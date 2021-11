FC Luzern gegen FC Basel 1:3 – alles zum Spiel

Fussball Im Schneetreiben verliert der FC Luzern gegen den FC Basel – je ein schneller Gegentreffer pro Halbzeit Der FC Luzern zeigte unter Interimstrainer Sandro Chieffo eine gute erste Halbzeit trotz Fehlstart. In der zweiten Halbzeit war Basel stärker und am Ende gewinnen die Gäste mit 3:1 – Cumic trifft für den FCL in der Nachspielzeit. Daniel Wyrsch & Janick Wetterwald 28.11.2021, 18.20 Uhr

Der wichtige Führungsspieler Pascal Schürpf steht in der Startelf von Interimstrainer Sandro Chieffo. Überraschung in der zentralen Abwehr: David Domgjoni steht für Holger Badstuber neben Marco Burch. Dazu kehrt Patrick Farkas nach Verletzungspause auf die rechte Abwehrseite zurück – Silvan Sidler sitzt auf der Bank.

FCL-Trainer Chieffo begründet seinen Entscheid gegenüber blue TV:

«Ich musste mir in den drei Tagen vor diesem Spiel ein Bild machen. Mich hat David Domgjoni in dieser Zeit mehr überzeugt als Holger Badstuber.»

3. Minute: Der Liga-Topskorer Arthur Cabral schlägt früh zu. Nach einer tollen Aussenrist-Flanke von Edon Zhegrova köpft der Brasilianer ein.

Torschütze Cabral bedankt sich bei seinem Vorlagengeber Zhegrova. Bild: Feshfocus / Daniela Frutiger

49. Minute: Das zweite Tor für den FCB schiesst Raoul Petretta. Der Aussenverteidiger steht im Strafraum völlig frei. Sein Schuss wird von FCL-Verteidiger Patrick Farkas ins eigene Tor abgelenkt.

Petretta lässt sich von Fabian Frei zum Tor beglückwünschen. Bild: Feshfocus / Daniela Frutiger

58. Minute: Der FC Luzern, genauer gesagt Jordy Wehrmann, schenkt dem FC Basel das dritte Tor. Der Holländer verliert den Ball mittig rund 16 Meter vor dem Tor an Matias Palacios, der an Müller vorbei zum 0:3 einschiebt.

Nachspielzeit: Nikola Cumic schiesst nach einem Fehler in der FCB-Abwehr den Luzerner Ehrentreffer – 1:3.

Das Heimspiel gegen den FC Basel beginnt für den Tabellenletzten FC Luzern mit einer kalten Dusche: Edon Zhegrova schlägt mit dem Aussenrist eine Prachtsflanke, Arthur Cabral trifft mit dem Kopf zum 1:0 der Gäste. Für «King Arthur» ist es in der 15. Runde bereits der 14. Saisontreffer.

Die Mannschaft von Sandro Chieffo erholt sich vom frühen Gegentor mit zunehmender Spielzeit der ersten Halbzeit. In der 19. Minute landet ein Schuss von Filip Ugrinic im Aussennetz. Nur vier Minuten später gerät ein Abschluss von Dejan Sorgic hoch neben das Tor. Pascal Schürpf schiesst nach etwas mehr als einer halben Stunde aus spitzem Winkel daneben.

Offensichtlich hat Interimscoach Chieffo mit seinen Spielern Freistösse geübt: Martin Frydek schlägt in der 35. und 37. Minute zwei gefährliche Freistösse, die von Marco Burch und Christian Gentner verlängert werden – David Domgjoni kommt zweimal zum Abschluss. Sowohl mit dem Fuss wie auch mit dem Kopf vergibt der kosovarische Internationale sehr gute Ausgleichschancen.

Besser macht es der FCB zu Beginn der zweiten 45 Minuten: Zhegrova passt in die Mitte, wo Raoul Petretta völlig frei zum Abschluss kommt. Sein Schuss wird von Patrick Farkas in der 49. Minute unhaltbar für Marius Müller zum 0:2 aus Sicht der Zentralschweizer abgelenkt. Für das Team von Chieffo ist es wie zu Matchbeginn ein Kaltstart in den zweiten Durchgang.

Müller am Boden, Cabral jubelt über das zweite Basler Tor von Teamkollege Petretta. Bild: Feshfocus / Daniela Frutiger

Richtig schlimm kommt's in der 58. Minute: Domgjoni passt vor dem eigenen Tor zu Jordy Wehrmann, der den Ball an Matias Palacios verliert. Der 19-jährige Argentinier hat keine Mühe, auf 3:0 für die Basler zu erhöhen. Der FCL kommt in der Folge durch Schürpf zur Chance auf den ersten Treffer, doch der Ex-Bebbi setzt seine Direktabnahme neben das Tor.

In der Nachspielzeit schiesst Nikola Cumic für den FC Luzern noch den Ehrentreffer – eine Randnotiz. Interimscoach Sandro Chieffo schafft mit seinem Team den direkten Turnaround also nicht. Der FCL bleibt auf dem letzten Tabellenplatz mit 10 Punkten nach 14 Spielen. Basel auf der anderen Seite bleibt mit diesem Sieg an der Spitze dran.

+++ folgen +++

+++ folgen +++

Luzern – Basel 1:3 (0:1)

Swisspor-Arena. – 12’159 Zuschauer. – SR Schärer.

Tore: 3. Cabral (Zhegrova) 0:1 49. Petretta (Zhegrova) 0:2. 58. Palacios 0:3. 91. Cumic 1:3.

Luzern: Müller; Farkas, Burch, Domgjoni, Frydek; Gentner, Wehrmann (61. Ndenge); Tasar, Ugrinic (81. Rupp), Tasar (81. Alounga); Sorgic (66. Cumic).

Basel: Lindner, Lopez, Frei, Pelmard, Petretta; Quintillà (59. Kasami), Xhaka (77. Burger); Zhegrova (59. Ndoye), Palacios (86 Fernandes), Males (46. Males); Cabral.

Bemerkungen: Luzern ohne Schulz und Ndiaye (beide gesperrt), Campo, Alabi und Monney (alles verletzt). Basel ohne Cardoso, Esposito, Tushi, Durrer und Padula (alle verletzt)

Verwarnungen: 34. Quintillà, 36. Pelmard, 47. Domgjoni, 54. Lopez (alle Fouls). 78. Schürpf (Unsportlichkeit). Luzern spielt mit Trauerflor (Todesfall in der Familie von Burch).

Der FC Luzern steht nun vor zwei Auswärtsspielen im Letzigrund. Zuerst am Samstag 4. Dezember gegen den FC Zürich. Acht Tage später heisst der Gegner dann Grasshoppers Zürich. Zum Abschluss der Vorrunde gibt's ein Heimspiel für die Luzerner gegen Servette aus Genf.