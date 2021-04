FC Luzern FCL-Trainer Fabio Celestini bemängelt nach der 1:2-Niederlage in Lausanne einmal mehr: «Uns fehlt die Effizienz» Die Luzerner hatten in der Nationalmannschafts-Pause die Defensive trainiert. Doch erneut kassieren sie gegen Lausanne ein vermeidbares Gegentor. Und auch offensiv agiert die Mannschaft von Fabio Celestini bei der 1:2-Niederlage in der Waadtländer Metropole zu harmlos. Daniel Wyrsch aus Lausanne 03.04.2021, 22.06 Uhr

Trotz langen Phasen der Überlegenheit muss FCL-Trainer Fabio Celestini in Lausanne die insgesamt elfte Saisonniederlage mit seinem Team einstecken.

Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Lausanne, 3. April 2021)

Der Frust ist Fabio Celestini nach dem Match anzusehen. Der Luzerner Coach verliert in seiner Heimatstadt Lausanne auch das zweite Spiel in dieser Saison mit 1:2. Celestini stellt nach der elften Saisonniederlage mit seiner Mannschaft fest:

«Die ersten 30 Minuten dominierten wir, doch wir erspielen uns in dieser Phase keine echte Torchance. Da müssen wir gefährlicher sein.»

Ganz anders tritt das Team von Giorgio Contini auf, Celestini anerkennt die Effizienz der nunmehr zweitplatzierten Lausanner: «Mit dem ersten Schuss kommt Lausanne zum 1:0 durch Da Cunha. Wir verlieren danach etwas unsere Organisation und kassieren prompt das 0:2.»

Der FCL-Trainer moniert: «Wir hatten die Möglichkeiten, ins Spiel zurückzukommen, aber profitieren nicht.» Celestini findet zu Recht, dass seine Mannschaft wieder ins alte Fahrwasser der Vorrunde zurückfällt: «Wir schiessen zwar das Anschlusstor zum 1:2, aber das genügt nicht. In manchen Spielen erzielten wir eine offensive Effizienz, in diesem Match gegen Lausanne war das nicht der Fall. Auf den letzten 30 Metern sind wir nicht effizient genug.»

Ins selbe Horn bläst Stürmer Pascal Schürpf, der in dieser Partie ohne Torerfolg geblieben ist: «Wir hatten viel mehr als Lausanne investiert, aber vor dem Tor waren wir zu wenig effizient, ja sogar harmlos.»

Pascal Schürpf im Zweikampf gegen Evann Guessand. Bild: Pascal Müller/Freshfocus (Lausanne, 3. April 2021)

Innverteidiger Stefan Knezevic findet: «Nach einem guten Beginn in der ersten halben Stunde haben wir den Match zehn Minuten aus der Hand gegeben. In dieser Phase bekamen wir die Tore zum 0:1 und 0:2.» Der 24-jährige Seetaler kritisiert das Defensivverhalten beim zweiten Gegentreffer:

«Beim 0:2 waren wir zu passiv, da sind wir nicht 100 Prozent dazwischen gegangen, haben die Lausanner spielen lassen.»

Auf die Frage, ob die Mannschaft in der Abwehr zu anfällig sei und manchmal zu grosse Risiken eingehe, antwortet Knezevic: «Wir spielen offensiven Fussball, fast alle gehen nach vorne. Die Defensive fängt vorne bei den Stürmern an und hört hinten bei den Verteidigern und beim Torhüter auf.»

Stefan Knezevic kritisiert das Defensivverhalten beim zweiten Gegentreffer. Bild: Pascal Müller/Freshfocus (Lausanne, 3. April 2021)

Der FC Luzern befindet sich nach der elften Niederlage dieser Saison und dazu acht Siegen und acht Unentschieden nach 27 Runden mit 32 Punkten immer noch in der Nähe der Abstiegszone. Auf Sion (9.) und Vaduz (10.) haben die Innerschweizer nur sechs Zähler Vorsprung. Sion spielt am Sonntag zu Hause gegen Leader YB, Schlusslicht Vaduz muss zum kriselnden FC Basel.

Der Ausblick

Die Mannschaft von Fabio Celestini empfängt am kommenden Samstag (20.30 Uhr) den FCB in der Swisspor-Arena. «Kneze» meint vor dem nächsten Duell mit dem ehemaligen Serienmeister:

«Gegen Basel wollen wir unser Spiel auf den Platz bringen, dann haben wir gegen den FCB eine Chance.»

Celestini sagt vor dem letzten Viertel der Saison: «In den letzten neun Spielen der Saison geht es für uns nur darum zu punkten, möglichst drei Zähler aus jedem Match mitzunehmen.» Das heisst: effizienter zu agieren als in den letzten drei sieglosen Partien gegen Basel (1:4), Sion (1:1) und an diesem Samstag in Lausanne.