Fussball Die Klatsche von Zürich zeigt: Der verunsicherte FCL braucht im Abstiegskampf einen Trainerfuchs Der FC Luzern befindet sich im freien Fall: Beim Leader FC Zürich verlieren die völlig verunsicherten Innerschweizer 0:4 – die vierte Niederlage in Serie. FCL-Interimscoach Sandro Chieffo machte FCZ-Trainer André Breitenreiter schon vor dem Spiel ein Geschenk. Daniel Wyrsch Jetzt kommentieren 05.12.2021, 13.03 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Interimstrainer Sandro Chieffo steht beim FC Luzern nach zwei deutlich verlorenen Spielen bereits im Regen. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Zürich, 4. Dezember 2021)

Die sonst schon prekäre Lage wird für den FC Luzern immer schlimmer: Bereits nach zwei Spielen unter Sandro Chieffo ist der Trainer-Effekt mit der 1:3-Heimniederlage gegen Basel und der 0:4-Klatsche in Zürich gegen den FCZ verpufft. Das Schlusslicht steht nach den zwei Partien unter dem interimistischen Übungsleiter mit leeren Händen da, total 1:7-Tore sprechen eine eindeutige Sprache. Die Innerschweizer befinden sich im freien Fall.

Vor allem gegen den überraschenden Leader geben sie am Samstag eine schlechte Figur ab. Völlig verunsichert tritt die Mannschaft auf, Verteidiger David Domgjoni und Torhüter Marius Müller geben die Vorlagen für die frühen Zürcher Tore durch Aiyegun Tosin nach 87 Sekunden (!) und Antonio Marchesano in der 12. Minute. Nur gerade knapp 20 Minuten sind gespielt, als Mirlind Kryeziu mit dem 3:0 alles klar macht – ab diesem Zeitpunkt steht fest: Der FCL verliert den vierten Match in Folge.

Aus dem guten Gefühl im Training wird «das Gefühl, im falschen Film zu sein»

Sandro Chieffo sagt nach der 0:4-Pleite im Medienraum des Letzigrundstadions:

«Ich habe wirklich einen Moment das Gefühl gehabt, ich sei im falschen Film. Es ist alles so schnell gegangen.»

Dabei bezieht sich der 42-Jährige wie bereits nach der Niederlage gegen Basel auf sein gutes Gefühl vor dem Spiel, das ihm das gute Training während der Woche gegeben habe. Die Umsetzung auf dem Spielfeld misslingt dann aber gänzlich.

Die Vorgabe des Interimstrainers ist: «Kein Risiko in der eigenen Zone eingehen.» Doch Domgjoni schlägt bei der ersten Gelegenheit von der linken Abwehrseite einen Querpass vors Tor, wo Zürich-Stürmer Tosin das Geschenk dankend annimmt. Es macht den Eindruck, dass die FCL-Profis das Risikospiel unter dem freigestellten Fabio Celestini verinnerlicht haben – und es nicht so leicht aus den Köpfen zu bringen ist. Das Team kassiert – wie schon während der gesamten Saison – durch krasse individuelle Fehler regelmässig Gegentore.

Amateur-Trainer kennen längst die Wirkung solcher Aussagen

Doch auch Sandro Chieffo muss sich an der Nase nehmen: Seine in der Medienkonferenz im Vorfeld des Spiels ausgesprochene Meinung, wonach der FCL das qualitativ bessere Kader als der FCZ habe, ist zum Bumerang geworden. Zürichs Erfolgscoach André Breitenreiter erzählt dem TV-Sender «Blue Sport» nach der Partie genüsslich: «Diese Aussage haben wir für uns genutzt.» Er erzählt:

«Ich musste die Jungs nicht motivieren, sie wollten zeigen, dass wir die bessere Mannschaft sind. Deswegen war das Ding auch relativ schnell erledigt.»

André Breitenreiter bestätigt, den Bericht aus unserer Zeitung der Mannschaft vorgelegt zu haben:

«Ich brauchte nicht viel sagen, das hat auch jeder gewusst. Das sind immer die Geschenke, die man gerne annimmt.»

