FC Luzern Flexibler FCL-Trainer Fabio Celestini hört auf sein Bauchgefühl Nach dem 3:0-Startsieg gegen Servette spielt der FC Luzern am Sonntag (16.00 Uhr, SRF 2) in Genf gegen den gleichen Gegner. Trainer Fabio Celestini sagt: «Ich kann in dieser aussergewöhnlichen Phase viel lernen als Trainer.» Daniel Wyrsch 06.02.2021, 06.00 Uhr

FCL-Trainer Fabio Celestini hat gegen Servette alles richtig gemacht. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Luzern, 4. Februar 2021)

Sie hätten nach dem gewonnenen Startspiel vom Donnerstag gleich mit den Servettiens in den Bus steigen können, um nach Genf zu fahren, sagte FCL-Angreifer Pascal Schürpf schmunzelnd. Innerhalb von drei Tagen zweimal in der Liga auf den gleichen Gegner zu treffen, kommt selten vor. Der enge Spielplan in Coronazeiten macht es möglich. Die Begegnung vom Sonntag im Stade de Genève ist bereits der Auftakt zur Rückrunde.

Den Luzernern dürfte es egal sein. Für sie ist wichtig, dass sie nach der Team-Quarantäne endlich spielen konnten – und dabei erfolgreich waren. Der 3:0-Sieg im ersten Pflichtspiel des Jahres übertraf alle Erwartungen. FCL-Trainer Fabio Celestini fasste den Vollerfolg über Servette am Tag danach mit folgenden Worten zusammen: «Wir sind überzeugt aufgetreten, zweifelten nicht. Dazu sind die drei, vier entscheidenden Spielszenen für uns gelaufen.» Er dachte dabei an die Parade von Marius Müller beim Penalty, aber auch an die Treffer von Dejan Sorgic und Doppeltorschütze Marvin Schulz.

Vergleich mit Team vor einem Jahr passt dem Coach nicht

Celestini lobte seine Mannschaft explizit für ihr konsequentes Abwehrverhalten beim Umschaltspiel der Genfer. Der 45-jährige Waadtländer hob aber auch einzelne Spieler wie Varol Tasar und Pascal Schürpf hervor, die sich nicht zu schade waren, «60 Meter zurück zu sprinten, um in der Defensive zu helfen». Als kritischer Coach fällt es ihm leicht, die Qualität des ersten Auftritts im neuen Jahr richtig einzuordnen: «Das war sicher nicht unser bestes Meisterschaftsspiel. Wir hofften auf eine gute Leistung.» Und Celestini weiter:

«Praktisch ohne Taktik und Technik, nur dank Mentalität und Willenskraft sind wir schliesslich zu den drei Punkten gekommen.»

Die verschworene, solidarisch auftretende Gruppe erinnert an den FCL vor zwölf Monaten. Damals hatte Celestini bei den Innerschweizern einen traumhaften Einstand gefeiert, gleich die ersten vier Ligapartien gewonnen. Innerhalb von drei Wochen wurde damit das Abstiegsgespenst aus der Swisspor-Arena vertrieben. Doch Celestini denkt bei diesem Vergleich anders als die Lokaljournalisten. Und er stellt kategorisch fest:

«Das aktuelle Team ist deutlich weiter als jenes vor einem Jahr.»

Sechs englische Wochen in Folge

Trotz des gelungenen Auftakts ist die Tabellenlage immer noch ungemütlich: Der FCL steht auf dem Barrageplatz (9.) und hat drei Punkte Rückstand auf das achtplatzierte Sion, wobei die Walliser drei Spiele mehr absolviert haben. Luzern steht am Anfang von sechs englischen Wochen in Serie. Nach der Team-Quarantäne hatte das Gros der Mannschaft bloss acht gemeinsame Vorbereitungstage. Celestini vermeidet es, sich darüber zu beklagen. Er weiss, dass jammern leistungshemmend sein kann. Stattdessen sagte er: «Ich muss eine andere Lösung finden. Statt zu trainieren, spielen wir zweimal pro Woche. Es gilt, flexibel zu sein, zu adaptieren und mit Lust in die Spiele zu gehen.» Er betonte: «Ich kann in dieser aussergewöhnlichen Phase viel lernen als Trainer.»

Celestini erfindet sich in seiner Funktion neu. Martin Frydek kam erst Anfang Woche aus der häuslichen Isolation, trainierte drei Mal, bevor der Coach den Verteidiger gegen Servette 90 Minuten spielen liess. Weil er den Qualitäten des Tschechen und dessen Selbsteinschätzung vertraute. In Genf wird Celestini wieder auf sein Bauchgefühl hören und auf die Mentalität der Mannschaft setzen. Es bleibt ihm gar nichts anderes übrig.