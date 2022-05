FC Luzern Für den FCL gilt im Abstiegskampf: Die Wundertüte Servette endlich besiegen Trotz üppigen Stiftungsgeldern bleibt Servette Mittelmass: Am Sonntag (16.30 Uhr) gastiert das Team aus Genf beim FC Luzern. Daniel Wyrsch Jetzt kommentieren 06.05.2022, 05.00 Uhr

Er sorgt für das finanzielle Wohlergehen der Genfer: Didier Fischer (rechts), ehemaliger Servette-Präsident und heutiger Chef der Stiftung 1890, zusammen mit Trainer Alain Geiger (links) und Assistenzcoach Bojan Dimic (Mitte) bei einem Spiel in Bern. Bild: Peter Klaunzer/Keystone (Bern, 21. Juli 2019)

Gegenwärtig schwächelt Servette: Wie schon im Herbst verlieren die Genfer mehrere Spiele hintereinander. Nach dem 1:0-Heimsieg gegen den neuen Meister FC Zürich setzt es für die «Grenats» zuletzt drei Niederlagen gegen GC (0:1), YB (1:3) und St.Gallen (0:2) ab.

Servette entpuppt sich immer mehr als Wundertüte. In der Rückrunde hatte die Mannschaft von Alain Geiger zu Hause auch schon YB (1:0) besiegt, aber später gegen das abgeschlagene Schlusslicht in Lausanne (1:4) das Léman-Derby verloren.

FCL-Spielmacher Samuele Campo (links) muss so schnell am Ball sein wie zuletzt in Genf beim 1:1-Remis gegen Servettes David Douline. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Genf, 20. Februar 2022)

Gegenwärtig befindet sich der 17-fache Schweizer Meister mit 41 Punkten auf Platz 6. Der Luzerner Mittelfeldspieler Filip Ugrinic hofft übermorgen auf den ersten Vollerfolg der Saison für den FCL gegen die Genfer: «Für Servette geht’s am Sonntag um nichts mehr, wir spielen vor unseren fantastischen Fans. Ein Sieg soll her.»

Nicht fähig für die Spitze – trotz Stevanovic und Imeri

Die Leistungsschwankungen beim nächsten Gegner sind Ugrinic natürlich nicht entgangen:

«Ehrlich gesagt, überraschen mich die Servettiens auch ein wenig. Wie schon in der letzten Saison spielen sie bis zirka März eine erfolgreiche Saison, um dann doch etwas einzubrechen.»

Dabei spielt bei Servette mit dem Schweizer Internationalen Kastriot Imeri ein Offensivmann mit elf Toren – und Miroslav Stevanovic hat gar schon 20 Treffer vorbereitet. Der Bosnier ist damit der Assistkönig der Liga – und zwar nicht nur in dieser Saison, sondern seit der Einführung der Super League im Jahr 2003 hat noch kein Spieler vor ihm diesen Wert erreicht.

Servettes Super-Vorlagengeber Miroslav Stevanovic (links) beim 1:0-Heimsieg gegen Mirlind Kryeziu und den neuen Meister FC Zürich. Bild: Pascal Muller/Freshfocus (Genf, 10. April 2022)

Trotz herausragenden Spielern wie Stevanovic und Imeri kommen die Genfer wieder nicht über einen Mittelfeldplatz hinaus. Didier Fischer, der im Jahr 2015 das marode Servette als Präsident übernahm und dieses seit Weihnachten 2019 als Chef der Stiftung 1890 am Leben hält, sagte zu lematin.ch:

«Ich finde, Servette hat mehrere überdurchschnittliche Spieler, aber mindestens ebenso viele, die durchschnittlich sind.»

Der 64-jährige Fischer steht der Genfer Hochfinanz nahe, die zuvor einen grossen Bogen um den Sport gemacht hatte. Sein Herz schlägt für die «Grenats», die Granatfarbenen. Mit der Stiftung 1890, die Zahl entstammt dem Gründungsjahr des Servette FC, werden in Genf neben Fussball auch Schweizer Erstligateams im Eishockey und Rugby alimentiert.

Stiftungschef Fischer träumt vom Servette-Stil

Mittlerweile ist es ein offenes Geheimnis, dass der Hauptteil der Gelder für die Stiftung 1890 von der Hans-Wilsdorf-Stiftung kommt. Diese hatte der verstorbene Rolex-Gründer ins Leben gerufen. Es heisst, die Servette-Fussballer erhalten pro Saison einen zweistelligen Millionenbetrag aus der Fondation – ohne diese Haupteinnahme wäre die Teilnahme in der Eliteliga für den Traditionsklub nicht mehr möglich.

Von was träumt Fondation-Chef Didier Fischer beim Servette FC? «Es gibt einen Stil, eine Note, eine Servette-Signatur. Ich träume davon, diese DNA, die unsere ist, wiederzuentdecken.»

Filip Ugrinic dagegen will der FCL-DNA zum Durchbruch gegen die Genfer verhelfen: «In der Rückrunde dominierten wir sie in Genf, spielten 1:1 unentschieden. Im letzten Heimspiel gegen Servette verloren wir 0:2.»

Ugrinic stellt erwartungsfroh fest:

«Der Sieg über Lausanne pusht uns, wir wollen vor den eigenen Fans den ersten Saisonsieg gegen die Genfer feiern.»

Der dynamische Luzerner Mittelfeldspieler Filip Ugrinic weiss, dass er mit dem Team einiges bewegen muss, um Platz 8 doch noch zu erreichen. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Basel, 24. April 2022)

Nur so kommen die Luzerner dem FC Sion näher, der am Sonntag (14.15 Uhr) bei GC antritt. Bei einer Niederlage der Walliser und einem Innerschweizer Sieg über Servette hätte der FCL am kommenden Mittwoch (20.30 Uhr) im Tourbillon die Chance, die Sittener mit einem Sieg in der drittletzten Partie der Saison vom rettenden Platz 8 zu verdrängen.

Servette bald wieder mit Adidas – wie zu Wolfs Zeiten Während der FC Basel nächste Saison nicht mehr von Adidas ausgerüstet wird, hat Servette FC einen Ausrüstungsvertrag mit der Weltmarke der drei Streifen abgeschlossen, der in den kommenden vier Jahren gilt. Die vergangenen drei Jahre haben die Genfer in Puma-Dresses absolviert. Zuletzt trugen die Servettiens um die Jahrtausendwende (1999 bis 2002) Adidas-Trikots. Von 1998 bis 2002 spielte auch der heutige FCL-Präsident Stefan Wolf für die «Grenats» (siehe Bild unten). Er wurde mit Servette Schweizer Meister und Cupsieger. Der FC Luzern spielte zuletzt bis im Sommer 2019 in Adidas-Tenüs. Aber der 2019/20 ist die skandinavische Sportmarke Craft Ausrüster der Innerschweizer.

Der heutige FCL-Präsident Stefan Wolf im Servette-Dress von Ausrüster Adidas bei einem Auswärtsspiel auf der Luzerner Allmend. Bild: Beat Blättler (Luzern, 13. Mai 2000)

