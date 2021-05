FC Luzern FCL-Trainer Fabio Celestini vor dem Cupfinal: «Wenn wir's schaffen, küsse ich den Kunstrasen» Trainer Fabio Celestini und Captain Christian Schwegler vom FC Luzern präsentieren sich in der Medienkonferenz vor dem Cupfinal vom Pfingstmontag im Wankdorfstadion in aufgeräumter und erwartungsfroher Stimmung. Wir haben in Bern mit beiden rund 24 Stunden vor dem Spiel gegen St. Gallen gesprochen. Daniel Wyrsch aus Bern 23.05.2021, 16.40 Uhr

Gutgelaunter FCL-Trainer Fabio Celestini an der Medienkonferenz am Sonntag in Bern vor dem Cupfinal vom Pfingstmontag gegen St. Gallen. Bild: Peter Schneider/Keystone (Bern, 23. Mai 2021)

Fabio Celestini, Sie haben mit Varol Tasar einen Superjoker in der Mannschaft. Sie wechselten den Rechtsaussen in dieser Saison fünf Mal in Pflichtspielen für entscheidende Tore ein. Ist er auch im Cupfinal wieder der Superjoker – oder spielt er von Anfang an?

Fabio Celestini: Das kann ich nicht sagen, Sie werden es morgen Montag der Aufstellung entnehmen. (schmunzelt)

Der FC St. Gallen hat am Freitag im letzten Meisterschaftsspiel in Genf gegen Servette die Stammspieler geschont und auf eine Reservemannschaft gesetzt. Was halten Sie davon?

Fabio Celestini: Ich habe Verständnis für die St. Galler, weil sie eine über vierstündige Fahrt im Mannschaftsbus nach dem Match in Genf auf sich hätten nehmen müssen und wohl erst am morgen um 3 oder 4 Uhr zu Hause angekommen wären. Das wäre für die Erholung drei Tage vor dem Cupfinal sicher ein Nachteil gewesen.

Sie entschieden sich, am Freitag bei der 1:2-Heimniederlage gegen Lugano mit der mehr oder weniger besten Startformation anzutreten und fast alle Stammspieler einzusetzen. Warum?

Fabio Celestini: Hätten wir mit Ersatzleuten gespielt, wären zwischen der letzten Begegnung und dem Cupfinal neun Tage dazwischen gewesen, in denen unsere Mannschaft nicht mehr gespielt hätte. Ich bin der Meinung, dass Wettkampf die beste Vorbereitung ist. Ich sehe es jeweils nach der Nationalmannschaftspause: da braucht das Team im ersten Match besonders viel Energie, damit die Maschine wieder angeworfen werden kann.

Nach der 2:5-Niederlage am Samstag vor einer Woche im Wankdorf gegen Meister Young Boys sagten Sie, dass man auf dem Kunstrasen nicht richtig Fussball spielen kann. Ist das psychologisch nicht schlecht für die Mannschaft im Hinblick auf den Cupfinal?

Fabio Celestini: Diese Frage wurde mir nach dem YB-Spiel in Bezug auf den Kunstrasen gestellt, mit dem Verlauf der vorherigen 90 Spielminuten hatte meine Antwort nichts zu tun. Es sollte in keiner Weise eine Entschuldigung für unsere Leistung sein. Übrigens hatten wir es während der ersten Halbzeit hervorragend gemacht auf der Plastikunterlage hier in Bern. Ich sagte meine ehrliche Meinung, die ich über Fussball auf Kunstrasen habe. St.-Gallen-Trainer Peter Zeidler sieht es nicht anders als ich, er möchte wie viele andere auch, in der Super League lieber nur auf Naturrasen spielen.

Wenn der FCL den Cupfinal gewinnt, werden Sie dann den Wankdorf-Kunstrasen lieben und ihn küssen?

Fabio Celestini: Dann küsse ich, was Sie wollen. Wenn wir's schaffen, küsse ich den Kunstrasen – das ist kein Problem!

Nehmen Sie morgen Ihre eigenen Erinnerungen mit als Spieler von Lausanne-Sport an den Cupfinal von 1998 gegen St. Gallen? Damals lagen Sie mit dem Team 0:2 zurück, ehe es nach 120 Minuten 2:2 stand und Sie im Penaltyschiessen trafen und so mit dem Heimatverein die Sandoz-Trophäe gewannen.

