FC Luzern Gelungener Luzerner Tag des Fussballs – tolle Mentalität der Super-League-Frauen und Tor-Spektakel der U21-Männer Siege des FC Luzern in der Swisspor-Arena: Die Frauen und die U21-Nachwuchsmänner machen Werbung in eigener Sache. Daniel Wyrsch Jetzt kommentieren 28.11.2022, 16.31 Uhr

FCL-Spielerin Rahel Sager (rechts) dribbelt die Baslerin Vanesa Hoti aus. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 26. November 2022)

Stefan Wolf freute sich auf der Haupttribüne der Swisspor-Arena. Nicht nur die U21 mit ihren zahlreichen talentierten Spielern gewann ihr Heimspiel der Promotion League gegen Breitenrain (5:2), sondern auch das kämpferisch starke Frauenteam aus der Super League feierte einen prestigeträchtigen 1:0-Heimsieg gegen den favorisierten FC Basel. «Ein rundum erfreulicher Anlass», sagte der FCL-Präsident.

Die WM-Pause der ersten Mannschaft hatte das Innerschweizer Fussball-Aushängeschild zum sogenannten «Tag des Fussballs» genutzt. Erstmals konnten Fans und Interessierte hintereinander Spiele der U21 und des Frauen-Fanionteams in der Swisspor-Arena verfolgen. Üblicherweise tragen sie die Heimspiele im Leichtathletik-Stadion auf der Allmend aus. Sandro Waser, Interimstrainer der Frauen, spricht über die Zusatzmotivation der grossen Bühne:

«Ich glaube, wir verspürten eine Mischung aus Vorfreude und Nervosität. Wir sind gut ins Spiel gekommen, ein frühes Führungstor hilft immer.»

Laura Schneider pariert einen Foulpenalty

Schon in der 6. Minute schoss Debora Vogl den einzigen Treffer der Partie. Die Luzernerinnen hatten sich schnell durch die Basler Abwehrreihen kombiniert. Insgesamt 600 Zuschauende zählte der FCL an den beiden Partien. Für einige war es wohl das erste Frauenspiel. Sandro Waser durfte zufrieden feststellen: «Wir zeigten sehr viel Leidenschaft, viele Emotionen. Das hatte es gebraucht, um Werbung für uns zu machen.» Goalie Laura Schneider betonte:

«Wir nahmen den Fight an, wussten, dass wir gegen Basel nur bestehen können, wenn wir jeden Ball gewinnen wollen.»

Luzern-Torhüterin Laura Schneider (links) hält ihren Kasten rein gegen Basel-Angreiferin Kristina Sundov. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Luzern, 26. November 2022)

Die Nummer 45 im Tor war am Ende die Frau des Spiels. Nicht nur wegen des gehaltenen Foulpenaltys gegen Kristina Sundov in der 53. Minute: Laura Schneider hatte ihren Kasten mit mehreren Paraden sauber gehalten. Die 26-Jährige hatte vergangene Saison noch im NLB-Team gespielt, ist seit dieser Saison Stammtorhüterin in der Women’s Super League. Sandro Waser lobte Schneiders «Big Saves». Und: «Sie machte sehr gute Werbung in eigener Sache.»

Dem Interimstrainer, der in Personalunion auch noch Sportchef und technischer Leiter bei den FCL-Frauen ist, stellte aber das Team in den Vordergrund: «Wir haben drei Topgoalies, schweizweit hat das kein Klub.» Und Waser freute sich generell:

«Mein Team hat einen sehr guten Charakter.»

FCL-Interimscoach Sandro Waser gibt seinen Spielerinnen gegen den FC Basel Anweisungen. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 26. November 2022)

Tatsächlich rannte und kämpfte jede Spielerin für die andere. Frauenfussball auf höchster Landesstufe ist intensiv. Das Niveau verdient Respekt. Und die Spannung fiel erst mit dem Schlusspfiff ab. «Erstmals konnten wir eine Mannschaft aus der ersten Tabellenhälfte bezwingen», stellte Waser fest. Nächsten Samstag (16 Uhr) empfangen die sechstplatzierten FCL-Frauen den FC St. Gallen zum letzten Spiel vor der Winterpause im Krienser Kleinfeld.

Die U21 entrückt der Konkurrenz

Die Luzerner U21 hatte am vergangenen Samstag vor der Partie der Women’s Super League ihren letzten Heimauftritt vor der Winterpause. Einmal mehr beeindruckte die Mannschaft von Michel Renggli mit einem hervorragenden Auftritt in der Promotion League. Der dank einer Wildcard aufgestiegene FCL ist der Konkurrenz entrückt. Gegen Breitenrain feierten die Youngsters den 14. Sieg im 18. Spiel. Neun Punkte beträgt der Vorsprung auf das zweitplatzierte Etoile Carouge, welches vor Wochenfrist 5:1 bezwungen wurde.

Ihr Fussball begeistert: Zu Recht lassen sich die Luzerner U21-Spieler von den Anhängern feiern. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Luzern, 26. November 2022)

Diesmal hatte Breitenrain nicht den Hauch einer Siegchance, das Skore hätte noch höher als 5:2 ausfallen können. Darauf angesprochen, sagte Michel Renggli: «In der ersten Halbzeit liessen wir zwei, drei gute Chancen aus.» Trotzdem führte der FCL nach dem ersten Umgang 3:0. Luuk Breedijk, Thoma Monney und Ronaldo Dantas Fernandes schossen die Tore. In der zweiten Halbzeit trafen Severin Ottiger und der eingewechselte Lars Villiger für den FCL. Aluminiumtreffer beklagten Nando Toggenburger und Ruben Dantas Fernandes. In der Nachspielzeit scheiterte Diego Martin mit einem Foulpenalty an Breitenrain-Keeper Christian Schindler.

Nächster Tag des Fussballs in wärmerer Jahreszeit

Kompliment an den Coach, der seine begabten Spieler in der Offensive flexibel und unberechenbar für den Gegner aufspielen lässt. Michel Renggli darauf angesprochen, antwortete:

«Defensiv sind wir sicher genauer zugeteilt und positioniert. Offensiv haben wir die Abläufe seit Monaten trainiert und verbessert. Die Mannschaft hat einen guten Spielstil, wir sind variabel.»

U21-Trainer Michel Renggli lässt die begabten FCL-Nachwuchsspieler variabel und für die Gegner schwer ausrechenbar angreifen. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Luzern, 26. November 2022)

Wintermeister FCL schliesst den ersten Saisonteil am kommenden Samstag (17 Uhr) mit dem Spiel in Bulle ab. Michel Renggli:

«Die Entwicklung macht Freude. Wir setzen die Arbeit konsequent fort. Der eine oder andere wird auch in der ersten Mannschaft ein Thema sein.»

Die Fans spendeten der U21 Standing Ovations.

FCL-Präsident Stefan Wolf störte nach der gelungenen ersten Ausgabe des «Tages des Fussballs» nur etwas: «Für zwei Spiele ist es als Zuschauer im November ziemlich kalt. Nächstes Mal sollten wir einen solchen Event in der warmen Jahreszeit durchführen.» Sicher wären dann deutlich mehr Leute im Stadion.

