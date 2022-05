FC Luzern Filip Ugrinic verpasst einen Hattrick – er beweist aber Persönlichkeit und überwindet sein Penalty-Trauma Filip Ugrinic ist zum Führungsspieler beim FC Luzern gereift. Der 23-jährige Offensivmann und Topskorer ist ein im Verein ausgebildeter Hoffnungsträger. Daniel Wyrsch Jetzt kommentieren 03.05.2022, 05.00 Uhr

Filip Ugrinic zählte beim 3:0-Heimsieg gegen Schlusslicht Lausanne-Sport zu den auffälligsten Spielern. Doch auch dem 23-jährigen Stadtluzerner gelang während der ersten Hälfte längst nicht alles. Nervös seien er und seine FCL-Teamkollegen nicht gerade gewesen, «aber eine gewisse Anspannung war schon vorhanden. Trotzdem hätten wir ruhiger agieren sollen, denn wir hatten vor dem Spiel sieben Punkte Vorsprung, mit dem Sieg sind es zehn Zähler mehr als Lausanne.» Erleichtert fühlte sich Offensivmann Ugrinic nach dem Tor eines Verteidigers: «Das 1:0 von Marco Burch war enorm wichtig.»

Filip Ugrinic trifft vom Penaltypunkt – die Anspannung sei weniger gross als im Cup gewesen. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Luzern, 1. Mai 2022)

Ugrinic machte mit dem 3:0 den Deckel drauf. Nachdem sein Versuch zehn Tage zuvor im Penaltyschiessen des Cup-Halbfinals von Lugano-Goalie Amir Saipi abgewehrt wurde, hatte er Mut gebraucht, gegen Lausanne erneut vom Punkt anzutreten?

Das Penaltytor dem Vater zum Geburtstag geschenkt

Offen und ehrlich antwortete Luzerns Nummer 19:

«Du kannst ein solches Erlebnis nicht ausblenden, 90 Prozent der Spieler ticken wohl wie ich. Wir spielen keine gute Saison, hätten den Cup wieder gewinnen können. Gegen Lugano kamen wir zweimal mit späten Toren zurück, dass wir im Penaltyschiessen ausschieden, werde ich nie vergessen. Mental hat mich der verschossene Elfmeter schon mitgenommen.»

Gegen Lausanne sei die Anspannung weniger gross gewesen. Und er fügte an:

«Mein Vater hatte am Sonntag Geburtstag, ich konnte ihm das Tor schenken und den jungen Spielern ein Beispiel sein, sich nicht zu verstecken.»

Übrigens: Mario Frick schreibt seinen Profis nicht vor, die Verantwortung vom Punkt zu übernehmen. «Ich sehe nicht in ihre Köpfe, ob sie sich dafür bereit fühlen.» Frick lobte den Schützen: «Filip Ugrinic zeigte seine Persönlichkeit.»

Der Mittelfeldspieler hat sich in den vergangenen zweieinhalb Jahren seit der Rückkehr aus Emmen in den Niederlanden persönlich wie spielerisch weiterentwickelt. Dazu gehört, sich ständig verbessern zu wollen. Auf die Frage, ob seine Schüsse abgesehen vom Elfmeter genauer hätten sein müssen, antwortete Filip Ugrinic: «Wenn gegen Lausanne alles perfekt gelaufen wäre, hätte ich einen Hattrick feiern können. Ich habe meine Abschlüsse noch einmal angeschaut, in einer Szene hatte ich zwei Gegenspieler gegen mich, darum suchte ich den schnellen Abschluss.» Und:

«Insgesamt muss ich zugeben: Eine gewisse Ruhe bei der Chancenauswertung fehlt mir aktuell. Ich muss mir wieder vor Augen halten: Technik kommt vor Kraft.»

Nach dem Vollerfolg gab es beim FCL zudem eine schöne Nebenerscheinung zu feiern: Mit Ugrinic, Burch und Ardon Jashari schossen FCL-Eigengewächse die Tore zum 3:0-Erfolg. «Dass ausschliesslich im Klub ausgebildete Spieler die Tore erzielten, ist speziell. Fast alles ist aufgegangen: Ardon schiesst sein erstes Tor, Marco ist bereits Captain und erzielt als Verteidiger Treffer, das dritte Tor mache ich. Da hat nur noch gefehlt, dass Silvan Sidler nach der Einwechslung eines seiner späten Tore schoss», meinte Ugrinic schmunzelnd.

Mit dem Torjubel wollten Ugrinic und Burch niemanden provozieren

Mit dem gemeinsamen und speziellen Jubel wollten die beiden FCL-Torschützen Filip Ugrinic (rechts) und Marco Burch (links) keinesfalls Fast-Absteiger Lausanne provozieren oder lächerlich machen. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Luzern, 1. Mai 2022)

Über den besonderen Torjubel zusammen mit Burch stellte Ugrinic klar: «Marco und ich necken uns gegenseitig, am Sonntag freuten wir uns über unsere Tore und den wichtigen Sieg. Offenbar wurde der Jubel falsch verstanden: Ich habe gelesen, wir hätten uns im falschen Augenblick gefreut, weil Lausanne praktisch abgestiegen ist. Uns ging es aber überhaupt nicht darum, den Gegner zu provozieren. Das ist ein Missverständnis.»

Der FCL hat das Abstiegsgespenst aber noch immer nicht vertrieben. Auf den rettenden Platz 8 und den FC Sion beträgt der Rückstand vier Partien vor Schluss vier Punkte. Mit Blick aufs Heimspiel vom nächsten Sonntag (16.30 Uhr) gegen Servette sagte Ugrinic:

«Es bleibt uns nichts anderes übrig, als auf uns zu schauen. Für Servette geht’s um nichts mehr, wir spielen vor unseren fantastischen Fans. Ein Sieg soll her.»

Der verletzte Pascal Schürpf herzt nach dem 3:0-Sieg über Lausanne seinen Mitspieler Filip Ugrinic (rechts). Marvin Schulz (links) steht daneben. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Luzern, 1. Mai 2022)

Mit sechs Toren und sieben Assists ist Ugrinic FCL-Topskorer. Louis Schaub kam letzte Saison auf acht Tore und zehn Assists. Es soll nicht sein Ziel sein, die Bilanz des heutigen FC-Köln-Profis zu übertreffen: «Mein Job ist es, zu kämpfen und mich in den Dienst der Mannschaft zu stellen. Darauf fokussiere ich mich, alles andere kommt von allein.»

Wer «Fidschu» den Spitznamen gegeben hat

Wir wollten wissen, warum Ugrinic im Team «Fidschu» heisst. Er klärte auf: «In Serbien gibt’s für Filip die Bezeichnung Fico – Aussprache Fidschu. Stefan Knezevic hatte den Spitznamen zuerst verwendet, Ex-Trainer Fabio Celestini übernahm ihn.» Dem Hoffnungsträger gefällt’s, er fühlt sich wohl beim FCL.

