Matchbericht & Noten Dem FC Luzern fehlt im Cup gegen YB wenig zur Überraschung – Celestini: «Wir wollten uns ins Penaltyschiessen retten» Erst vier Minuten vor dem Ende der Verlängerung wird der FCL im Cup-Viertelfinal von Meister YB 2:1 besiegt. Daniel Wyrsch und Jonas von Flüe 06.08.2020, 22.42 Uhr

Die 116. Minute lief, als die Young Boys erneut über die linke Seite angriffen. Den Ball passten sie einmal mehr von der Grundlinie clever zurück, der eingewechselte Felix Mambini lenkte ihn weiter zum ebenfalls eingewechselten Gianluca Gaudino. Der 23-jährige Sohn des früheren deutschen Bundesliga-Stars Maurizio Gaudino traf genau in die Torecke zum 2:1.

Für Landsmann Marius Müller gab es nichts zu halten, zu platziert und hart war der Schuss.

Da kann sich FCL-Torhüter Marius Müller strecken wie er will: Das Siegtor von YB’s Gianluca Gaudino ist unhaltbar. Bild: Claudio de Capitani/Freshfocus (Luzern, 6. August 2020)

Dennoch wollte der FCL-Goalie nicht aufgeben. Der 27-jährige Deutsche nahm den Ball aus dem Netz, rannte zum Anstosskreis, legte den Ball auf den Mittelpunkt und feuerte seine Mitspieler noch einmal an, alles zu geben, um den Ausgleich in den letzten Minuten der Verlängerung zu erzielen.

Die Mannschaft nahm die Anfeuerung des Captains an, versuchte noch einmal alles, obwohl bei den meisten FCL-Spielern der Tank leer war. Mit dem eingewechselten Lino Lang war es einer dieser jungen Wilden, die in den letzten Wochen unbeschwert aus den Ferien zur Mannschaft stiessen, die noch die Energie und Frische hatten, um sich in der 120. Minute durch die YB-Verteidigung zu tanken. Den Schuss von Lang liess der sonst sicher spielende Berner Torhüter David von Ballmoos nach vorne abprallen, der ab der 82. Minute eingesetzte FCL-Stürmer Blessing Eleke verpasste mit dem Nachschuss aber den sehr späten 2:2-Ausgleich. Kurz danach pfiff Schiedsrichter Adrien Jaccottet den Cup-Viertelfinal ab. Meister YB hat damit den Halbfinal vom nächsten Sonntag zu Hause gegen Sion erreicht. Die 800 Luzern-Fans in der Swisspor-Arena feierten den Sechsten der abgelaufenen Super-League-Saison.

Der FCL hatte dem spielerisch übermächtigen Gegner 120 Minuten unermüdlich Widerstand geleistet, einen erstklassigen Cupfight geliefert. Luzern-Trainer Fabio Celestini sagte später in der Medienkonferenz: «Ich muss mich wiederholen, wie in den letzten Wochen dieser kräfteraubenden Saison kann ich nur festhalten: Diese Mannschaft mit den vielen jungen Spielern hat alles gegeben. Ich bin stolz auf mein Team.» Ein, zwei Wermutstropfen fand er dann doch im Kelch der knappen 1:2-Niederlage: «Schade, dass wir nicht noch länger durchgehalten haben. Nur vier Minuten fehlten uns für das Penaltyschiessen.»

Auch das erste Gegentor schmerzte den wie immer engagiert mitgehenden Coach: «Nach dem fantastischen Schuss zum 1:0 von Francesco Margiotta hätten wir die Führung länger beanspruchen sollen.» Nur eine Minute nach Margiottas Treffer aus 22 Metern unter die Latte (33.),

landete der Ball auf ein Kopfballtor von Super-League-Torschützenkönig Jean-Pierre Nsame nach Corner von Miralem Sulejmani zum 1:1 im Tor der Innerschweizer.

Eine Cup-Überraschung wie in der Vorsaison wäre auch am Donnerstagabend möglich gewesen. Am 6. März 2019 hatte der FCL die Young Boys mit einem überragenden 4:0-Sieg im Cup-Viertelfinal gebodigt. Diese bitterste aller Niederlagen wollte der Luzerner YB-Trainer Gerardo Seoane unbedingt verhindern. Der in Hergiswil nur wenige Kilometer vom FCL-Stadion entfernt wohnende dreifache Vater atmete nach dem Match auf. Ex-Luzern-Coach Seoane gab offen und ehrlich zu:

«Als YB-Trainer ist für mich jedes Spiel gegen Luzern ein Riesenfight. Der FCL hat uns alles abverlangt. Ein Kompliment an meine Mannschaft für die Leidensfähigkeit.»

Ein spezielles Dankeschön richtete er an Goalie David von Ballmoos, der viele Schüsse der Innerschweizer entschärft hatte. Seoane tröstete die enttäuschten Luzerner auch mit einer Feststellung, die offensichtlich war in der Liga und in diesem Cupspiel: «Wir besitzen noch mehr Kräfte als die Luzerner und haben das breitere Kader.» Und natürlich auch die qualitativ besseren Spieler. Das verschwieg der Coach der Berner höflich. Sein Ziel ist jetzt das Double mit YB.

Marius Müller, Torhüter, Note: 5,5

Starke Fussabwehr auf Camaras Kopfball (56.) Dazu ein Big Save gegen Aebischers Schuss (112.). Silvan Sidler, Rechter Verteidiger: Note 4

Er leitet die erste Chances des Spiels ein; den Abschluss von Matos (4.). Steigt bei Nsames Kopfball zum 1:1 aber nicht hoch.

