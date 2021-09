FC Luzern Filip Ugrinic sagt Dankeschön für seine zweite Chance – und bleibt dem FCL länger treu Der FC Basel wollte das Luzerner Offensiv-Juwel Filip Ugrinic. Der 22-jährige Stadtluzerner aus der Bernstrasse entschied sich, seinen Vertrag beim Ausbildungsklub FC Luzern vorzeitig bis 2024 zu verlängern. Dafür gibt es Gründe. Daniel Wyrsch Jetzt kommentieren 03.09.2021, 05.00 Uhr

Der dynamische und kräftige Offensivmann Filip Ugrinic hat neu einen drei Saisons dauernden Vertrag beim FCL – für immer, wie es hinter ihm auf der LED-Bande heisst, muss er deswegen nicht in Luzern bleiben. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Luzern, 5. August 2021)

Den Verantwortlichen beim FC Luzern fiel ein Stein vom Herzen, als Filip Ugrinic den Vertrag mit seinem Ausbildungsklub vorzeitig um zwei Jahre bis Sommer 2024 verlängerte. Es wäre für den 22-jährigen Offensivspieler einfach gewesen, das Innerschweizer Fussball-Aushängeschild zu verlassen und dabei auch noch ein sechsstelliges Handgeld einzustreichen. Der FC Basel wollte Ugrinic. Spätestens in der Winterpause wäre er günstig zu haben gewesen, weil ein Ende Saison auslaufender Spielerkontrakt auf dem Markt zu Discountpreisen führt.

Filip Ugrinic stand beim FCB schon länger auf der Wunschliste: Trainer Patrick Rahmen kennt den Luzerner bestens. Am 15. Oktober 2016 beim Super-League-Début des damals 17-jährigen Mittelfeldspielers stand Rahmen beim FCL an der Seitenlinie, war Assistent von Markus Babbel. Unter dem deutschen Trainer überzeugte der eingewechselte Neuling, auch wenn die Premiere in Basel 0:3 verloren ging. Babbel schwärmte: «Das ist seit langem ein junger Spieler, der körperlich extrem weit ist und der das Spiel kapiert hat. Er gefällt mir sehr.»

Doch nicht nur Rahmen wollte Ugrinic holen, auch FC-Basel-Boss David Degen ist seit langem hinter dem FCL-Juwel her. Der 38-Jährige hatte sich vor fünf Jahren zusammen mit seinem Zwillingsbruder Philipp zum Essen mit Ugrinic getroffen. Als Agenten wollten sie Ugrinic beraten.

Das halbstündige Super-League-Début von Filip Ugrinic (links) mit der Rückennummer 35 am 15. Oktober 2016 auswärts gegen Basels Marek Suchy – bestaunt vom Luzerner Mitspieler Tomi Juric (rechts). Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Basel, 15. Oktober 2016)

Die Übernahme von Ugrinic ist den Degen-Zwillingen misslungen, wie nun ebenfalls dessen Verpflichtung durch den FCB. Warum hat der junge Mann, der als Sohn einfacher Einwanderer aus Serbien in der Bernstrasse aufgewachsen ist, das lukrative und sportlich interessante Angebot des FCB abgelehnt? «Ich habe Ziele mit der Mannschaft und mit Luzern. Ich fühle mich noch immer pudelwohl. Dies ist meine Stadt», macht Filip Ugrinic dem FCL eine Liebeserklärung.

Anders als zum Beispiel Hekuran Kryeziu, der Luzern vor etwas mehr als drei Jahren ablösefrei in Richtung FC Zürich verliess und nun auf Vereinssuche ist, will Ugrinic mit seiner Vertragsverlängerung bis 2024 dem FCL etwas zurückgeben. Denn allen im Klub ist klar: Macht der 22-Jährige mit 90 Super-League-Spielen (acht Tore, zwölf Assists) in seiner Entwicklung weiter wie letzte und diese Saison unter Fabio Celestini, dann wird Ugrinic mindestens 2,5 Millionen Euro auf dem internationalen Transfermarkt einbringen – wie vor ihm Ruben Vargas (2019 zu Augsburg) und Darian Males (2020 zu Inter Mailand).

Es ist der Wunsch von Ugrinic, dass der FCL dereinst einen grossen Batzen für ihn erhält: «Mir war wichtig, dass ich den Verein nicht ablösefrei verlasse. Der FCL hat mir sehr viel ermöglicht und mir geholfen, den Sprung zum Profi zu schaffen.»

Der 18-jährige Filip Ugrinic während des ersten Trainingslagers mit den FCL-Profis im Januar 2017 in Marbella. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Puerto Banus/Marbella, 16. Januar 2017)

Es gab Gründe, seinem Ausbildungsverein in Form der Vertragsverlängerung Dankeschön zu sagen. Zum einen hatten sich Babbel, Rahmen und der damalige Sportkoordinator Remo Gaugler nach dem hoffnungsvollen Einstand sehr um ihn gekümmert. Zu Hause bei den Eltern wurde im Dezember 2016 der erste Profivertrag unterzeichnet, er dauerte bis Sommer 2020. Doch Ugrinic lief es unter den Nachfolgern von Babbel nicht mehr wie gewünscht. Ins halbe Jahr unter Gerardo Seoane fiel die KV-Lehrabschlussprüfung, aber auch unter René Weiler kam er nicht mehr in die Form der Premierensaison.

Richtig unten durch musste er bei Thomas Häberli, der nicht viel von Ugrinic hielt. Darum entschied Sportchef Remo Meyer, den Spieler in die niederländische Eredivisie an den FC Emmen auszuleihen. Auch bei den Holländern konnte sich Ugrinic nicht durchsetzen. «Doch persönlich hat mir das Jahr im Ausland enorm viel gebracht», betonte er nach seiner Rückkehr im Juli 2020. «Da mit Fabio Celestini ein neuer Coach auf der Allmend das Zepter führte, erhöhte das meine zweite Chance, hier zu spielen», stellte Ugrinic zu Recht fest.

Filip Ugrinic 2007 als achtjähriger Junior beim FC Kickers. Bild: PD

Ursprünglich hatte er das Fussball-ABC beim FC Kickers erlernt. Sein Vater hatte ihn zum Tribschenklub gebracht, bevor er mit elf Jahren zum grossen FCL wechselte. Seit 14 Monaten ist er zurück bei Blau-Weiss, bangte in der letzten Sommerpause um den Coach, weil Celestini bei YB im Gespräch war als Nachfolger von Seoane. Ugrinic: «Wir sind froh, ist Fabio Celestini geblieben.» Nun sind alle erleichtert, bleibt auch er. Obwohl der FCL derzeit am Tabellenende steht, ist Ugrinic zuversichtlich: «Ich glaube an die Mannschaft und den Trainer.»

Der FC Luzern empfängt am Samstag, 11. September (18.00 Uhr), GC zum nächsten Spiel.