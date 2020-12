Matchbericht & Noten «Die beste Halbzeit, seit ich Trainer bin»: FCL-Trainer Celestini rühmt seine Spieler nach 2:0 gegen Sion Der FC Luzern beendet das erste Saisonviertel mit einem 2:0-Heimerfolg über einen kriselnden FC Sion. In den letzten drei Partien holte der FCL sieben Punkte. Daniel Wyrsch und Janick Wetterwald 02.12.2020, 23.04 Uhr

Der FC Luzern war die klar dominierende Mannschaft am gestrigen Abend. Auf der Gegenseite stand ein FC Sion, der deutlich unterlegen spielte und vier Tage nach der 1:4-Niederlage in Vaduz wieder eine schlechte Figur abgab. Kein Zweifel: Den 2:0-Sieg verdienten die Innerschweizer gegen die Walliser. Allerdings musste sich FCL-Trainer Fabio Celestini lange gedulden, bis die drei Punkte seiner Mannschaft gehörten.

Dem 18-jährigen Yvan Alounga (links) gelingt das erste Tor im FCL-Dress. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Luzern, 2. Dezember 2020)

Celestini wechselte in der 69. Minute zwei Angreifer ein, um sich und seine Mannschaft zu belohnen. Für den defensiven Mittelfeldspieler Alex Carbonell brachte er Stürmer Yvan Alounga und für Aussenangreifer Varol Tasar den ebenfalls auf der Seite spielenden Offensivmann Ibrahima Ndiaye. Nach wenigen Sekunden dribbelte sich Alounga in seiner ersten Aktion an Anto Grgic und Ivan Martic vorbei und passte im Strafraum vors Tor, wo Sion-Innenverteidiger Jan Bamert ins eigene Tor zum 1:0 für Luzern ablenkte. Der erlösende Treffer fiel noch in der 69. Minute – als Alounga und Ndiaye eingewechselt worden waren.

Celestini macht den richtigen Doppelwechsel

Celestini freute sich nach dem 2:0-Sieg: «Yvan Alounga hat den Erfolg gebracht!» Aber der Coach wollte sich für sein goldenes Händchen nicht von den Journalisten feiern lassen. «Ich habe auch schon Spieler eingewechselt – und es ist nichts passiert. Heute sagte ich zu Yvan, er soll in die Tiefe gehen und sich durchtanken. Er hat das mit einem tollen Dribbling gemacht. Dass seine Hereingabe von einem Sion-Spieler im Netz landete, dazu braucht’s natürlich das nötige Quäntchen Glück.»

Alounga zeichnete in der 81. Minute ebenfalls für die Siegsicherung verantwortlich. Der 18-jährige Schweiz-Kameruner, der im Sommer für eine Ablöse von 500'000 Franken aus Aarau nach Luzern gekommen war, traf im Nachschuss zum 2:0. Ein Tor und ein Assist sind ihm in seinem sechsten Ligamatch für Luzern gelungen. Er hat insgesamt erst wenig mehr als 140 Minute in der Super League gespielt und ist ein Versprechen für die Zukunft. Wie der FC Luzern, der sich in den letzten beiden Spielen gegen Servette (3:1-Sieg) und nun gegen die Walliser nach einem schwachen Saisonstart rehabilitiert hat. Dank den beiden Vollerfolgen haben die Innerschweizer das erste Saisonviertel mit neun Punkten aus neun Partien auf Platz 7 beendet. Das lässt sie doch viel ruhiger und mit mehr Selbstvertrauen in die Zukunft blicken.

Freude hatte Celestini vor allem am Spiel seines Teams in den ersten 45 Minuten. «Das hat mir als Trainer Spass gemacht. Es war wohl unsere beste Halbzeit, seit ich in Luzern Coach bin.» Tatsächlich hatte Luzern Sion sowohl offensiv wie defensiv dominiert.

Luzerns Cheftrainer Fabio Celestini. Bild: Alexandra Wey / KEYSTONE

Die Luzerner lassen zu viele Torchancen aus

«Nur Torchancen liessen wir zu viele aus», monierte Celestini. Die beste Möglichkeit vergab Louis Schaub in der 26. Minute. Nach einem Diagonalpass von Filip Ugrinic stand er allein vor dem gegnerischen Tor, doch Sion-Goalie Kevin Fickentscher wehrte den Direktschuss von Schaub reflexstark ab.

Louis Schaub gegen Geoffrey Serey Die. Bild: Martin Meienberger

Beim verdienten Lob für die Leistung des FCL darf man nicht vergessen, dass man mit Sion einem Konkurrenten gegenüberstand, der nicht nur fast einen Monat in Quarantäne verbrachte, sondern dazu einen niedergeschlagenen Eindruck hinterliess.

