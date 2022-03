FC Luzern gegen FC Zürich 0:2 – so lief das Spiel

Fussball Der FC Luzern schafft die Überraschung gegen den Leader nicht – der FCZ gewinnt souverän mit 2:0 Die Luzerner machen im Heimspiel gegen den souveränen Leader aus Zürich keine schlechte Partie. Doch in der Offensive haben die Gäste die besseren Ideen und so gewinnt der abgeklärte FCZ mit 2:0. Aktualisiert 02.03.2022, 23.04 Uhr

Ein Wechsel in der Frick-Startelf im Vergleich zum Spiel in Lausanne: Nikola Cumic bekommt in der Offensive eine Chance. Neuzugang Marko Kvasina nimmt auf der Bank Platz. Dejan Sorgic ist weiterhin verletzt und darum nicht im Aufgebot.

17. Minute – Tor FCZ: Die Luzerner lassen den Zürchern zuviel Platz: Adrian Guerrero über links kann in Ruhe in die Mitte zum völlig freistehenden FCZ-Routinier Blerim Dzemaili passen. Dieser spielt mit einem tollen Pass Assan Ceesay frei, der wenige Meter vor dem Tor alleine vor Müller einschiebt.

Ceesay trifft gegen FCL-Goalie Müller zur Führung für den FC Zürich. Bild: Benjamin Soland / Freshfocus

78. Minute – Tor FCZ: Drei eingewechselte Spieler sorgen für das zweite Zürcher Tor. Ante Coric mit dem Eckball, den Karol Mets an den zweiten Pfosten verlängert, wo Wilfried Gnonto nur noch einnetzen muss.

In der Anfangsphase kann der FC Luzern das Spiel gegen den souveränen Leader ausgeglichen gestalten. Es gibt Chancen auf beiden Seiten in einem lebendigen Spiel zweier formstarken Mannschaften.

Nach etwas mehr als einer Viertelstunde und dem vom FCZ schön herausgespielten Führungstreffer ändern sich die Kräfteverhältnisse. Zürich hat die Partie im Griff, der FCL taucht kaum noch gefährlich vor dem Tor der Gäste auf. Vielmehr müssen die Luzerner nach weiteren guten FCZ-Chancen froh sein, dass sie zur Pause nicht höher in Rückstand liegen.

Der FCL muss auch bereits nach 30 Minuten das erste mal wechseln: Für den angeschlagenen Martin Frydek kommt Silvan Sidler auf der linken Aussenverteidigerposition zum Einsatz. Bild: Philipp Schmidli / Keystone

Der FC Zürich startet auch spielbestimmend in die zweite Halbzeit und kommt schnell zur nächsten Grosschance, weil der FCL den Gästen wiederholt zu viel Platz in der Offensive lassen. Nach einer Stunde braucht es zum zweiten Mal in dieser Partie eine tolle Parade von FCL-Goalie Müller – er wehrt den scharfen Schuss von Adrian Guerrero ab. Eingeleitet wird die Aktion vom omnipräsenten Blerim Dzemaili.

Das Heimteam schafft es ab der 70. Minuten die Zürcher vor 9708 Zuschauern in die Defensive zu drängen. Asumah Abubakar vergibt eine der besten Abschlussgelegenheiten für den FCL eine Viertelstunde vor Schluss. Kurz danach treffen die Gäste zum zweiten Mal: Nach einem verlängerten Eckball steht der eingewechselte Gnonto am zweiten Pfosten goldrichtig und drückt den Ball über die Linie.

Der FCL bleibt auch in der Schlussphase aktiv, doch es fällt an diesem Abend kein Treffer für das Heimteam. So endet bei den Luzernern eine kleine Serie der Ungeschlagenheit, währenddem die Zürcher weiter unaufhaltsam in Richtung Meistertitel rollen.

«Wir kamen sehr gut ins Spiel, hatten viel Energie und einige Ballgewinne. Beim ersten Gegentor werden wir auf der Seite zu leicht ausgespielt und lassen in der Mitte zu viel Platz.»

«Schade ist uns in der Druckphase nach der Pause der Ausgleich nicht gelungen. Stattdessen trifft danach der FCZ, der heute verdient gewonnen hat.»

Luzern – Zürich 0:2 (0:1)

Swisspor-Arena. – 9708 Zuschauer. – SR Schärer.

Tore: 17. Ceesay (Dzemaili) 0:1. 78. Gnonto (Corner Coric) 0:2.

Luzern: Müller; Dräger, Burch, Simani, Frydek (30. Sidler); Jashari; Schulz (72. Emini), Ugrinic (61. Gentner); Campo (46. Kvasina); Cumic (72. Ndiaye), Abubakar.

Zürich: Brecher; Omeragic, Kryeziu, Aliti; Doumbia; Boranijasevic, Marchesano (75. Coric), Dzemaili (75. Mets), Guerrero (91. Khelifi); Tosin (67. Gnonto), Ceesay (67. Kramer).

Bemerkungen: Luzern ohne Sorgic, Schürpf, Rupp und Monney (alle verletzt). Zürich ohne Gogia (verletzt).

Verwarnungen: 40. Abubakar, 47. Simani, 55. Jashari, 69. Kramer, 70. Dzemaili, 86. Omeragic (alle Foul).

Am Samstag geht es für die Luzerner weiter mit dem Duell gegen den Meister aus Bern. Die Young Boys kassierten am Dienstag eine Schlappe in Servette. Gelingt dem FCL ebenfalls eine Überraschung bei YB? Anpfiff im Wankdorf ist um 18 Uhr.