FC Luzern Fricks offene Worte bedeuten: Die Zeit von Spielmacher Samuele Campo beim FCL ist abgelaufen Mario Frick äussert sich in der Medienkonferenz nach dem Luzerner 1:0-Sieg bei Servette zur Personalie Samuele Campo. Der 27-jährige Basler stehe in dieser Saison nicht mehr im Aufgebot, so der FCL-Trainer. Campos Vertrag ist noch bis Sommer 2024 gültig. Wie geht es mit der Nummer 10 weiter? Daniel Wyrsch Jetzt kommentieren 13.03.2023, 16.10 Uhr

Ein Bild «aus glücklichen Tagen»: Samuele Campo (rechts) und FCL-Trainer Mario Frick (Mitte) zusammen mit Filip Ugrinic nach dem Ligaerhalt in der Barrage gegen Schaffhausen. Bild: Martin Meienberger / Freshfocus (Luzern, 29. 5. 2022)

Anfang Juli 2021 wurde Samuele Campo von Mentor Fabio Celestini zum FCL geholt. Er wechselte ablösefrei von seinem Ausbildungsverein FC Basel in die Zentralschweiz. Allerdings hatte man den zentralen Mittelfeldspieler vorher während der Rückrunde vom FCB an Darmstadt 98 ausgeliehen, wo er beim Team aus der 2. Bundesliga nur zu zwei Teileinsätzen gekommen war. Basel verliess er ebenfalls mit einem unguten Gefühl: Campo war einst auserkoren, beim FCB die Rolle des genialen Argentiniers Matias Delgado zu übernehmen. An diesem Druck zerbrach er.

Vor 21 Monaten kehrte Campo also zurück zum früheren Förderer. Celestini hatte den Linksfuss vor dessen Basel-Comeback bei Lausanne-Sport zu einem interessanten Offensivmann geformt. Doch in Luzern dauerte die zweite gemeinsame Zeit der beiden nicht lange: Ende November 2021 musste Celestini gehen. Unter Nachfolger Mario Frick kam Campo nach anfänglicher Skepsis im Cup und im Abstiegskampf zum Einsatz.

Disput mit Goalietrainer und Max Meyer als neuer Regisseur verpflichtet

Frick stellte fest, dass Campo in der vergangenen Saison Anteil am Ligaerhalt hatte. Im Barrage-Hinspiel in Schaffhausen (2:2) kam er 55 Minuten zum Einsatz, im Rückspiel in Luzern (2:0) jedoch nur knapp eine Viertelstunde. In der laufenden Saison wurde die Luft für die Nummer 10 immer dünner: Die 1:4-Niederlage am 13. August auswärts gegen St.Gallen war der Wendepunkt. Nach seiner Auswechslung drohte die Situation vor der Ersatzbank zu eskalieren, nachdem Goalietrainer Lorenzo Bucchi den 27-jährigen Mittelfeldmann wegen des bescheidenen Auftritts kritisiert hatte. Die beiden Streithähne mussten voneinander ferngehalten werden.

Seit dieser unrühmlichen Szene im Kybunpark wurde Campo in der Liga nur noch fünfmal für wenige Minuten eingewechselt. Der neu verpflichtete Max Meyer ist seit Herbst FCL-Regisseur. Im Cup-Achtelfinal vom 31. Januar in Thun bekam Campo im rechten Mittelfeld noch einmal eine Chance in der Startelf. Der Italo-Basler liess sie gegen den Challenge-Ligisten ungenutzt, zeigte kein Durchsetzungsvermögen und wurde er ausgewechselt. Luzern schied im Elfmeterschiessen aus.

Frick setzt auf physisch starke Spieler

Campo war einer der Sündenböcke für das blamable Cup-Aus. Im nächsten Ligamatch gegen YB blieb ihm bloss die Ersatzbank, seither steht er nicht einmal mehr im Kader. Am Sonntag nach dem glücklichen 1:0-Sieg des FCL in Genf erklärte Frick:

«Ich habe ihm nach dem Cup-Aus in Thun gesagt, dass seine Art des Spiels und unser Fussball nicht kompatibel sind. Deshalb ist er nicht mehr im Aufgebot.»

Und der Coach fügte hinzu: «Ich möchte nichts ausschliessen, aber so wie unser Fussball gespielt wird und unser Kader zusammengestellt ist, wird Campo in dieser Saison keine Rolle mehr spielen.»

Technisch starker Mittelfeldspieler, aber physisch ein Leichtgewicht: Samuele Campo (rechts) spielt den Ball an FCZ-Stürmer Wilfried Gnonto vorbei. Bild: Marc Schumacher / Freshfocus (Zürich, 23. 7. 2022)

Unter Mario Frick ist die FCL-Zeit von Samuele Campo abgelaufen. Der Spieler hat einen gültigen Vertrag bis zum 30. Juni 2024. Was sagt FCL-Sportchef Remo Meyer über die Zukunft des Profis? «Samuele Campo hat aktuell starke Konkurrenz auf seiner Position. Entsprechend wird der Klub die Entwicklung der nächsten Monate abwarten und die Situation im Sommer neu bewerten.» Das Gleiche werden die Luzern-Verantwortlichen bei Stürmer Joaquin Ardaiz tun, der 24-jährige Uruguayer hat, seit Februar an Winterthur ausgeliehen, den Tritt wieder gefunden.

Campo trainiert weiterhin mit Frick und der Mannschaft

Ausser der enttäuschenden Cup-Leistung in Thun habe es keinen Vorfall mit Campo gegeben, versichert Meyer: «Samuele Campo verhält sich tadellos. Er trainiert auch ganz regulär mit der ersten Mannschaft.» Trotzdem spricht alles dafür, dass der begnadete Linksfuss spätestens im Sommer eine neue Wohnung suchen muss. Seit fast zwei Jahren lebt Campo mit seiner Partnerin in Beckenried und geniesst unweit von Ski-Ikone Marco Odermatt den Blick auf den Vierwaldstättersee.

Remo Gaugler kennt Campo seit dessen Juniorenzeit in Basel. Der ehemalige FCL-Sportkoordinator und jetzige Technische Leiter des FCB-Nachwuchses glaubt nicht, dass Campo in Luzern eine Zukunft unter Frick hat. Gaugler: «Entweder ist Sämi ein Spielertyp für einen Trainer, dann muss man ihm den totalen Support geben. Oder er ist es nicht – und er passt nicht ins Spielsystem.»

