FC Luzern gegen FC Basel 0:3: Zusammenfassung im Video

Der FCL hält gegen den FCB in der ersten Halbzeit der Partie gut mit. Direkt nach der Pause gehen die Gäste per Penalty in Führung. Es entwickelt sich ein hitziges Spiel indem die Basler in der Schlussphase noch zwei Tore schiessen. FCL-Akteur Marvin Schulz und FCB-Trainer Patrick Rahmen fliegen vom Platz.

30.01.2022, 20.23 Uhr