Amateur-Trainer aus unteren Ligen werden sich verwundert die Augen reiben. Sie wissen längst um die psychologische Wirkung solcher Aussagen des Gegners – und, dass sie immer genutzt werden, um die Mannschaft anzustacheln. Nur beim FC Luzern weiss der U21-Trainer, der das Super-League-Team während vier Spielen bis zur Winterpause führen darf, offenbar nichts davon. Oder er hat die Situation einfach unterschätzt.

Meyer bevorzugt Chieffo gegenüber dem einheimischen Renggli

FCL-Sportchef Remo Meyer gibt in dieser Krise ebenfalls eine schlechte Figur ab. Anstelle des Italo-Zürchers Sandro Chieffo hätte er mit Michel Renggli eine Luzerner Lösung bereit gehabt, der ehemalige FCL-Captain befindet sich wie Chieffo im Abschlussjahr für die Uefa-Pro-Lizenz und hätte die Mannschaft ebenfalls interimistisch übernehmen können. «Michel Renggli war gerade erst Interimscoach beim SC Kriens, wir entschieden uns für Sandro Chieffo». lautete die Begründung von Meyer am 22. November, dem Tag der Freistellung von Celestini.

Michel Renggli stand dem akut abstiegsgefährdeten SC Kriens im Herbst in drei Spielen als Interimstrainer zur Verfügung: Dabei konnte der 41-Jährige immerhin einen Sieg mit dem Team feiern. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Winterthur, 23. Oktober 2021)

Es scheint, als ob U18-Trainer Renggli beim Sportchef wenig Kredit geniesst. Dabei hatte der 41-Jährige aus Beckenried im Frühjahr 2018 auch schon Gerardo Seoane bei dessen Übernahme der FCL-Profimannschaft erfolgreich als Assistent unterstützt. Dabei machte Renggli an der Seite von Seoane einen ausgezeichneten Eindruck.

Hakan Yakin: «Der FC Luzern braucht jetzt einen erfahrenen Trainer»

Hakan Yakin, ein anderer ehemaliger Luzern-Spieler aus der Aktivzeit von Seoane und Renggli, sagt am Samstag in seiner Fussball-Halle «Yakin-Arena» in Oberengstringen ZH zu unserer Zeitung: «Der FC Luzern braucht jetzt einen erfahrenen Trainer, einen wie Murat.» Bekanntlich ist Murat Yakin Nationalcoach – und wird im Nebenamt vor der WM 2022 in Katar nicht als Übungsleiter in die Swisspor-Arena zurückkehren. Aber natürlich hat Schaffhausen-Assistenztrainer Hakan Yakin im Grunde Recht: Luzern benötigt in dieser besorgniserregenden Lage einen erfahrenen Mann an der Seitenlinie.

Zwei Partien vor dem Ende der Vorrunde wird die Abstiegsgefahr für den FCL immer bedrohlicher. Das Desaster von Zürich hat gezeigt, dass dieser Mannschaft nur noch ein Trainer mit Persönlichkeit, Erfahrung und psychologischem Geschick helfen kann. Ein sogenannter Trainerfuchs muss an die Seitenlinie.

Sportchef Meyer und Präsident Wolf müssen schnell reagieren

Sportchef Remo Meyer und Präsident Stefan Wolf müssen nun liefern: Für Aufschieber bleibt keine Zeit mehr zum Abwarten, ab sofort zählt jeder Punkt, um dem Abstieg nach 16-jähriger Zugehörigkeit zur Super League zu entgehen. Übrigens: So lange hat der FC Luzern noch nie am Stück in der obersten Liga gespielt. Das ist ein zusätzlicher Grund, den Klassenerhalt im 121. Jahr der Klubgeschichte doch noch zu schaffen.

Die sportliche Führung des FC Luzern mit Remo Meyer (links) und Stefan Wolf (rechts) ist mehr denn je gefordert – auf dem Bild sind die beiden bei der Verabschiedung des zurückgetretenen Christian Schwegler zu sehen. Bild: Urs Flüeler/Keystone (Luzern, 21. Mai 2021)

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen