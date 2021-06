FC Luzern FCL-Neuzugang Christian Gentner: «Urs Fischer hat mich in der Entscheidung für Luzern bestärkt» Bundesliga-Routinier Christian Gentner ist seit Donnerstag beim FC Luzern. Am Freitag absolviert der 35-jährige Mittelfeldspieler sein erstes Training mit der Mannschaft von Fabio Celestini. Es dauert allerdings nur rund 50 Minuten. Daniel Wyrsch 25.06.2021, 16.42 Uhr

Christian Gentner ist zwar schon 35 Jahre alt und hat 430 Bundesliga-Partien in den Beinen, aber der zweifache deutsche Meister ist noch beweglich und scheint so fit zu sein wie deutlich jüngere Profis. Auch technisch kann der frühere Spieler des VfB Stuttgart, von Wolfsburg und Union Berlin mit den neuen Teamkollegen beim FC Luzern mithalten.

Christian Gentner im ersten FCL-Mannschaftstraining: Spielerisch und körperlich macht der erfahrene Profi einen guten ersten Eindruck. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Luzern 25. Juni 2021)

Als Trainer Fabio Celestini nach rund 50 Minuten sein Team zu einem internen Match anspielen lässt, verlässt Christian Gentner den Trainingsplatz 43. Der Schwabe hatte am Donnerstag den Leistungstest absolviert, da ist es ratsam, die Belastung direkt nach den Ferien zu steuern. Der Mittelfeldspieler beendet sein erstes Training mit der Mannschaft vorzeitig.

Christian Gentner hört aufmerksam den Anweisungen von FCL-Trainer Fabio Celestini zu. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Luzern, 25. Juni 2021)

Bevor Christian Gentner am kommenden Montag erstmals den Medien in Luzern Red und Antwort stehen wird, hat er die Fragen des FCL-TV beantwortet. Dabei macht der Mann aus der Nähe von Stuttgart einen aufgestellten und sympathischen Eindruck – so wie man Christian Gentner aus der Bundesliga kennt.

Vorgängiger Besuch mit Ehefrau in der Innerschweiz

Von Luzern hat Christian Gentner zwar noch nicht viel gesehen, aber vor ein paar Wochen ist er zusammen mit seiner Frau in der Stadt am Vierwaldstättersee gewesen:

«Wir hatten einen total positiven Eindruck, waren begeistert.»

Den Ausschlag für Luzern hätten die Gespräche mit Sportchef Remo Meyer und Trainer Fabio Celestini gegeben. Sie überzeugten ihn, «die Karriere in der Schweiz auf einem guten Niveau fortzusetzen». Er wolle seinen Teil dazu beitragen, dass sich die bereits erfolgreiche Mannschaft weiterentwickeln könne.

Sein letzter Coach in der Bundesliga war der Schweizer Urs Fischer bei Union Berlin. Christian Gentner: «Er hat relativ früh von den Gesprächen erfahren. Ich weiss nicht, ob ich das sagen darf: Als Zürcher hat er ehrlich zugeben müssen, dass Luzern wohl der schönste Fleck in der Schweiz ist. Urs Fischer hatte mich in der Entscheidung für Luzern bestärkt, falls ich Union verlasse.»

Urs Fischer, Trainer Union Berlin. Bild: FC Union Berlin.

Gentner lobt Fischer:

«Er ist ein toller Trainer, ich hatte die vergangenen zwei Jahre in Berlin eine sehr gute Zeit. Der Erfolg von Union trägt seine Handschrift.»

Es ist zu hoffen, dass Christian Gentner nach seiner Zeit beim FCL (Einjahresvertrag bis 2022 mit Option auf eine weitere Saison) ebenso von Fabio Celestini schwärmen wird. Der Luzern-Trainer ist auf jeden Fall überzeugt, dass der bekannte Spieler aus der Bundesliga die zurückgetretenen David Zibung und Christian Schwegler (beide 37) als Führungspersönlichkeit und Leitwolf ersetzen kann. Fabio Celestini erklärt:

«Er hat alles, um Daves und Schwegis Abgänge zu kompensieren. Der Lebenslauf von Christian Gentner sagt alles über ihn.»

Christian Gentner (rechts) vor seinem ersten Mannschaftstraining beim FC Luzern mit dem zweiten Neuzugang der Innerschweizer, dem österreichischen Aussenverteidiger Patrick Farkas (von RB Salzburg). Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Luzern, 25. Juni 2021)

Erster Testmatch am kommenden Mittwoch gegen Kriens

Das erste Testspiel dieser Vorbereitung trägt der FC Luzern am nächsten Mittwoch (18.00 Uhr) auf dem Sportplatz Tribschen in Luzern gegen den SC Kriens aus. Dann dürfte Christian Gentner erstmals im blau-weissen Dress des Super-League-Vertreters aus der Zentralschweiz auflaufen.

Christian Gentner wirft Pascal Schürpf den Ball zu – eine Basisübung, die auch Profis immer wieder im Training machen.



Bilder: Martin Meienberger/Freshfocus (Luzern, 25. Juni 2021)

Die Meisterschaft fängt für den FCL am Samstag, 24. Juli (18.00 Uhr), mit dem Heimspiel gegen die Young Boys an – der Cupsieger aus Luzern empfängt den Meister aus der Bundeshauptstadt Bern.