Fabio Celestini: Ich versuche, meine Erfahrungen einzubringen. Ich erinnere mich gut an diesen Final: Wir lagen 0:2 zurück, dann schoss Vurens seinen Elfmeter in der 65. Minute an den Pfosten statt ins Tor zum vorentscheidenden 3:0. Dieser nicht verwertete Penalty des Gegners hat uns unheimlich Energie gegeben.

Meiner Mannschaft gebe ich aus dieser Erfahrung mit, dass man nichts gewonnen hat, wenn man 2:0 vorne liegt, aber auch nichts verloren, sollte man 0:2 im Rückstand sein. Für mich war dieser Cup-Sieg mit Lausanne mein erster Titel, das ist ein fantastisches Souvenir. Aber natürlich ist der Match vom Montag eine andere Sache.

Luzerns bald 37-jähriger Captain Christian Schwegler am Tag vor dem letzten Spiel seiner 20-jährigen Profikarriere: «Den Titel mit dem FCL zu gewinnen, wäre etwas Grossartiges für den Rest meines Lebens.» Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Bern, 23. Mai 2021)

Christian Schwegler, vor anderthalb Wochen beim 1:1 in Sion sind Sie 90 Minuten wie ein 20-jähriger Jungprofi die rechte Seite rauf und runter gelaufen, haben gefährliche Flanken geschlagen. Gegen Lugano schonte Sie der Coach in den zweiten 45 Minuten. Sind Sie noch einmal bereit für das grosse letzte Spiel der Karriere?

Christian Schwegler: Die letzten Wochen und Monate meiner Spielerlaufbahn habe ich meine Belastungen immer gesteuert.

Alles, was ich im Tank habe, werde ich in diesem Cupfinal raushauen; 100 Prozent – und ich hoffe, sogar noch über die Grenzen hinausgehen zu können.

Ist Ihre Erfahrung als routinierter Spieler gegen die Pressing- und Gegenpressing-Maschine der St. Galler besonders gefragt?

Christian Schwegler: Wir müssen als Mannschaft gemeinsam Lösungen finden. Da wir schon oft gegen St. Gallen gespielt haben, kennen wir den Gegner und wissen, dass wir gegen dieses System unsere Mittel haben. Von zentraler Bedeutung ist ein geschlossener und solidarische Auftritt. Ein Schlüssel wird sein, dass wir mit unseren Emotionen umgehen können.

Sie kennen die Mannschaft, es gibt einige junge Spieler im Luzerner Team. Können sie die Emotionen in die richtige Bahnen lenken und den Fokus aufs Spiel lenken?

Christian Schwegler: Der Fokus wird nicht das Problem sein, bei so einem Match sind alle hellwach. Wichtig wird sein, die richtige Balance zu finden. Für jeden Spieler ist der Cupfinal ein Highlight.

Wir alle wissen, wie lange der FC Luzern keinen Kübel mehr gewonnen hat. Wir können Einzigartiges erreichen. Dazu müssen wir bereit sein, die Emotionen in die richtigen Bahnen lenken.

Sie haben mit RB Salzburg in Österreich sechs Meistertitel und fünf Pokalsiege gefeiert. Was würde Ihnen als echter Luzerner der Cupsieg mit dem FCL bedeuten?

Christian Schwegler: Das sind zwei Geschichten mit zwei unterschiedlichen Klubs, die man nicht miteinander vergleichen kann. Mit Salzburg habe ich den ersten Titel meiner Karriere gewonnen, das ist etwas ganz Besonderes wie unser Trainer Fabio Celestini vorher gesagt hat.

Im letzten Spiel den Titel mit dem FCL zu gewinnen, wäre etwas Grossartiges für den Rest meines Lebens.

Abschlusstraining des FC Luzern im Stadion Wankdorf in Bern. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Bern, 23. Mai 2021)

Die FCL-Profis beim Abschlusstrainining vor dem Cupfinal in Bern (von links): Lucas Alves, Christian Schwegler, Silvan Sidler, Louis Schaub. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Bern, 23. Mai 2021)

Alle Luzerner sind fit und wohlauf

Wie FCL-Medienchef Markus Krienbühl bestätigt, sind alle zuletzt zur Verfügung stehenden Spieler fit und guten Mutes für den Cupfinal. Die Mannschaft von Fabio Celestini trainierte am Sonntag um 14.30 Uhr im Stadion Wankdorf. Nicht dabei sind in Bern die Dauerverletzten Marvin Schulz, Tsiy Ndenge, Samuel Alabi und Aziz Binous.