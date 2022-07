FC Luzern FCL-Trainer Mario Frick plant mit weiteren Verstärkungen: «In jeder Linie zusätzlich einen neuen Spieler» Der FC Luzern und seine Sportkommission arbeiten eineinhalb Wochen vor dem eigenen Saisonstart in Zürich beim Meister FCZ immer noch intensiv an der neuen Mannschaft. Gemäss Trainer Mario Frick sollen «nächstens zwei, drei weitere neue Spieler zu uns stossen». Daniel Wyrsch Jetzt kommentieren 13.07.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Lang und intensiv ist die Transferzeit im Sommer. Vom 10. Juni bis 31. August ist das Fenster für Spielerwechsel in der Schweiz offen. Eigentlich hätten der FC Luzern und sein Sportchef noch immer mehr als eineinhalb Monate Zeit, um Verstärkungen zu holen. Doch Remo Meyer hat mit Mario Frick einen Trainer an seiner Seite, der aus verständlichen Gründen möglichst mit einem fertigen Kader in die neue Saison steigen will.

Weil der neue Rasen in der Swisspor-Arena noch nicht bereit und auch das Letzigrund-Stadion in Zürich nicht frei ist, startet der FCL erst übernächsten Samstag (18 Uhr) in Zürich beim Meister FC Zürich in die Saison – eine Woche nach der Konkurrenz. Die eigentliche Erstrundenpartie gegen GC wird am 10. August (18 Uhr, Swisspor-Arena) nachgeholt.

Dräger kehrt mit Topwerten aus den Ferien zurück

Bis dato hat Frick folgende Neuzugänge zur Verfügung: Stürmer Joaquin Ardaiz (von Schaffhausen), Mittelfeldspieler Nicky Beloko (von Neuchâtel Xamax) und Aussenverteidiger Pius Dorn (von Thun). Sie spielten zuletzt alle in der zweitklassigen Challenge League. Die Arbeit von Meyer und der gesamten Sportkommission darf allerdings bislang positiv bewertet werden, denn den Luzernern ist es darüber hinaus gelungen, den spielmachenden Rechtsverteidiger Mohamed Dräger auch in der neuen Saison von Nottingham Forest auszuleihen.

Frick über den Ex-Bundesliga-Profi von Freiburg und Paderborn:

«Mo Dräger hat uns sehr viel Energie, Skorerpunkte und Persönlichkeit gebracht.»

Ende der vergangenen Woche ist der deutsch-tunesische Doppelbürger mit hervorragenden Werten aus den Ferien zurückgekehrt. Ein weiteres Indiz, dass Dräger ein hochprofessionell arbeitender Spieler ist. Kein Geheimnis ist, dass er viel Spielpraxis braucht, um mit Tunesien an der WM in Katar (21. November bis 18. Dezember) eine gute Figur zu machen. Nicht zuletzt deshalb hat Dräger nach einem halben Jahr in Luzern seinen Aufenthalt bei den Innerschweizern verlängert.

Jashari wird per sofort wie ein Leistungsträger entlöhnt

Von Bedeutung ist auch der Verbleib von U21-Nationalspieler Ardon Jashari beim FCL. Der defensive Mittelfeldspieler hat sich dazu entschieden, seinem Ausbildungsklub trotz interessanten externen Angeboten vorerst treu zu bleiben. Das Toptalent, dem Frick eine Zukunft in einer der fünf Topligen voraussagt, hat als Leistungsträger einen neuen Vertrag bis 2026 bekommen. Dem Vernehmen nach soll dieser Jashari ein jährliches Salär von 300'000 Franken einbringen. Obwohl diese Zahl für einen 19-Jährigen im ersten Moment nach viel klingt, ist der Kontrakt absolut gerechtfertigt. Gerade auch mit Blick auf einen späteren Verkauf des Spielers.

Macht Ardaiz nur die Hälfte seiner angekündigten mehr als 20 Tore und fightet Beloko im Mittelfeld wie einst Sekou Sanogo bei YB und Thun, dann haben diese beide Transfers ihren Zweck erfüllt. Die aggressive Spielweise könnte man dann teilweise auch als Kompensation für den Abgang von Marvin Schulz (zu Holstein Kiel/2. Bundesliga) sehen. Ob Beloko auch spielerisch mit dem deutschen Allrounder mithalten kann, wird man sehen.

Der ehemalige Lausanne-Spieler Cameron Puertas bleibt in Belgien und wird definitiv nicht zum FC Luzern wechseln. Bild: Laurent Gillieron / Keystone

Puertas hat bei Saint Gilloise eine Zukunft

Was dem FCL sicher noch fehlt, ist ein Ersatz für Filip Ugrinic (zu YB). Die Torgefährlichkeit und Vorlagen des Stadtluzerners dürften vermisst werden. Cameron Puertas (23) wäre ein idealer Ersatz. Doch der belgische Spitzenklub Saint Gilloise will den Ex-Lausanner behalten und auf die Qualitäten des Offensivspielers setzen. Unserer Zeitung gegenüber erklärt Frick:

«Puertas ist kein Thema mehr, weil wir keine Chance haben, ihn zu verpflichten.»

Der 20-jährige Matias Palacios vom FC Basel könnte an der Stelle des Spaniers Puertas zum FCL wechseln. Der ehemalige Nachwuchs-Nationalspieler Argentiniens würde vom FCB, wo er einen Vertrag bis 2025 besitzt, nur ausgeliehen.

Kein Interesse an Serge Müller

Auch Serge Müller ist schon länger auf dem Radar der Scouts aus der Innerschweiz. Der bei GC ausgebildete Innenverteidiger hat beim FCL-Barrage-Gegner Schaffhausen eine Topsaison absolviert, er spielte inklusive der zwei Spiele gegen Luzern alle 38 Partien durch. Doch offensichtlich ist das Luzerner Interesse am 21-jährigen Zürcher erloschen.

Gemäss Frick sollen «nächstens zwei, drei weitere neue Spieler zu uns stossen». Nach der Position gefragt, antwortet der FCL-Coach: «In jeder Linie einen zusätzlichen Neuen.»

FC Luzern. Zuzüge: Joaquin Ardaiz (Schaffhausen), Nicky Beloko (Neuchâtel Xamax), Pius Dorn (Thun).



Abgänge: Nikola Cumic (?), Simon Grether (?), Serkan Izmirlioglu (leihweise Bellinzona), Marko Kvasina (?), Tsiy Ndenge (GC), Marvin Schulz (Holstein Kiel/2. Bundesliga), Silvan Sidler (Arminia Bielefeld/2. Bundesliga), Varol Tasar (leihweise Giresunspor/TUR), Filip Ugrinic (YB), Jordy Wehrmann (leihweise ADO Den Haag/NED 2. Liga)

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen