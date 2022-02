FC Luzern FCL-Trainer Mario Frick stellt nach überraschender Aufstellung gegen Basel klar: «Nur ich entscheide, wer spielt» Bevor der FC Luzern am Sonntag (16.30 Uhr) beim FC Lugano im Cornaredo-Stadion antritt, hat der verlorene Rückrundenauftakt gegen Meisteraspirant FC Basel (0:3) verarbeitet werden müssen. Daniel Wyrsch 04.02.2022, 15.05 Uhr

Der neue FCL-Trainer Mario Frick verteidigt seine überraschende Startelf vom letzten Sonntag zu Hause gegen den FC Basel (0:3). Er hatte zu seinem Einstand den 18-jährigen Innenverteidiger Luca Jaquez und den 19-jährigen Mittelfeldspieler Ardon Jashari erstmals von Anfang an spielen lassen. Dabei hatte der Coach im Vorfeld im Podcast des FCL-Radios noch gesagt, dass sie im ersten Rückrundenmatch noch nicht dabei sein würden.

Heute Freitag erklärt Frick:

«Im Podcast, der am Dienstag vor dem Spiel aufgenommen wurde, wollte ich meine Karten nicht offenlegen. Es war mein Plan, die beiden Jungen spielen zu lassen.»

Zur vermuteten Einmischung von Sportchef Remo Meyer in die Aufstellung stellt der neue FCL-Coach Frick klar: «Nur ich entscheide, wer spielt, das will ich hier festhalten.»

Der neue FCL-Cheftrainer Mario Frick bei seinem mit 0:3 verlorenen ersten Spiel für die Innerschweizer gegen den FC Basel. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Luzern, 30. Januar 2022)

Jaquez habe gegenüber des letzte Woche neu verpflichteten Innenverteidigers Serkan Izmirlioglu (vom FC Wil) den Vorteil gehabt, «dass Luca meine Defensivprinzipien in vier Wochen der Vorbereitung mitbekommen hat». In Lugano wird am Sonntag für Jaquez der zuletzt gesperrte Ex-Vaduzer Denis Simani sein Luzern-Debüt in der zentralen Abwehr geben. Jasharis Einsatz ist von Frick wieder geplant.

Super-League-Debüt von Innenverteidiger Luca Jaquez (links) im Dress des FC Luzern gegen den ebenfalls aus dem Luzerner Nachwuchs stammenden FCB-Stürmer Darian Males (rechts). Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Luzern, 30. Januar 2022)

Absenzen: Schulz gesperrt und Schürpf verletzt

Nicht dabei sein können beim Tabellenletzten aus der Zentralschweiz auswärts gegen den viertplatzierten FC Lugano der gesperrte Marvin Schulz (gelb-rote Karte in der Partie gegen Basel) und die angeschlagenen Pascal Schürpf und Severin Ottiger sowie der Langzeitverletzte Thoma Monney, der vor geraumer Zeit einen Kreuzbandriss erlitt.