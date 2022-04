FC Luzern FCL-Routinier Marvin Schulz vor dem Heimspiel gegen St. Gallen: «Wir müssen uns das Abschlussglück wieder erarbeiten» Mittelfeldspieler Marvin Schulz kämpft um seine Vertragsverlängerung – und der FC Luzern um den Ligaerhalt: am Ostermontag (14.15 Uhr) gegen den FC St.Gallen. Daniel Wyrsch Jetzt kommentieren 16.04.2022, 05.00 Uhr

Marvin Schulz (rechts) will am Montag mit dem FCL die St. Galler Rückrunden-Ungeschlagenheit beenden. Von den Ostschweizern ist Aussenverteidiger Isaac Schmidt (links) auf dem Bild. Bild: Martin Meienberger / Freshfocus (St. Gallen, 19. März 2022)

Die Affiche vom Ostermontag verspricht einiges: Gastgeber FC Luzern braucht den fünften Saisonsieg, um im Fernduell mit den achtplatzierten Grasshoppers vor den sechs Schlussrunden gute Chancen zu haben, die Zürcher mit derzeit fünf Punkten Vorsprung noch ein- und überholen zu können. Die Gäste aus St.Gallen dagegen haben sich in der Rückrunde in ein Dauerhoch gespielt, holten – in den elf Spielen unbesiegt – 25 Zähler, schossen 31 Tore. Beides Liga-Bestwerte. Die Ostschweizer (5.) haben sieben Spieltage vor Schluss sechs Punkte Rückstand auf den kriselnden Meister YB, der Platz 3 belegt.

Nach der Hinrunde betrug der St.Galler Vorsprung auf den FCL bloss fünf Punkte, jetzt sind es deren 17. «St.Gallens Energie, Intensität, Euphorie und das Selbstvertrauen imponieren», findet Luzern-Trainer Mario Frick. «Trotzdem müssen wir Lösungen finden, um ihnen wehzutun.» Am 19. März im Kybunpark im letzten Direktvergleich «haben wir sie in der zweiten Halbzeit an die Wand gespielt, die Partie verloren wir aber unglücklich 2:3», sagt Frick.

Campo und Duah wohl verletzt Bislang ist die Saisonbilanz zwischen Luzern und St. Gallen ausgeglichen: Nach einem 2:2-Remis gewann der FCL sein Hinrunden-Heimspiel 2:0, der FCSG vor einem Monat sein zweites Heimspiel 3:2. Im vierten Saisonduell der Cupfinalisten von 2021, drei Tage vor den Cup-Halbfinals am Donnerstag (Luzern spielt in Lugano, St. Gallen in Yverdon), dürfte beidseits je eine Stammkraft ausfallen: Beim FCL plagt Regisseur Samuele Campo seit Anfang Woche eine Wadenverletzung, bei den Gästen hat Topstürmer Kwadwo Duah (neun Tore in der Rückrunde) eine Oberschenkelblessur. Für Basil Stillhart ist schon Saisonende: Sein Meniskus ist gerissen.

Das Glück wieder erzwingen

Einmal mehr in dieser Spielzeit mangelte es dem FCL an der nötigen Effizienz. Die Stürmer vergeben immer wieder hochkarätige Torchancen. Aber auch der polyvalent einsetzbare Mittelfeldmann Marvin Schulz agiert auf den letzten 30 Metern weniger gefährlich als üblich. Weder seine Pässe noch (harten) Schüsse waren bisher präzis genug. In 24 Ligaspielen hat der 27-jährige Deutsche erst einmal getroffen – im Oktober 2021 mittels Elfmeter beim 1:1 in Bern gegen YB. Schulz hat eine klare Devise: «Wir müssen uns das Abschlussglück wieder erarbeiten.»

Der ehemalige Gladbacher begründet ausserdem, warum ihm persönlich und dem ganzen Team die spielerische Leichtigkeit abhandengekommen ist:

«Die Situation, in der wir stecken, ist für alle schwierig. Spielerische Mittel sind weniger gefragt, wir müssen kämpferisch die Punkte holen, um die Barrage zu verhindern.»

Marvin Schulz (Nummer 15) jubelt im Cup-Viertelfinal gegen Biel mit Torschütze Mohamed Dräger. Rechts: Lorik Emini und dazwischen Filip Ugrinic. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Biel, 9. Februar 2022)

Und mehr denn je braucht es die Geschlossenheit der Mannschaft, ist sich Schulz bewusst:

«Wir kommen nur im Kollektiv unten raus.»

Schulz möchte beim FCL bleiben

Darum ist der Zeitpunkt eigentlich ungünstig, um über seinen Ende Saison auslaufenden Vertrag zu reden. Schulz lässt dennoch durchblicken, dass ihn seine ab Sommer offene Zukunft beschäftigt: «Ich müsste lügen, wenn ich dies verneinen würde. Wie ich schon immer gesagt habe, fühle ich mich wohl in Luzern.» Seit fünf Jahren ist er hier, sieht sich als «halber Schweizer», bald kriege er den Pass ... Aber ihm ist bewusst: «Ich bin Profi genug, um Vertragliches einordnen zu können, meine persönlichen Interessen hinten anzustellen, bis wir den Klassenerhalt geschafft haben.»

Duell an der Seitenlinie zwischen dem Liechtensteiner Mario Frick (rechts) vom FC Luzern und dem Deutschen Peter Zeidler (links) vom FC St. Gallen. Bild: Martin Meienberger / Freshfocus (St.Gallen, 19. März 2022)

Frick outet sich als Fan der Dynamik von Schulz

Weil Innenverteidiger Marco Burch gegen St.Gallen gesperrt ist, könnte Schulz erstmals unter Frick in der Abwehr spielen. Der Coach lässt den Entscheid offen, stellt immerhin fest: «Ich bin ein Fan von Marvins Dynamik auf der Sechser- und Achterposition.» Vielleicht spielt Luca Jaquez (18) für Burch – und Routinier Schulz bleibt im Mittelfeld.

Frick fordert, dass sein Team stabiler agiert, nicht erneut einem 0:2-Rückstand hinterherrennen muss. Ab der 60. Minute sei Luzern physisch überlegen, der Coach betont:

«Ich bin überzeugt, diesmal werden wir das bessere Ende für uns behalten.»