Marvin Schulz, Innenverteidiger: Note 5

Ein sicherer Wert in der Abwehr, hat meist ein gutes Timing und kann klären – auch gegen Nsame.

Stefan Knezevic, Innenverteidiger: Note 5

Schleicht sich vors Tor und hat einen gefährlichen Abschluss (52.). Scheidet in der 82. Minute mit einer Knieverletzung aus.

Marco Bürki, Linker Verteidiger: Note 4

Lenkt einen Schuss von Janko (19.) ab. Sonst fällt er kaum auf, wechselt nach dem Aus von Knezevic in die zentrale Abwehr.

Otar Kakabadse, Rechtes Mittelfeld: Note 4

Offensiv hat er seine positiven Szenen, kann sich aber zu selten richtig durchsetzen oder flanken. Simon Grether, Zentrales Mittelfeld: Note 4

Leistet einen enormen kämpferischen und läuferischen Aufwand, auch offensiv wagt er viel.

Idriz Voca, Zentrales Mittelfeld: Note 5

Ein cleverer Organisator im Zentrum. Der Chef zwischen Abwehr und Angriff.

Ryder Matos, Linkes Mittelfeld: Note 5

Assist zum 1:0 und Topchance (4.). Sein Gegenspieler Janko erlebt schweren Match, der Berner hätte früh Gelb-Rot verdient. Francesco Margiotta, Rechter Stürmer: Note 5

Fällt mit guten Pässen und Schüssen auf, mit seinem besten trifft er zum 1:0 (33.). Pascal Schürpf, Linker Stürmer, Note 5,5

Ein Riesenauftritt der Nummer 11: Er ist fast immer anspielbar, gibt öffnende und letzte Pässe, dazu sind seine Schüsse gefährlich. Blessing Eleke, Stürmer: Note 3

Kommt für Kakabadse und spielt vorne für Schürpf. Aber dem Nigerianer gelingt fast nichts. David Mistrafovic, Linker Verteidiger: Note 4,5

Als Einwechselspieler reiht er sich nahtlos ein. Solide Leistung.

Lino Lang, Ofensivspieler: Note 5

Bringt sich wieder mutig ein, ermöglicht Eleke fast das 2:2 (120.).

YB-Goalie David von Ballmoos wusste, wer an diesem Abend der beste Mann auf dem Platz war. Nach dem dramatisch gewonnenen Spiel lief er über das ganze Feld, um sein Gegenüber im FCL-Tor aufzuheitern.

YB-Torhüter David von Ballmoos tröstet FCL-Torhüter Marius Müller nach dem Spiel. Bild: Claudio de Capitani/Freshfocus (Luzern, 6. August 2020)

Marius Müller hielt fast alles, was auf sein Tor kam. Bei den beiden Gegentreffern war er machtlos. Enttäuscht sass er nach dem Schlusspfiff auf dem Rasen und liess sich von Von Ballmoos zur Leistung gratulieren. Ein paar Minuten später war seine Stimmung schon wieder besser: «Immerhin haben wir jetzt ein paar Tage Ferien», antwortete er auf die Frage nach den positiven Aspekten dieser Niederlage. Seine Spielanalyse: «Wir haben eine starke erste Hälfte gezeigt. Gegen Ende des Spiels konzentrierten wir uns dann aufs Verteidigen. Und dann bekommst du so ein Gegentor – bitter. Aber der Schuss war wirklich Klasse.» Auch Idriz Voca konnte nach dem Spiel wieder lachen: «Ich schaue heute Abend noch spontan, wohin ich jetzt in die Ferien gehe, was machbar ist.» Trotz der Enttäuschung ist da auch eine Erleichterung, dass die kräftezehrende Saison zu Ende ist. «Es zwickt überall.»

Voca analysierte die Partie ähnlich wie Müller, betonte, dass die Young Boys über ein viel breiteres Kader verfügen. «Die Grösse des Kaders kam ihnen gegen Ende der Saison entgegen. Sie sind nicht umsonst drei Mal in Folge Meister geworden.» YB wechselte sechs Mal, Luzern nur drei Mal. «Der Trainer entscheidet, wen er ein- und auswechselt. Er musste abwägen, ob junge Spieler in der Schlussphase noch Akzente setzen können», sagte er zu Celestinis Wechseltaktik. Am Ende habe sich der FCL ins Penaltyschiessen retten wollen, «dort wäre alles drin gewesen».

Lino Lang und Idriz Voca (rechts) enttäuscht nach dem Spiel. Bild: Martin Meienberger / Freshfocus

Pascal Schürpf betonte nach dem Spiel all die Blessuren seiner Mitspieler: «Wenn ich mich auf dem Platz umgeschaut habe, sah ich Idriz Voca, der kaum mehr laufen konnte, Ryder Matos und Stefan Knezevic, die ausgewechselt werden mussten. Wir waren alle am Limit und haben unser Bestes gegeben und es YB nicht einfach gemacht. Dann trifft Gianluca Gaudino den Ball perfekt und hämmert ihn volley ins Tor. Wir hätten es verdient, ins Penaltyschiessen zu kommen. Wenn man gegen YB zu so vielen Torchancen kommt, muss man sie einfach nutzen. Sonst verliert man halt. Am Schluss fehlten die Kraft und die letzte Konzentration. Dann sind wir auch mal einen Schritt zu spät gekommen, was YB perfekt ausgenützt hat.»



Ein enttäuschter Pascal Schürpf mit Trainer Fabio Celestini. Bild: Martin Meienberger / Freshfocus