Analyse «Die Medienhäuser haben sich blöd angestellt»: Darum ist das Mediengesetz gescheitert

Das Mediengesetz wurde versenkt. Bundesrätin Simonetta Sommaruga ist selber schuld, die Vorlage wurde grösser und grösser und war am Schluss überladen. Doch auch die Medienhäuser haben Anteil an der Niederlage ‒ und den grossen Gegner Google noch nicht in die Schranken gewiesen.