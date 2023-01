FCL-Trainer Mario Frick hofft auf Ardon Jasharis Bleiben

FC Luzern Frick hofft auf Jasharis Bleiben – keine Zweifel hat der FCL-Trainer bei Gerüchten um Max Meyer Beim FC Luzern haben gestern Montag die letzten drei Vorbereitungswochen vor dem Restart der Meisterschaft begonnen. FCL-Coach Mario Frick bestätigt seine hohen Ziele in der Super League und im Cup. Daniel Wyrsch Jetzt kommentieren 03.01.2023, 05.00 Uhr

Der Schweizer WM-Spieler Ardon Jashari (Mitte) ist zurück beim FCL, flankiert von Denis Simani (links) und Ismajl Beka (rechts). Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Luzern, 2. Januar 2023)

Aufgrund der Winter-Weltmeisterschaft in Katar genossen die FCL-Profis gleich zweimal zwei Wochen Urlaub. Auch die Vorbereitung auf die zweite Saisonhälfte ist in zwei Blöcke unterteilt. Drei Wochen trainierte die Mannschaft bereits bis zu den Weihnachtsferien. Jetzt kommen noch einmal knapp drei Wochen dazu, bevor der zweite Teil der Meisterschaft am Samstag, 21. Januar, um 18 Uhr mit dem Heimspiel gegen den FC Zürich beginnt.

Der athletische Teil der Präparation ist gemäss Cheftrainer Mario Frick grösstenteils abgeschlossen. Die Spieler hatten über die Festtage individuell ein zusätzliches Programm zu absolvieren. Dazu erhielten sie GPS-Geräte, um zu Hause oder in den Ferien die Übungen aufzuzeichnen. «Da kann sich keiner mehr durchmogeln», stellt Frick augenzwinkernd fest. Er betont: «Alle Spieler haben sich an die Vorgaben gehalten, machen bei der Rückkehr einen guten Eindruck.» Im abschliessenden Teil der Vorbereitung «geht es jetzt vor allem um den taktischen Feinschliff», so der Coach.

Testspiele in Marbella gegen Mainz und Bochum

Bereits am kommenden Freitag reist die Luzerner Mannschaft nach Marbella ins Trainingslager, welches bis am Samstag der nächsten Woche dauert. Im südspanischen Andalusien trifft der FCL in Testspielen auf den FSV Mainz 05 und VfL Bochum. Schon vor den Feiertagen hatte sich das Frick-Team mit zwei Bundesligisten gemessen; sowohl gegen den SC Freiburg (2:2) wie den VfB Stuttgart (3:0) zeigte der Schweizer Super-Ligist erfreuliche Leistungen.

WM-Teilnehmer Ardon Jashari ist zurück beim FCL. In den vergangenen Tagen sind Spekulationen aufgekommen, der Luzern-Captain könnte im Januar zu einem attraktiven ausländischen Klub wechseln. Zu den Interessenten zählen die Bundesligisten Eintracht Frankfurt und RB Leipzig, Premier-League-Klub Leeds United, Maradona-Verein SSC Napoli aus der Serie A und der schottische Serienmeister Celtic Glasgow. Frick sagt zu den Transfergerüchten um den 20-jährigen Mittelfeldspieler: «Ich habe weder vom Spieler selbst noch von Sportchef Remo Meyer Kenntnis davon bekommen, dass es zu einer baldigen Veränderung bei Ardon kommen könnte. Darum gehe ich davon aus, dass Jashari in der Rückrunde für uns aufläuft.»

Weil die finanzielle Lage nicht zuletzt wegen des bevorstehenden Rechtsstreits mit Bernhard Alpstaeg angespannt ist, wären die erwarteten sechs bis acht Millionen Euro Ablöse für Jashari eine höchst willkommene Geldspritze für den FCL.

Spekulationen auch um Max Meyer

Bei Spielmacher Max Meyer ist zwischen Weihnachten und Neujahr spekuliert worden, er würde mit dem rumänischen Spitzenteam CFR Cluj verhandeln. Beim 27-jährigen Deutschen dürfte der Fall klar sein, hört man Fricks kategorische Reaktion: «Das ist eine Zeitungsente.» Anders als bei Jashari ist der FCL-Trainer sicher, dass er weiterhin auf die Qualitäten von Meyer zählen kann.

Max Meyer (rechts) mit der FCL-Captainbinde im Testspiel gegen die VfB-Stuttgart-Profis Pascal Stenzel (links) und Tiago Tomas (Mitte). Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Stuttgart, 16. Dezember 2022)

Gegenwärtig befinden sich mit Dejan Sorgic, Jakub Kadak und Noah Rupp drei verletzte Spieler in der Reha-Trainingsgruppe. Mittelstürmer Sorgic wird in zehn Tagen im Mannschaftstraining zurückerwartet, während Kadak und Rupp zwar ebenfalls mit nach Marbella reisen, aber noch bis zum Frühling am Comeback arbeiten müssen.

Es sind noch keine Verstärkungen in Sicht

Frick wünscht sich je eine Verstärkung auf der Mittelstürmerposition und in der Innenabwehr. Gestern sah man allerdings keine neuen Gesichter auf der Allmend. Das Transferfenster sei gerade erst am Sonntag aufgegangen, man halte die Augen auf dem Spielermarkt offen, erklärt der Coach sachlich.

Nach zahlreichen Schlagzeilen im unerbittlichen Kampf um die Mehrheit und Macht im Verein möchte Frick, dass sein Team in der Rückrunde ausschliesslich sportlich positive Geschichten im Namen des FC Luzern schreibt. 20 Spiele sind in der Super League noch zu bestreiten, die Blau-Weissen belegen aktuell mit 20 Punkten Platz 6. Der Trainer ist weiterhin optimistisch und glaubt fest daran, dass seine Mannschaft die Saison in den Top 3 beenden kann.

Thun und YB bezwingen, um das Cupziel zu erreichen

Im Cup-Achtelfinal wartet am Dienstag, 31. Januar, um 19 Uhr in der Stockhorn-Arena der heimische Challenge-Ligist FC Thun. Im Erfolgsfall würde Luzern danach die Berner Young Boys im Viertelfinal empfangen. «Das Programm ist hart, aber da müssen wir durch, denn unser Ziel ist der Cupsieg», erklärt Frick selbstbewusst.

