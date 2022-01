FC Luzern gegen FC Basel 0:3: Matchbericht und Stimmen

Fussball «Beim Penalty stellen wir uns zu wenig clever an» – der FCL verliert gegen den FC Basel ein ruppiges und emotionales Spiel Der FC Luzern hält mit dem FC Basel gut mit. Doch die Gäste gehen per Penalty direkt nach der Pause in Führung und erhöhen in Überzahl kurz vor Schluss sowie in der Nachspielzeit zum Endstand von 0:3. 30.01.2022, 18.25 Uhr

Der neue FCL-Trainer Mario Frick setzt gleich im ersten Spiel einige Zeichen. Die beiden Jungprofis Luca Jaquez und Ardon Jashari kriegen ihre Chance in der Startelf. Im Sturm spielt Nikola Cumic neben Neuzugang Asumah Abubakar. Gar nicht dabei im Kader sind Tsiy Ndenge, Samuele Campo und David Domgjoni.

49. Minute – Tor FC Basel: Bitter für den jungen Innenverteidiger Luca Jaquez. Der Debütant mit einem Tackling gegen Dan Nodye im Strafraum. Der FCL-Akteur trifft Ball und Gegner. Schiedsrichter Lukas Fähndrich schaut sich die Szene am Bildschirm an und entscheidet auf Penalty. Fabian Frei schiesst ins hohe Eck und lässt FCL-Keeper Marius Müller keine Chance.

Der Ball schlägt unhaltbar für Müller im Netz ein. Bild: Urs Flüeler / KEYSTONE

85. Minute – Tor FC Basel: Der ehemalige FCL-Profi Darian Males gewinnt das Duell gegen Jaquez an der Strafraumgrenze und schiesst danach frei vor Müller ein.

Nachspielzeit – Tor FC Basel: Einen FCB-Konter veredelt Fabian Frei mit seinem zweiten Treffer.

In der stimmungsvollen Swisspor-Arena sind beide Mannschaften zu Beginn der Partie sehr animiert bei der Sache. Die Gäste aus Basel haben in der ersten halben Stunde ein Chancenplus. Der FCL versteckt sich aber nicht, hält gut mit. Zum Ende der ersten Halbzeit fehlt oft nur der bekannte letzte Pass oder die Genauigkeit im Abschluss.

Die besten zwei Luzerner Chancen vergibt Nikola Cumic. Beim FCB sind Dan Ndoye und Fabian Frei die auffälligsten Akteure. Eine animierte Partie geht torlos in die Pause.

Die FCL-Youngsters Ardon Jashari (links) und Luca Jaquez gegen FCB-Spieler Dan Ndoye. Bild: Urs Flüeler / Keystone

Der erste Treffer fällt kurz nach der Pause. Schiedsrichter Lukas Fähndrich entscheidet auf Penalty für Basel nach Foul von Luca Jaquez an Ndoye. Frei trifft vom Punkt und bringt den FCB in Führung. Die Luzerner bauen anschliessend kontinuierlich Druck auf.

Eine gute Chance hat Asumah Abubakar auf Pass von Ardon Jashari. Der Schuss des Stürmers wird von einem FCB-Verteidiger noch entscheidend abgelenkt und kullert am Tor vorbei. Die Partie wird ruppiger, es gibt grobe Fouls auf beiden Seiten. Kann der FC Luzern auch mit dem Ball noch Akzente setzen in der Schlussphase? Im Gegenteil: Marvin Schulz reklamiert und holt sich die zweite gelbe Karte ab – Platzverweis. Jetzt muss der FCL in Unterzahl auf den Ausgleich drücken.

Kein erfolgreicher Start für Mario Frick beim FCL. Bild: Martin Meienberger / freshfocus

Doch dem Heimteam gelingt kein Treffer. Kurz vor Schluss trifft Darian Males für die Gäste und in der Nachspielzeit schliesst Frei eine FCB-Konter erfolgreich ab – am Ende gibt es für die Luzerner eine 0:3-Niederlage. Ein bitterer Start in die Rückrunde für den FCL und Trainer Mario Frick.

Mario Frick an der Pressekonferenz nach dem Spiel:

«Die ersten fünf Minuten hatten wir Glück, dass wir nicht das Gegentor kriegen. Danach haben wir uns freigespielt und die von mir verlangte Aggressivität und Mentalität auf den Platz gebracht. Wir kamen hinter die Abwehr der Basler, aber konnten die Chancen nicht nutzen.»

«Beim Penalty direkt nach der Pause stellen wir uns zu wenig clever an.»

Ein bitterer Einstand: Luca Jaquez (mitte) stand am Ursprung zweier FCB-Tore. Bild: Martin Meienberger / freshfocus

«Am Ende sind wir sehr enttäuscht über die 0:3-Niederlage.»

«Die gelb-rote Karte von Marvin Schulz hat uns geschadet. Ich weiss nicht genau, was er gesagt oder gemacht hat nach dem Foul von Jashari. Bevor ich das weiter kommentiere, möchte ich zuerst mit Marvin sprechen.»

Luzern – Basel 0:3 (0:0)

Swisspor-Arena. – 10’779 Zuschauer. – SR Fähndrich.

Tore: 49. Frei (Foulpenalty) 0:1. 85. Males (Katterbach) 0:2. 97. Frei (Palacios) 0:3

Luzern: Müller; Grether, Jaquez, Burch, Frydek; Jashari; Schulz, Ugrinic, Gentner (66. Schürpf); Cumic (72. Ndiaye), Abubakar (86. Sorgic).

Basel: Lindner; Lang (73. Lopez), Pelmard, Burger, Katterbach; Frei, Xhaka (65. Kasami); Ndoye (93. Tavares), Palacios, Stocker; Males.

Bemerkungen: Luzern ohne Simani (gesperrt), Rupp, Monney und Tasar (alle verletzt). Basel ohne Esposito (gesperrt), Padula und Essiam (beide verletzt) und Millar (Nationalteam). – Gelb-rote Karte: 78. Schulz (Reklamieren).

Verwarnungen: 21. Cumic (Foul), 31. Palacios (Ballwegschlagen), 52. Katterbach (Foul), 60. Müller (Reklamieren), 66. Pelmard, 75. Schulz (beide Foul), 76. Burger (Unsportlichkeit), 78. Jashari (Foul), 96. Frei (Hands). 83. FCB-Trainer Rahmen gelb-rote Karte (Reklamieren).



Der FCL reist am nächsten Sonntag ins Tessin und spielt gegen den FC Lugano. Die Tessiner verloren die erste Partie der Rückrunde gegen den amtierenden Meister YB knapp mit 0:1.