FC Luzern FCL-Topskorer Max Meyer beruhigt die gereizten Gemüter – Sascha Ruefer und ein anderer TV-Reporter werden trotzdem verbal attackiert Aufgeladene Stimmung rund ums FCL-Heimspiel gegen Lugano. Luzern gewinnt 3:1 – nach zuletzt vier Partien mit nur zwei Punkten eigentlich ein erlösender Sieg. Daniel Wyrsch Jetzt kommentieren 23.10.2022, 16.14 Uhr

Luzerns Topskorer Max Meyer jubelt nach seinem 3:1-Treffer in der 82. Minute. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Luzern, 22. Oktober 2022)

Sorgen und Ärger der Fans und Sympathisanten des FCL über die Zukunft des Innerschweizer Fussball-Aushängeschilds sind berechtigt. Mehrheitsaktionär Bernhard Alpstaeg lässt die Öffentlichkeit seit dem grundsätzliche Fragen auslösenden Interview vor drei Wochen warten.

Erst am 3. November an der Generalversammlung soll sich Alpstaeg zur Zukunft des Klubs äussern. Diese unangenehme Situation sorgt für einschneidende Unsicherheit, Spekulationen – und zuletzt für massive Proteste.

52 Transparente gegen Alpstaeg und auch Petralito

Im Heimspiel vom Samstag gegen den FC Lugano sind zum Kick-off im Stadionrund 52 Spruchbanner verteilt. «Alpstaeg raus! Jetzt!», «FC Alpstaeg: Bitte abpfeifen!», «Mehrheitsaktionariat bräche» und «Petralito: Persona non grata» sind nur einige Beispiele. Beim letzten Spruchband geht es um den Spielervermittler Giacomo Petralito, der als einflussreichster Einflüsterer von Alpstaeg gilt und beim FCL unerwünscht ist.

Die Protestaktion «Zäme meh als 52 Prozent» ist nahezu professionell organisiert. Vor dem Stadion werden blaue T-Shirts mit dem Logo der Kampagne gegen Alpstaeg, der 52 Prozent der FCL-Holding-Aktien besitzt, verteilt. Ein Reporter des Bezahlsenders Blue Sport erzählt während der Pause, dass sein Arbeitskollege das geschenkte Leibchen nicht annahm. Er habe sich dann anhören müssen, für Alpstaeg und gegen die Fans und den FCL zu sein. Die Stimmung ist gereizt.

Die Fans protestieren mit 52 Transparenten gegen die Pläne des Mehrheitsaktionärs Bernhard Alpstaeg Bild: Urs Flüeler / Keystone (Luzern, 22. Oktober 2022) Bild: Urs Flüeler / Keystone (Luzern, 22. Oktober 2022) Bild: Urs Flüeler / Keystone (Luzern, 22. Oktober 2022) Bild: Urs Flüeler / Keystone (Luzern, 22. Oktober 2022) Bild: Urs Flüeler / Keystone (Luzern, 22. Oktober 2022) Bild: Martin Meienberger / Freshfocus (Luzern, 22. Oktober 2022) Bild: Martin Meienberger / Freshfocus (Luzern, 22. Oktober 2022) Screenshot SRF Screenshot SRF Screenshot SRF Screenshot SRF Screenshot SRF

Das Spiel in der ersten Halbzeit trägt nicht zur Entspannung bei. Zu grosse Mühe hat die gastgebende Mannschaft von Mario Frick mit den tief stehenden, auf Konter lauernden Luganesi. In der 52. Minute zelebrieren die Luzerner Anhänger hinter dem Tor, das auf der Stadtseite steht, mit drei Bannern erneut den Protest gegen Alpstaeg. In der Arena, die seit der Eröffnung vor elf Jahren den Namen von Alpstaegs Baudämmungsfirma Swisspor trägt.

Einmalig im Schweizer Fussball: Klub- und Stadionbesitzer unerwünscht

Für die meisten der über 10'000 Zuschauenden dürfte nicht nur Petralito unerwünscht sein, sondern inzwischen auch der 77-jährige Mehrheitsaktionär. Wie schon am Mittwoch im Heimspiel gegen St. Gallen (3:3) skandieren mehrere hundert Fans in der Kurve:

«Alpstaeg raus! Alpstaeg raus!»

Der schwer Vermögende ist in der Arena, die seit einigen Jahren in seinem Besitz ist, nicht mehr willkommen. Ein einmaliges Szenario im Schweizer Fussball. Der FC Luzern schreibt immer wieder neue Geschichten.

Zum Glück für den Klub mit den zahlreichen leidenschaftlichen Supportern schreibt dieses in der ersten Halbzeit langweilige Spiel im zweiten Durchgang einen fast schon kitschig anmutenden Heldenroman. In der Hauptrolle Max Meyer. Der 27-jährige Deutsche ist erst seit zwei Monaten beim FCL. Er schiesst für Blau-Weiss in der 66. Minute mittels Elfmeter den 1:1-Ausgleich. Nur fünf Minuten nach Luganos Führungstreffer. Die Luzerner drehen das Spiel und gehen in der 69. Minute durch Mohamed Dräger 2:1 in Führung. Und in der Schlussphase doppelt auch noch Max Meyer persönlich nach: Sein präziser Schuss in den Winkel ist in der 82. Minute das 3:1 und gleichzeitig der Endstand. Für das frühere Fussball-Wunderkind des FC Schalke 04 ist es bereits die zweite Tordoublette für Luzern.

