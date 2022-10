FC Luzern gegen FC Sion «Es tut sehr weh, gegen einen derart harmlosen Gegner zu verlieren» – nach Auswärts-Niederlage zieht der FCL Bilanz 0:2 (0:1)-Niederlage des FC Luzern in Sion – dank VAR-Entscheid und Balotelli-Tor. Und nach dem Spiel stellt sich die Frage: Wann siegt der FCL endlich wieder mal? Turi Bucher, Sion 1 Kommentar 16.10.2022, 17.37 Uhr

Am Schluss musste man fast irgendwie das Gefühl haben, die bessere Mannschaft auf dem Platz habe das Spiel verloren. Der FC Luzern war am Samstag im Wallis beim Auswärtsspiel gegen den FC Sion die meiste Zeit die tonangebende, die überlegene, die bessere Mannschaft. «Aber davon können wir uns nichts kaufen», sagte Luzerns Trainer Mario Frick nach der 0:2-Niederlage in Sitten.

«Es ist eine Riesenenttäuschung, ein Riesenfrust. Es tut sehr weh, gegen einen derart harmlosen Gegner 0:2 zu verlieren.»

Ja, das war die Realität: Sion war harmlos und hatte am Schluss zwei Tore geschossen. Luzern blieb indes insgesamt viel zu harmlos vor dem Tor der Walliser.

Luzerns Ardon Jashari (in Blau) kann Mario Balotelli nicht stoppen: Der Sion-Star schiesst hier das 1:0. Bild: Valentin Flauraud / Keystone (Sion, 15. Oktober 2022)

Die Luzerner hatten das erste Drittel der Partie kämpferisch und mit Balleroberungen dominiert. Der FCL war der Chef auf dem Platz, hatte in der 9. Minute durch Sofyan Chader sogar eine konkrete Möglichkeit, ein Tor zu erzielen. Erstaunlich: Sion wirkte lustlos, agierte ohne Leidenschaft, liess sich scheinbar ohne Widerstand dominieren. Stéphane Fournier, seit Jahrzehnten naher FC-Sion-Reporter der «Nouvelliste», hatte schon vor dem Anpfiff gesagt: «Fast alle hier in Sion rechnen mit einem Sieg des FC Luzern.»

Doch dann kam Balotelli. Eben erst hatte sich der Sion-Superstar theatralisch am Boden gewälzt. Der einstige italienische Wunderstürmer stand aber wieder auf, liess sich 22 Meter vor dem FCL-Tor anspielen, wehrte mit seinem Körper die Attacken von FCL-Spieler Ardon Jashari ab und schoss. Der «Blitz» von Mario Balotelli, leicht abgefälscht noch von Verteidiger Denis Simani, wurde mit 102 km/h gemessen und landete unhaltbar im Netz.

Jetzt tobte das Heimpublikum im Tourbillon, Super Mario wurde gefeiert. Dieser breitete die Arme aus, wie um zu sagen: «Seht her, ja, ich bin es, Super Mario!»

VAR annulliert das 1:1 durch Sorgic

Es war ein schmerzhafter Dämpfer für den zuvor spielbestimmenden FCL. Nicht der erste und nicht der letzte. Schon vor dem Spiel hatte sich Spielmacher Max Meyer mit muskulären Problemen im Oberschenkel abmelden müssen. Seine Stilsicherheit im Vorwärtsspiel und sein Instinkt für den Torabschluss hätte der FCL an diesem sonnigen Herbstsamstagabend im Wallis gut gebrauchen können. Während Luzern 0:1 im Rückstand lag und sich weiter umsonst bemühte, Gefahr vor dem Sion-Tor zu erzeugen, musste auch noch Meyer-Backup Jakub Kadak vor Ablauf der ersten Halbzeit vom Rasen geführt werden. Eine schwere Knieverletzung wird befürchtet.

Aberkanntes 1:1: Der Ball springt nach dem Köpfler von Burch (links) zu Sorgic (nicht im Bild), doch bei dessen Torschuss steht Simani (Mitte) einflussnehmend im Abseits. Bild: Martin Meienberger / Freshfocus

Und doch: Die Mannschaft von Trainer Mario Frick trat auch in der zweiten Halbzeit als die bessere, die beweglichere auf. Und schien sich in der 70. Minute endlich dafür zu belohnen: Doch der 1:1-Treffer durch Dejan Sorgic wurde nach VAR-Konsultation annulliert, weil der im Abseits stehende Denis Simani Sion-Goalie Heinz Lindner die Sicht verdeckt hatte. Frick sah das nach Spielschluss allerdings anders: «Für mich hätte das 1:1 zählen müssen. Der Schuss wäre so oder so ins Tor.»

TV-Sportkommentator Ruefer winkt ab

Als Sions Musa Araz in der 83. Minute via Innenpfosten das 2:0 köpfelte, war das Verdikt besiegelt, war, so Frick, «die Suppe gegessen»: Die FCL-Spieler im Einzelnen und der FCL in der Summe hatte in Sion gar nicht so schlecht gespielt, wurde aber vom Geniestreich Balotellis überrascht und versagte vor allem bei dem, um was es im Fussball geht: Torchancen zu kreieren beziehungsweise Tore zu erzielen. Luzern kassierte also im 10. Saisonspiel die 4. Niederlage, bleibt auf dem unbefriedigenden 8. Rang hocken.

Am Tag vor dem Spiel in Sion übrigens hatte «Pilatus Today» TV-Mann Sascha Ruefer als künftigen FCL-Präsidenten und Ilja Kaenzig als neuen CEO des FCL feilgeboten. Sowohl Ruefer wie auch Kaenzig dementierten via diverse Kanäle oder verwiesen die Meldung in den Bereich der Spekulationen.

Trainer Mario Frick fiebert mit. Bild: Martin Meienberger / Freshfocus

Nun, neben dem Aktionärsstreit um «FCL-Besitzer» Bernhard Alpstaeg treten nun auch wieder sportliche Sorgen in den Fokus. Luzern hat seit dem 10. September und dem 6:0 in Winterthur nicht mehr gewinnen können und nur einen Punkt geholt. Trainer Mario Frick sagt sorgenvoll: «Wir müssen in den beiden Heimspielen am Mittwoch gegen St.Gallen und am Sonntag gegen Lugano mit einer ganz anderen Mentalität auf den Platz. Es braucht eine Reaktion, und zwar in Form von zwei Heimsiegen.»

Dann also soll Luzerns Mario wieder der Super Mario sein.

FCL-Reaktionen

Sion – Luzern 2:0 (1:0)

Tourbillon. – 9000 Zuschauer. – SR Horisberger.

Tore: 33. Balotelli (Zuffi) 1:0. 83. Araz (Halabaku) 2:0.

Sion: Lindner; Schmied, Saintini, Moubandje (57. Poha), Baltazar; Araz, Grigic, Zuffi (96. Iapichino); Balotelli (72. Halabaku); Sio (74. Itaitinga), Stojilkovic (74. Chouaref).

Luzern: Müller; Dräger, Burch, Simani, Frydek; Beloko (80. Campo), Jashari, Kadak (42. Sorgic), Dorn (66. Schürpf); Abubakar (66. Ardaiz), Chader (80. Klidje).

Bemerkungen: Sion ohne Lavanchy (gesperrt), Cavaré und Cyprien (beide verletzt). Luzern ohne Max Meyer, Leny Meyer und Vasic (alle verletzt). 70. Tor von Sorgic nach VAR-Konsultation wegen Abseits (Simani) aberkannt. Verwarnungen: 64. Balotelli (Reklamieren), 68. Beloko (Foul), 79. Simani (Foul).

