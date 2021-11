FC Luzern Für Fabio Celestini zählt nur sein Team – gegen die FCL-Führung giftelt er: «Sie können machen, was sie wollen» FCL-Trainer Fabio Celestini spricht vor dem fünftletzten Vorrundenspiel am Sonntag (16.30 Uhr) in Lugano Klartext: Es ist dem 46-Jährigen offensichtlich mehr oder weniger egal, den Rückhalt der Vereinsleitung verloren zu haben. Daniel Wyrsch Jetzt kommentieren 20.11.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

In saisonübergreifend 16 Ligaspielen nur ein Sieg: Fabio Celestini steht im Fokus. Bild: Urs Flüeler/Keystone (Luzern, 26. September 2021)

Die rhetorische Frage muss sein. Fabio Celestini, spüren Sie noch die Rückendeckung von Sportchef Remo Meyer? Die Antwort des angezählten FCL-Trainers lässt tief blicken: «Für mich ist das kein Thema. Remo Meyer kann machen, was er will, Stefan Wolf kann machen, was er will. Mich interessieren nur meine Spieler, meine Mannschaft.»

Dann fährt Celestini fort, der italienischstämmige Westschweizer redet Klartext gegenüber der Klubleitung: «Der Verwaltungsrat spielt nicht, sie können Sitzungen machen und auch mit anderen Trainern reden. Sie können sagen, er braucht acht, neun, zehn, zwölf oder 15 Punkte – jedes Ziel, das sie wollen.»

Verhältnis zur Führung hat Schaden genommen

Der seit vielen Wochen kritisierte Coach spricht sich in Rage. Vor sechs Monaten war er nach den verstorbenen deutschen Trainer-Legenden Rudi Gutendorf (1960) und Friedel Rausch (1992) der erst dritte Teamchef, der den FC Luzern zu einem Cup-Triumph führte. In der Zwischenzeit hat das gemeinsame Projekt Risse bekommen. Wer weiss, ob die noch zu reparieren sind. Celestini ist nicht zu stoppen, setzt noch einen drauf:

«Ich brauche nicht Remo, nicht Stefan und auch nicht den Verwaltungsrat. Wenn ich daran denke, benötige ich nur Energie.»

Energie, die der Luzern-Trainer mehr denn je für sein Team braucht. Nur Siege in den verbleibenden fünf Partien gegen Lugano, Basel, Zürich, GC und Servette können den 46-Jährigen hoffen lassen, dass die Mission in der Swisspor-Arena nach Weihnachten und Neujahr weitergeht. Die Erfolgsbilanz aus den saisonübergreifend letzten 16 Ligapartien ist mit nur einem Sieg (ein 2:0 am 24. Oktober zu Hause gegen St. Gallen) extrem mager. Kein Profitrainer der Welt erhält mit dieser schwachen Ausbeute eine Jobgarantie.

Gewinnen Sie ein exklusives VIP-Fussballerlebnis in der Swissporarena Wollten Sie schon immer einmal ein VIP sein? Mit Freundinnen und Freunden in einer privaten Loge einem spannenden Spiel folgen und sich dabei richtig verwöhnen lassen? Dann machen Sie mit an der Verlosung einer FCL-Loge für eine ganze Freundesgruppe für das Spiel FC Luzern gegen FC Basel vom 28. November. Hier gehts zur Verlosung

Erzählung von der Cuspiegerfeier

Das weiss auch Celestini: «Die Situation ist schwierig; 13 Partien, zehn Punkte und nur ein Sieg in dieser Saison – das ist zweifellos keine gute Statistik.» Trotzdem wirkt der Mann ruhig, abgeklärt, gefasst. Warum bleibt er gelassen? «Manchmal hat man Resultate, manchmal nicht. Ich bleibe ruhig, damit ich arbeiten kann. Die Frage ist: Was braucht meine Mannschaft?»

Celestini erzählt eine kurze Anekdote, sie veranschaulicht, wie er funktioniert: «Nach dem Cupsieg und den Feierlichkeiten blieb ich zwei, drei Stunden im VIP-Bereich des Stadions, um mit dem Team und den Leuten im Verein zu feiern. Danach ging ich nach Hause, um in meiner Karriere und in meinem Leben weiterzumachen. Denn ich fühlte mich nicht als König, den Spielern gehörte die Bühne, sie durften sich feiern lassen.» Er habe nur mitgeholfen, damit der erste Titelgewinn nach 29 Jahren möglich wurde. «Ich verändere mich nicht, ob ich mit der Mannschaft siege oder verliere. Aber klar ist es besser, wenn ich erfolgreich bin. Dann bin ich auch ruhiger. Darauf fokussiere ich mich auch jetzt: Gute Trainerarbeit leisten, um das Team weiterzubringen.»

Sportchef Meyer bleibt in Isolation, kann in Lugano nicht dabei sein

Doch schafft es Celestini ein drittes Mal, den FCL aus der Abstiegszone ins sichere Tabellenmittelfeld zu führen? «In diesem dritten Projekt sind viele Sachen passiert, negative Begleitumstände ziehen sich durch diese Vorrunde.» Seit der unglücklichen 3:4-Startniederlage gegen YB gibt es immer wieder Verletzte oder sonstige Absenzen. Celestini sagt:

«Bis zum Ende der Vorrunde ist jeder einzelne Punkt wichtig. Dann können wir eine gute Vorbereitung für die Rückrunde machen.»

Celestini. Es tönt, als plane er weiter in Luzern. Sportchef Meyer ist infiziert, er wird morgen nicht in Lugano sein, sondern in Isolation bleiben müssen. Celestini ist es egal.

Marco Burch bleibt zu Hause FCL-Innenverteidiger Marco Burch ist der einzige Feldspieler der Super League, der die gesamten 1170 Minuten der ersten 13 Runden absolviert hat. Zusammen mit vier Torhütern: Brecher (Zürich), Lindner (Basel), Moreira (GC) und Zigi (St. Gallen). In der Schweizer U21-Nationalmannschaft verpasste der Nachwuchs-Internationale Burch jedoch wegen eines Todesfalls in der Familie die beiden letzten Spiele. Luzern-Coach Fabio Celestini bestätigt, dass der 21-jährige Obwaldner heute die Teamfahrt ins Südtessin nicht mitmacht, sondern bei seiner Familie in Alpnach bleibt. Morgen in Lugano dürfte für den abwesenden Burch entweder der erfahrene Allrounder Marvin Schulz oder der kosovarische Internationale David Domgjoni in der zentralen Abwehr spielen. Während die Aussenverteidiger Martin Frydek und Patrick Farkas wieder trainieren und wohl einsatzfähig sind, bereitet Offensivmann Pascal Schürpf das verletzte Knie erneut Probleme. Das Mittun von Schürpf in Lugano ist gefährdet.