Doppeltorschütze Max Meyer nach dem 3:1-Heimsieg gegen Lugano mit seinem zweijährigen Sohn Rio auf dem Arm wird begleitet von FCL-Medienchef Markus Krienbühl. Bild: Daniel Wyrsch (Luzern, 22. Oktober 2022)

Max Meyer mit dem zweijährigen Sohn Rio bei den Journalisten

Passend dazu kommt Max Meyer nach der Begegnung mit seinem zweijährigen Sohn Rio auf dem Arm zu den Medienleuten. Er bestätigt schmunzelnd, dass er seine Treffer immer für Rio schiesse. In sieben Partien für den FC Luzern hat Max Meyer schon sechs Tore erzielt. Dass er nach schwierigen zwei Jahren mit mehreren Klubwechseln in Luzern so einschlägt,

«hat mit dem Vertrauen zu tun, das ich hier bekomme».

Der Matchwinner ist froh, dass sie sich nach zuletzt vier Spielen mit guten Leistungen aber nur zwei Zählern «endlich belohnt haben». Die Proteste habe er ausgeblendet:

«Wir sind hier, um drei Punkte zu holen und den Fans Freude zu machen»,

betont Max Meyer. Das ist dem Edeltechniker gelungen, gemeinsam mit dem Team beruhigt er die Gemüter ein wenig.

FCL-Spieler Max Meyer im Interview nach dem Spiel. Video: PilatusToday

Unterschiedliche Meinungen müssen immer noch möglich sein

SRF-Reporter Sascha Ruefer, der Alpstaeg im Livespiel etwas in Schutz nimmt, wird dennoch vor und nach dem Spiel verbal attackiert. «Nichts Tragisches!», sagt er. Einige hätten das Gefühl, er werde von Alpstaeg portiert.

Achtung: Trotz Aufruhr müssen beim FC Luzern differenzierte Meinungen weiterhin möglich sein.

Sportreporter und TV-Moderator Sascha Ruefer bei einem Interview mit unserer Zeitung. Bild: Britta Gut (Sursee, 8. Juli 2021)

Zum Spiel gegen Lugano: Penaltyentscheid des VAR hilft dem FC Luzern Auf eine ereignislose erste Halbzeit folgen aus Luzerner Sicht umso attraktivere zweite 45 Minuten. Zuerst geht Lugano durch Uran Bislimi 1:0 (61.) in Führung. Der Ex-Schaffhauser «vernascht» auf engstem Raum Simani, Burch und Dorn und trifft unhaltbar in Müllers Torecke. Fünf Minuten später greift der Video Assistant Referee (VAR) ein: Bei einem Corner stützt sich Luganos Lukas Mai am Rücken Simanis auf. Der Ball fliegt an den ausgestreckten Arm des Lugano-Verteidigers. Sandro Schärer entscheidet in Volketswil auf Penalty. Mattia Croci-Torti enerviert sich, der Lugano-Coach erhält die gelbe Karte und sagt später: «Kein Luzerner reklamierte, niemand im Stadion erwartete einen Elfmeter.» FCL-Trainer Mario Frick ist ehrlich: «Der Penalty ist glücklich zu Stande gekommen.» Trotz vorheriger Ablenkungsversuche von Renato Steffen trifft Max Meyer vom Punkt zum 1:1: «Ich habe ihm gar nicht zugehört», so Meyer. Mohamed Dräger krönt einen tollen Angriff mit dem 2:1 (69.) und Meyer doppelt zum 3:1 (82.) nach. Es ist der 1. FCL-Sieg nach vier Spielen mit zwei Zählern. Nächstes Spiel: Samstag (18 Uhr) bei GC. Luzern – Lugano 3:1 (0:0) Swisspor-Arena. – 10 366 Zuschauende. – SR Gianforte. Tore: 61. Bislimi 0:1. 66. Max Meyer (Handspenalty) 1:1. 69. Dräger (Jashari) 2:1. 82. Max Meyer (Dorn) 3:1. Luzern: Müller; Dräger, Simani, Burch, Dorn; Beloko, Jashari; Abubakar (74. Schürpf), Max Meyer (83. Gentner), Chader (92. Klidjé); Ardaiz (74. Sorgic). Lugano: Saipi; Arigoni (79. Bottani), Mai, Daprelà, Valenzuela; Sabbatini (75. Babic), Doumbia; Amoura (56. Mahou), Bislimi (70. Macek), Haile-Sessalie (56. Steffen); Celar. Bemerkungen: Luzern ohne Frydek, Kadak und Leny Meyer (alle verletzt). Lugano ohne Ziegler, Facchinetti, Durrer und Morosoli (alle verletzt). – Pfostenschüsse: 61. Dräger, 64. Jashari. – Verwarnungen: 48. Burch, 52. Arigoni (beide Foul), 62. Bislimi (Trikotausziehen), 69. Lugano-Trainer Croci-Torti (Reklamieren), 74. Daprelà, 84. Valenzuela (beide Foul).

