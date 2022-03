FC Luzern gegen GC: So lief das Spiel

Fussball Der FC Luzern knorzt sich zum Sieg, weil GC-Angreifer Bonatini früh ins eigene Tor trifft Das Spiel beginnt mit einem GC-Eigentor. Danach hat der FC Luzern gegen harmlose Zürcher alles im Griff und es bleibt bis zum Ende der Partie beim knappen 1:0. Mit diesem Heimsieg verkürzt der FCL den Rückstand auf den rettenden Platz 8 auf fünf Punkte. 13.03.2022, 18.22 Uhr

Marvin Schulz kehrt für Routinier Christian Gentner zurück in die Startelf. Damit ist der junge Marco Burch wieder FCL-Captain. Für Nikola Cumic der in Bern startete spielt in der Luzerner Offensive der Rückrunden-Neuzugang Asumah Abubakar. Auf der Position des linken Verteidigers kehrt Martin Frydek nach seiner leichten Verletzung zurück in die erste Elf von Trainer Mario Frick. Silvan Sidler nimmt auf der Bank platz.

2. Minute – Tor FCL: Dank einem Eigentor von Léo Bonatini geht das Heimteam in Führung. Der brasilianische GC-Angreifer lenkt eine Frydek-Flanke ins eigene Tor. Marco Burch hat den Stürmer bedrängt.

Die Luzerner jubeln, der GC-Goalie steht nach dem Eigentor von Bonatini ganz verdutzt da. Bild: Urs Flüeler / Keysytone

Der FC Luzern zündet ein Startfurioso in den ersten zwei Minuten. Marko Kvasina vergibt die erste Chance, doch kurz darauf führt das Heimteam nach einem Eigentor von GC-Angreifer Léo Bonatini. Die Gäste tauchen erst nach rund elf Minuten das erste Mal gefährlich vor FCL-Keeper Marius Müller auf: Bendeguz Bolla verzieht seinen Schuss nach einem Vorstoss über die rechte Seite.

Der beste FCL-Torschütze der Rückrunde, Asumah Abubakar, muss nach 25 Minuten raus – Verletzung an der Schulter. Für ihn kommt Nikola Cumic ins Spiel.

Der Arbeitstag von Asumah Abubakar dauert an diesem Sonntag leider nur 25 Minuten. Danach wird der FCL-Stürmer mit einer Verletzung an der Schulter ausgewechselt. Bild: Martin Meienberger / Freshfocus

Direkt nach dem Tausch trifft FCL-Stürmer Marko Kvasina mit einer «Flanke» den Pfosten. Der eingewechselte Serbe Cumic hat kurz vor der Pause eine gute Aktion: Nach einem Eckball erwischt er beinahe GC-Goalie André Moreira am ersten Pfosten.

Insgesamt ist es in der ersten Halbzeit ein eher bescheidenes Spiel von beiden Teams. Die Luzerner sind leicht überlegen, GC ist fast nur nach Standards gefährlich. 1:0-Pausenführung für den FCL.

Zwischen der 55. und der 60. Spielminute hat das Heimteam mehrere Chancen auf den zweiten Treffer. Kvasina per Kopf, sowie der eingewechselte Christian Genter und Cumic mit ihren Schüssen zielen aber alle nicht genau genug.

Der FCL bleibt vor 11'711 Zuschauern die spielbestimmende Mannschaft. Ein Ugrinic-Freistoss nach rund 70 Minuten fliegt nur ganz knapp über das Tor. GC bleibt harmlos und hat kaum gute Offensivaktionen. Cumic bleibt ein Aktivposten bei Luzern, doch es fehlt die Effizienz. Nach einem Konter wird sein Schuss vom GC-Goalie abgewehrt.

Das Heimteam bringt den Sieg über die Zeit, ohne gross in Verlegenheit zu geraten. Die nächsten wichtigen drei Punkte im Abstiegskampf. Der Rückstand auf GC und den rettenden achten Platz beträgt nun noch fünf Punkte. Auf Schlusslicht Lausanne, das 2:2 gegen YB spielte, wächst der Vorsprung auf neun Punkte.

Luzern – Grasshoppers 1:0 (1:0)

Swisspor-Arena. – 11’711 Zuschauer. – SR Piccolo.

Tor: 2. Bonatini (Eigentor) 1:0.

Luzern: Müller; Dräger, Burch, Simani, Frydek; Jashari; Schulz (46. Gentner), Ugrinic; Campo (84. Ndiaye); Kvasina, Abubakar (26. Cumic).

Grasshoppers: Moreira; Bolla (52. Arigoni), Margreitter, Seko, Schmid; Abrashi; Kawabe (75. Jeong), Bonatini (61. Lenjani, Herc; Jordão (61. Momoh), Sène (75. Da Silva).

Bemerkungen: Luzern ohne Sorgic, Schürpf, Rupp und Monney (alle verletzt). Grasshoppers ohne Pusic (krank). 26. Pfostenschuss von Kvasina.

Verwarnungen: 1. Kawabe, 39. Schulz, 71. Arigoni (alle Foul).

Die Luzerner reisen für das nächste Meisterschaftsspiel in die Ostschweiz. Es kommt zum Duell gegen die formstarken St.Galler. Die Partie gegen den FCSG startet am nächsten Samstag um 18 Uhr.