Nach der Natipause will der FC Luzern endlich den ersten Saisonsieg feiern. Zu Gast in der heimischen Arena ist am Samstagabend (18 Uhr) der Aufsteiger GC. Beim FCL sind Samuele Campo und Marius Müller wieder fit.

Linda Leuenberger 10.09.2021, 16.30 Uhr