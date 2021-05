FC Luzern FCL-Routinier Schwegler nach dem spät kassierten Ausgleich in Sion: «Den Eckball hätten wir wohl besser kurz gespielt» Der FC Luzern ist beim Tabellenschlusslicht Sion auf dem besten Weg, den fünften Ligasieg in Serie zu erringen. Dann unterlaufen den Innerschweizern nach eigenem Corner mehrere Fehler, die zum 1:1-Ausgleich der Walliser in der 90. Minute führen. Daniel Wyrsch aus Sion 13.05.2021, 10.58 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

FCL-Captain Christian Schwegler spielt vor allem in der ersten Halbzeit gegen Sion einen auffällig starken Match.

Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Sion, 12. Mai 2021)

Christian Schwegler stand nach Spielschluss an der Seitenlinie und sinnierte: «Wir hätten den Eckball wohl besser kurz gespielt.» Er sprach den eigenen Corner wenige Minuten vor dem Schlusspfiff an, der FC Luzern hatte in Sion 1:0 geführt. Alles deutete auf den fünften Sieg in der Liga hintereinander hin. Eine Erfolgsserie, welche die Innerschweizer in der 120-jährigen Klubgeschichte in der höchsten Landesliga nur ganz selten erreicht haben.

Nach dem eigenen Standard vor dem Sion-Tor «ist es zu einer Fehlerkette bei uns gekommen», stellte Routinier Schwegler fest. Er selber hätte klären können, «doch ich traf den Ball nicht richtig». Der steil lancierte Jared Khasa stand alleine vor FCL-Keeper Marius Müller und schoss den Ball unhaltbar an ihm vorbei in die untere zweite Torecke. Für Sion immerhin der späte 1:1-Ausgleich, der den Klub von Christian Constantin weiterhin auf den Ligaerhalt hoffen lässt. Für Luzern «ein ärgerliches Tor. Wir wollten siegen, befanden uns auf der Siegerstrasse», so Schwegler.

Celestini stellt sein Team gut ein

Der gastgebende FC Sion war erst in der Schlussviertelstunde gefährlich geworden, der eingewechselte Stürmer Roberts Uldrikis zwang in der 79. Minute Marius Müller mit einem Kopfball zu einer Glanzparade. Der Luzern-Goalie lenkte die Kugel mirakulös an den Pfosten.

Ausser beim Gegentor und Pfostentreffer hatte der FCL die Partie im Griff. Der für Stefan Knezevic in die Startelf zurückgekehrte Lucas Alves liess dem 1,92 Meter grossen Stürmer Guillaume Hoarau keinen Stich. Vor allem in den Luftduellen war der Brasilianer Lucas gegen «Air» Hoarau stark. Luzern-Trainer Fabio Celestini hatte vor dem Match gesagt, dass sie für Hoarau keine Videoanalyse brauchen würden. Offensichtlich wusste er, wie er sein Team auf den zuletzt formstarken Hoarau (fünf Tore in den letzten fünf Spielen) einstellen musste.

Erneut ohne Schaub und ebenso ohne Frydek

Der FCL musste auf die angeschlagenen Stammspieler Louis Schaub und Martin Frydek verzichten. Spielmacher Schaub leidet an muskulären Problemen im Oberschenkel, Linksverteidiger Frydek zwickt es an mehreren Stellen. Dafür spielte wie erwähnt Lucas Alves toll auf, obwohl er die letzten sechs Pflichtspiele von der Ersatzbank hat zuschauen müssen.

Christian Schwegler bestritt eine grossartige erste Halbzeit. Es schien, als ob sich der am 6. Juni 37 Jahre alt werdende Rechtsverteidiger für einen Startplatz im Cupfinal vom Pfingstmontag gegen St.Gallen aufdrängen wollte. Frisch wie ein Jungspund lief er das rechte Couloir rauf und runter, flankte ein ums andere Mal gefährlich vor das Sion-Tor. «Du kennst ja das Sprichwort vom Wein, der mit zunehmenden Alter immer besser wird», sagte «Schwegi» mit einem Augenzwinkern.

Das Karriereende vor Augen

Für den Ettiswiler ist das Karriereende in Sicht. «Noch anderthalb Wochen dauert die Saison, da kann ich schon noch einmal alles aus mir herausholen», betonte Schwegler lächelnd. Der geschundene Körper nach einer 20-jährigen Profi-Laufbahn beim FCL, bei Arminia Bielefeld, YB, RB Salzburg und noch einmal beim FCL macht noch einmal mit, bevor er in die verdiente Pension vom bezahlten Fussball gehen darf.

Ärgern mussten sich in Sion vor allem die Luzerner Angreifer. Allen voran Ibrahima Ndiaye, der drei erstklassige Chancen zum wahrscheinlich vorentscheidenden 2:0 vergeben hatte. Superjoker Varol Tasar spielte wieder einmal von Anfang an, dabei erzielte er sein zweites Tor bei einem Startelfeinsatz. In der 49. Minute schoss er im Nachschuss das 1:0. Ivan Martic hatte das Abseits aufgehoben. Für den Assist war Ibrahima Ndiaye zuständig, der die abgefälschte Flanke von Silvan Sidler mit einer Direktabnahme aufs Tor des gut aufgelegten Fickentscher gebrachte hatte.

Wie Ndiaye und Tasar die beste Chance zum 2:0 auslassen

Das Duo Ndiaye/Tasar vergab in der 73. Minute die beste Gelegenheit, um die Partie vorzuentscheiden: Nidaye umspielte Sion-Keeper Kevin Fickentscher, schoss aber nicht in Richtung leeres Tor, sondern passte zurück zu Tasar. Dieser erklärte seine Gedanken in diesen Sekunden: «Ich dachte Ibrahima macht den Treffer selbst. Dann spielt er mich an, ich wollte schliesslich auf Dejan Sorgic auflegen, dabei hätte ich besser geschossen. Ja, meine Position wäre gut gewesen.» Ganz offensichtlich hatte Tasar nicht mit dem Zuspiel von «Ibra» gerechnet.

Doch Tasar, der jetzt sechs Ligatore wie in der Vorsaison bei Servette auf seinem Konto hat, gab sich nach dem unglücklichen 1:1-Remis vom Tourbillon kämpferisch: «Am Samstag in Bern gegen Meister YB will ich es besser machen, dann möchte ich die heute vergebenen Chancen reinmachen.» In den zwei verbleibenden Runden hat der aktuell viertplatzierte FCL immer noch gute Chancen, sich mit Platz 3 für die lukrative Conference League zu qualifizieren.

Sion - Luzern 1:1 (0:0)

Tourbillon. - 100 Zuschauer. - SR San.

Tore: 49. Tasar (Ndiaye) 0:1. 90. Khasa 1:1.

Sion: Fickentscher; Martic (74. Theler), Cavaré, Ndoye, Iapichino (74. Uldrikis); Khasa, Grgic, Araz, Tosetti; Hoarau, Karlen (56. Baltazar).

Luzern: Müller; Schwegler, Lucas Alves, Burch, Sidler; Tasar (83. Lang), Ugrinic, Wehrmann (75. Emini), Schürpf; Sorgic (75. Alounga), Ndiaye.

Bemerkungen: Sion ohne Kabashi, Wesley, Doldur, Bamert, Vlasenko, Tupta und Lacroix (alle verletzt). Luzern ohne Binous, Schulz, Ndenge, Alabi, Schaub und Frydek (alle verletzt). 79. Uldrikis Kopfball an den Pfosten. Verwarnungen: 29. Burch, 72. Araz, 83. Baltazar (alle Fouls). 90. Schwegler (Reklamieren).