Dieser Eindruck verstärkte sich nach dem Spiel, als Sion-Trainer Fabio Grosso verspätet zur Medienkonferenz erschien. Zuerst hatte er sich mit seiner Mannschaft in der Kabine ausgesprochen. «Das war eindeutig zu wenig, was wir in Luzern und Vaduz gezeigt haben», sagte er zu den Walliser Journalisten. Wie man hörte, musste der 43-jährige ehemalige Spitzenspieler, der 2006 in Deutschland mit Italien Weltmeister wurde, bereits vor der Begegnung gegen den FCL zu einer Aussprache mit Sion-Präsident Christian Constantin. Die fehlende Geduld und das fehlende Vertrauen machen die Aufgabe für die Trainer im Wallis immer extrem schwierig. Offensichtlich hat die Sittener Equipe von der angespannten Stimmung Wind bekommen.

Es war zu wenig: Sion-Trainer Fabio Grosso Bild: Martin Meienberger

Celestini scheint es beim FCL besser zu gehen. Er konnte ruhig weiterarbeiten trotz dem schwächsten Saisonstart seit zwölf Jahren (nur drei Punkte aus den ersten sieben Spielen). Nun kann er sein Team auf Sonntag (16 Uhr) vorbereiten. Dann empfängt Luzern den Meister und Leader Young Boys.

«Wir werden immer mehr zu einer eingeschworenen Einheit», sagte FCL-Trainer Fabio Celestini nach dem Spiel. Die Partie sei in der zweiten Halbzeit recht ausgeglichen gewesen. «Yvan Alounga war dann der entscheidende Faktor.» Die nun eingeschlagene Richtung mit sieben Punkten aus den letzten drei Spielen stimmt den FCL-Trainer zuversichtlich. Die besseren Leistungen seien wichtig für das Selbstvertrauen der Mannschaft. Celestini:

«Die Spielidee wird immer besser umgesetzt.»

Aussenverteidiger Silvan Sidler meinte hinterher: «Es war kein einfaches Spiel, aber wir wollten den Sieg mehr als Sion. Wir haben konsequent verteidigt und das muss uns für die weiteren Spiele positiv stimmen.» Zu seinen Offensivläufen sagte Sidler: «In der ersten Halbzeit hatte ich viele Bälle und ein paar gute Aktionen. In der zweiten Halbzeit gelang mir dies weniger oft. Jetzt muss ich noch an der Genauigkeit meiner Zuspiele arbeiten, dann kommt es gut.» Auf Teamkollege und Matchwinner Yvan Alounga angesprochen, sagte Sidler: «Für Tore und Assists wurde er verpflichtet. Diese Erfolgserlebnisse tun ihm und der ganzen Mannschaft gut.»

FCL-Jubel nach dem Tor. Bild: Martin Meienberger

Nach dem Führungstreffer nicht zurückgelehnt

Innenverteidiger Stefan Knezevic fasste die Partie so zusammen: «Wir haben hinten dicht gehalten und vorne die Tore gemacht – ein souveräner Auftritt.» Der FC Luzern sei klar die bessere Mannschaft gewesen. «Yvan Alounga und auch Ibrahima Ndiaye haben es nach ihrer Einwechslung sehr gut gemacht.» Knezevic erwähnte auch das Nachsetzen nach dem Führungstreffer: «Wir haben nicht nachgelassen und das zweite Tor gesucht, das war entscheidend.»

Itaitinga gegen Silvan Sidler.

Bild: Martin Meienberger

Luzern – Sion 2:0 (0:0)

SR Tschudi. – Tore: 69. Bamert (Eigentor/Alounga) 1:0. 81. Alounga (Sorgic) 2:0.



Luzern: Müller; Sidler, Lucas, Knezevic, Frydek; Carbonell (69. Alounga), Schulz; Tasar (69. Ndiaye), Schaub (85. Schwegler), Ugrinic; Sorgic.



Sion: Fickentscher; Martic, Bamert (73. Ruiz), Ndoye, Iapichino; Tosetti (60. Khasa), Grgic, Araz; Clemenza (6. Serey Die); Itaitinga (73. Wakatsuki), Karlen (60. Uldrikis).



Bemerkungen: Luzern ohne Schürpf, Ndenge, Grether, Emini, Binous und Burch (alle verletzt). Sion ohne Hoarau, Luan, Kabashi und Andersson (alle verletzt). Clemenza verletzt ausgeschieden. Verwarnungen: 49. Carbonell (Foul), 64. Martic (Foul), 67. Bamert (Foul), 91. Araz (Foul).

Am Sonntag um 16 Uhr folgt das nächste Heimspiel für den FC Luzern. Zu Gast in der Swissporarena sind die Young Boys aus Bern.