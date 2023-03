FC Luzern FCL-Stürmer Dejan Sorgic verspricht: «Die Goals werden bestimmt wieder fallen» Dejan Sorgic hat seine Knieverletzung überwunden, er ist zurück in der Startelf. Der 33-jährige Angreifer aus Ägeri will nach der Länderspielpause die Sturmflaute bei den Innerschweizern beenden. Daniel Wyrsch Jetzt kommentieren 21.03.2023, 05.00 Uhr

FCL-Stürmer Dejan Sorgic in Aktion. Bild: Martin Meienberger / Freshfocus (Zürich, 29. 10. 2022)

Kein aktueller Spieler des FC Luzern hat so viele Tore in der Super League geschossen wie Dejan Sorgic. 62 Treffer erzielte der 33-jährige Stürmer bisher. In seiner Zeit beim FC Thun, der damals noch in der höchsten Liga spielte, markierte er 38 Tore. Und seit seiner Rückkehr im Sommer 2020 hat er 24 Treffer für den FCL bejubeln können.

Der Mann aus Ägeri schlägt sich hin und wieder mit muskulären Problemen herum. Sonst wäre seine Torquote besser. In den vergangenen zweieinhalb Jahren brauchte er bei den Innerschweizern durchschnittlich etwas mehr als zwei durchgespielte Spiele, um einen Treffer zu markieren. In der laufenden Saison ist Sorgic durch eine Verletzung gestoppt worden. Ende Oktober beim 3:1-Auswärtssieg gegen GC schoss er seine Saisontore Nummer 3 und 4, erlitt gleichzeitig aber die gravierende Blessur am Knie, wie er erzählte.

Im folgenden Heimmatch gegen Winterthur (1:1) spielte Sorgic bis zur 87. Minute. Erst zwei Tage später wurde offiziell bekannt, dass er ein Knochenmarködem am linken Knie erlitten hatte. Eine mehrwöchige Pause bis Dezember wurde prognostiziert. Ausgefallen ist der Stürmer schliesslich länger.

Fast fünf Monate nicht mehr in der Startelf gestanden

«Zum Glück gab es aus meiner Sicht in dieser Saison eine so lange WM-Pause», stellte Sorgic am vergangenen Samstag nach der 1:2-Niederlage beim FC Zürich fest. Erst am 19. Februar beim 2:2-Remis in St.Gallen kam der Angreifer zu seinem Comeback, er wurde für die letzten 30 Minuten eingewechselt. Zwei weitere Teileinsätze zu Hause gegen GC (1:0) und Basel (0:1) folgten, ehe Sorgic in den letzten beiden Auswärtspartien gegen Servette (1:0) und wie erwähnt beim FCZ erstmals nach überstandener Verletzung in der Startelf stand. «Fast fünf Monate hatte ich nicht mehr von Anfang an gespielt», erwähnte der Zuger mit serbischen Wurzeln.

Sorgic brachte mit seiner Rückkehr in der Startformation frischen Schwung in den Angriff. Er bestätigte das Gefühl der Beobachter, dass er physisch in einer wiedererstarkten Verfassung ist: «Ich fühle mich körperlich gut, wusste, dass ich gesund werden muss.»

Mit dem Toreschiessen hat’s noch nicht ganz geklappt: Gegen Servette traf er nur den Pfosten, gegen Zürich holte der erfahrene Strafraumstürmer geschickt den Elfmeter zum 1:0-Führungstor von Max Meyer heraus. Am Schluss ärgerte sich Sorgic über die 1:2-Pleite: «Die Enttäuschung ist gross, wir liessen nach dem 1:0 etwas nach, hätten in der zweiten Halbzeit aber genügend Torchancen gehabt.»

Luzern-Angreifer Dejan Sorgic (Mitte) kommt gegen Becir Omeragic zum Abschluss, FCZ-Goalie Yanick Brecher kann den Ball abwehren. Bild: Marc Schumacher / Freshfocus (Zürich, 18. 3. 2023)

Die Effizienz ist die grosse Schwäche des FCL. Sorgic will nach der Länderspielpause, die am übernächsten Sonntag (16.30 Uhr) mit dem Heimspiel gegen Sion endet, daran etwas ändern: «Wir haben jetzt zwei Wochen Zeit, um uns für die restlichen elf Partien vorzubereiten. Ich werde konditionell weiter zulegen und auch vor dem Tor an den paar Prozent arbeiten, die mir noch fehlen. Dann werden die Goals bestimmt wieder fallen.»

Im «Oldie»-Sturm mit Pascal Schürpf

FCL-Trainer Mario Frick setzte im Angriff zuletzt zweimal auf das «Oldie»-Duo Dejan Sorgic und Pascal Schürpf. Beide wurden im FCL-Meisterjahr 1989 geboren und sind aktuell 33 Jahre alt. Sorgic meinte dazu schlagfertig und mit einem Lächeln:

«Vom Alter her sind wir schon alt, aber wir laufen noch wie Junge!»

Wie Schürpf (insgesamt 50 Treffer in der Super League, 42 für Luzern) kämpft auch Sorgic um eine Vertragsverlängerung im Sommer. Tore sind natürlich für beide das beste Argument, um weiter für den FCL zu stürmen.

