zeit in Berlin und auch jetzt in Luzern miterleben hätte können. Ich werde ihm immer dankbar sein, denn ohne die Unterstützung unseres Elternhauses, vor allem von meinem Vater, wäre es unmöglich gewesen, dass ich jetzt hier bin, wo ich bin. Und genauso meine Brüder.

Sie blieben im September 2017 nach einem Zusammenstoss mit Wolfsburg-Torhüter Koen Casteels reglos und mit verdrehen Augen ähnlich wie kürzlich Christian Eriksen am Boden liegen, bevor VfB-Teamarzt Raymond Best Sie innerhalb von sieben Minuten rettete. Hatten Sie davon überhaupt etwas mitbekommen?

Nein, ich denke, mir fehlen eine halbe Stunde bis 40 Minuten. Ich weiss, als ich irgendwann in der Klinik aufgewacht war, hatten sie mir mein Trikot aufgeschnitten. Es hat dann auch gedauert den Abend über, bis ich realisiert habe, was alles schon passiert ist an diesem Tag und in welcher Phase der Saison wir sind. Was man wohl ein bisschen falsch einschätzt, ist, dass mich das viel weniger berührt hat als meine Angehörigen, obwohl ich körperlich der Betroffene war. Aber für meine Frau, die im Stadion war, meine Brüder, meine Mutter, war das viel schlimmer, weil sie nicht wussten, was los ist. Es dreht sich schliesslich um Knochenbrüche, für mich war nach wenigen Stunden die einzige Frage, wann ich wieder spielen kann. Nach sechs, sieben Wochen konnte ich bereits wieder trainieren und spielen. Es ist alles optimal verlaufen.

Ist wirklich nichts davon hängengeblieben?

Bis auf ein paar taube Stellen im Gesicht, die sich nicht wieder erholen werden, bin ich vollständig genesen. Das schränkt mich nicht allzu sehr in meinem Leben ein, sondern sind Dinge, mit denen man umgehen kann. Zum Glück hatte ich kaum Verletzungen am Knie oder Sprunggelenk, die für einen Fussballer und dessen Karriere sehr schwierig sein könnten. Mein Gesicht war einmal kaputt, aber das ist verkraftbar!

Gibt's aus der langen Karriere Mitspieler oder Gegner, die durch ihre Klasse speziell in Erinnerung geblieben sind?

Das sind wohl zu viele. In meiner Anfangsphase war das sicher einer wie Michael Ballack, wenn ich ihn als Gegenspieler hatte, der oft auf derselben Position im defensiven Mittelfeld mit Offensivdrang spielte, der alles konnte und ein Topathlet war. An solchen Spielern hatte man sich immer orientiert. Solch grossartige Spieler gab es in der deutschen Bundesliga immer wieder, vor allem wenn es gegen Bayern und Dortmund ging. Aber ich hatte auch überragende Mitspieler, in meinem Anfangsjahren zählt Alexander Hleb dazu, einer der unglaublichsten Spieler, die ich mit dem Ball je erlebt habe. Edin Dzeko habe ich kennengelernt, als er noch nicht so bekannt war und sich in zwei, drei Jahren in Wolfsburg zum Weltkassestürmer entwickelt hat. Auch Diego Benaglio gehört dazu. Mit ihm hatte ich in Stuttgart bei den Amateuren gespielt, dann rief mich Diego aus Madeira an, Felix Magath hätte ihn angerufen, er fragte, ob er wirklich zu Wolfsburg wechseln solle. Ich riet ihm, zu uns zu kommen. Er entwickelte sich, war über Jahre hinweg Schweizer Nationaltorhüter und jahrelang sicherlich unter den Top-3-Keepern der Bundesliga. Wie die Leute trotz dem Erfolg und Ruhm menschlich dieselben bleiben, das ist schon grossartig zu sehen.