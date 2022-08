Super League FC Luzern geht im Tessin auf Torjagd – Ardaiz, Sorgic und Co. sind gefordert Mario Frick und das Team freuen sich aufs Spiel am Sonntag (16.30 Uhr) in Lugano – und danach auf weitere zwei Partien nächste Woche. Daniel Wyrsch Jetzt kommentieren 05.08.2022, 19.31 Uhr

FCL-Coach Mario Frick applaudiert der Abwehr, treffsicher soll sich jetzt der Angriff zeigen. Bild: Michael Buholzer/Keystone (Zürich, 23. Juli 2022)

Endlich kann der FC Luzern vollends in die Saison steigen. Schon zwei Wochen sind seit dem Startspiel im Letzigrund beim Schweizer Meister FC Zürich vergangen. 0:0 endete die Partie. Am Sonntag treten die Innerschweizer beim FC Lugano an, am Mittwoch empfängt die Mannschaft von Mario Frick im Nachholspiel die Grasshoppers in der Swisspor-Arena und am nächsten Samstag folgt der Auswärtsmatch beim FC St. Gallen.

Nach dem langatmigen Auftakt gibt’s quasi den Ketchup-Effekt: Drei Spiele innert nur sieben Tagen. Eine Belastung? FCL-Trainer Mario Frick winkt ab:

«Im Gegenteil. Es gibt nichts Schöneres als zu spielen. Jetzt geht’s Schlag auf Schlag gegen Gegner, gegen die wir gefordert sind.»

Wenn’s am Sonntag ins Cornaredo geht, haben die Luzerner Protagonisten keine gute Erinnerungen an die vergangene Saison. Inklusive Cup-Halbfinal verloren die Gäste von ennet des Gotthards alle drei Vergleiche.

FCL-Trainer Mario Frick sieht es weniger dramatisch: «Im Cup war’s eine sehr enge Angelegenheit, im Penaltyschiessen zogen wir den Kürzeren. Und in der Meisterschaft stand ich erst einmal als Luzern-Coach auswärts gegen die Tessiner an der Seitenlinie. Statt Anfang Februar in Lugano unglücklich 1:2 zu verlieren, hätte der Match auch mit einem Remis ausgehen können.»

Frick sieht bei 34 Grad Grottenkick in Lugano

Frick hat in den folgenden 16 Ligaspielen nur noch dreimal mit dem FCL verloren – und stolze 29 Punkte gesammelt. Auch die nervenaufreibende Barrage überstanden die Luzerner gegen den FC Schaffhausen (2:2, 2:0). Und wie erwähnt, liess sich Fricks Team zum Saisonauftakt in Zürich nicht besiegen. Bei dieser Konstellation erstaunt es nicht, wenn der Luzerner Teamverantwortliche mit breiter Brust verspricht:

«Wir spielen in Lugano, um zu gewinnen.»

Am Donnerstagabend fuhr Mario Frick nach zwei Mannschaftstrainings nach Lugano, um die Südtessiner in der Qualifikation für die Conference League gegen Hapoel Be’er Scheva im Einsatz zu sehen. «Ich habe auch schon bessere Spiele gesehen», meinte er zum enttäuschenden Niveau. 0:2 unterlagen die Luganesi einem Konkurrenten aus Israel, der gemäss Frick «physisch stark» ist. «Gefühlt 40 Grad heiss war es im Stadion, kein Lüftchen ging», erzählt der Luzern-Coach.

Effektiv zeigte der Thermometer zu Matchbeginn 34 Grad an. Zum Glück sind sich seine Schützlinge an solche Temperaturen aus dem Training gewöhnt. «Wir trainierten intensiv», bestätigt er. Auf Seiten von Lugano rechnet er mit müden Profis: «Den einen oder anderen Wechsel werden die Luganesi auch im Hinblick aufs Rückspiel gegen die Israelis tätigen.»

Testkick gegen Al-Ittihad hatte es in sich

Um die Spannung in der verlängerten Vorbereitung hochzuhalten und im Rhythmus zu bleiben, absolvierte der FCL am letzten Samstag im Vorarlberg eine Testpartie gegen den saudi-arabischen Vizemeister Al-Ittihad FC. Der Vergleich mit den Kickern aus der Wüste bleibt den Innerschweizern in Erinnerung:

«Das Spitzenteam aus Saudi-Arabien ist gespickt mit brasilianischen Spielern. Al-Ittihad entpuppte sich als sehr giftiger Gegner, der uns stark forderte.»

In der 90. Minute kam’s zu Rudelbildungen – und gar zu Keilereien zwischen den Kontrahenten. Der Schiedsrichter pfiff ab – und konnte damit die Streitigkeiten auf einen Schlag beenden. Frick muss lächeln, wenn er daran zurückdenkt, wie sich seine Jungs nicht von den Attacken der aggressiven Gegner unterkriegen liessen.

Achtung! Bottani und Celar könnten dem FCL wieder weh tun

Weniger zufrieden zeigt er sich mit dem Resultat: Eine 0:1-Niederlage setzte es ab. Wie schon in Zürich gelang dem FCL kein Treffer. «Erstklassige Chancen besassen wir gegen den FCZ und gegen Al-Ittihad. In Lugano müssen wir die herausgespielten Gelegenheiten wieder verwerten», fordert er von seinen Stürmern. Joaquin Ardaiz, Dejan Sorgic, Asumah Abuakar und Ibrahima Ndiaye müssen liefern.

Joaquin Ardaiz (blaues Dress) im Kopfballduell mit dem Zürcher Abwehrspieler Karol Mets. Bild: Marc Schumacher / freshfocus (Zürich, 23. Juli 2022)

Der Coach ruft zur Torjagd im Tessin auf, um die Spielzeit so richtig zu lancieren. «Das erste Saisontor für uns wird fallen», ist er überzeugt. Positiv stimmt ihn die gute Defensivarbeit. Die braucht’s auch in Lugano:

«Bottani und Celar sind Unterschiedsspieler.»

Dass Shootingstar Ardon Jashari am Sonntag gesperrt ist, scheint Frick nicht gross zu beunruhigen. «Wir werden ihn ersetzen», sagt er nur.

