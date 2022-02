Fussball Die Erlösung: Der FC Luzern dominiert Sion, gewinnt mit 1:0 und gibt die rote Laterne ab Die Luzerner unter der Leitung von Mario Frick können noch siegen. Dank einer starken Leistung gegen Sion und dem goldenen Treffer von Asumah Abubakar ist der FCL nicht mehr das Schlusslicht der Super League. Janick Wetterwald Aktualisiert 13.02.2022, 18.53 Uhr

Der junge Ardon Jashari kehrt im Mittelfeld zurück ins Team im Vergleich zum Cupspiel vom Mittwoch in Biel. Dafür nimmt Lorik Emini auf der Bank platz. Samuele Campo spielt genauso wie Dejan Sorgic im Vergleich zum letzten Saisonspiel. Routinier Christian Gentner und Nikola Cumic stehen nicht mehr in der Startelf.

57. Minute: Der FC Luzern belohnt sich für eine starke Leistung mit dem überfälligen Führungstreffer. Campo in die Spitze auf Sorgic, der legt für Ugrinic ab. Dieser bedient über rechts den heranstürmenden Dräger. Der Tunesier spielt scharf in die Mitte, wo Asumah Abubakar diesen tollen Angriff mit dem 1:0 veredelt.

Abubakar bejubelt sein erstes Pflichtspieltor für den FCL. Bild: Urs Flüeler / KEYSTONE

«Ei Punkt wär guet, mier sind ja mit wenig zfriede». Das sagte vor dem Spiel ein Zuschauer im Zug auf dem Weg zum Stadion. Die Luzerner spielen aber von Anfang an nicht so, als wären sie mit einem Punkt zufrieden. Gegen defensiv eingestellte und ruppige Gäste aus dem Wallis drückt der FCL sofort auf den Führungstreffer.

Neuzugang Mohamed Dräger lässt dann das Netz auch schon nach zehn Minuten zappeln – doch es ist nicht der dritte Treffer im dritten Spiel für den Tunesier. Stürmer Dejan Sorgic stand bei der Entstehung des Tores im Abseits.

Die Luzerner jubelten mit dem vermeintlichen Torschützen Mohamed Dräger. Bild: Urs Flüeler / Keystone

Das Heimteam lässt dich davon nicht beirren und spielt mit viel Ballbesitz und einem super aufgelegten Youngster Ardon Jashari munter nach vorne. Der FC Sion hat nach der Flanke von Loris Benito mit dem Kopfball von Matteo Tosetti nur eine gefährliche Aktion in den ersten 45. Minuten.

In der ersten Halbzeit fehlt einzig das Führungstor für Blau-Weiss – 0:0 zur Pause. Der FCL ist klar überlegen und Verteidiger Denis Simani hat kurz vor dem Pausenpfiff noch zwei gute Chancen.

Die Gäste aus Sion wussten sich gegen starke Luzerner in der ersten Halbzeit oft nur mit Fouls zu helfen. Bild: Urs Flüeler / Keystone

Das Team von Trainer Mario Frick drückt auch nach der Pause weiter. Und dann fällt er endlich, der Führungstreffer. Asumah Abubakar schliesst einen tollen FCL-Angriff kaltschnäuzig ab. Die Fans in der Swisspor-Arena sorgen für eine grandiose Stimmung. Die Vorlage kam von Aussenverteidiger Mohamed Dräger – der Neuzugang ist nach seinen zwei Toren in den ersten beiden FCL-Pflichtspielen weiterhin im Hoch.

Die Luzerner bleiben auch nach der Führung wachsam und lassen den Gäste aus dem Wallis kaum gefährliche Aktionen im Strafraum zu. Es resultiert am Ende ein hochverdienter 1:0-Sieg für den FCL. Dank dem zweiten Vollerfolg in dieser Spielzeit geben die Innerschweizer die rote Laterne in der Super League an Lausanne ab.

«Wir haben das umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben. Die Mannschaft hat trotz dem aberkannten Tor geduldig weitergearbeitet und ich denke es zweifelt niemand, dass dieser Sieg verdient ist.»

Mario Frick und die Erlösung nach dem ersten FCL-Sieg in der Super League unter seiner Leitung. Martin Meienberger / freshfocus

«Unser Plan ist, in den Heimspielen immer so dominant zu sein und mit dieser Energie aufzutreten. Dabei dürfen wir die Verteidigung aber nicht vergessen.»

Luzern – Sion 1:0 (0:0)

Swisspor-Arena. – 8973 Zuschauer. – SR Bieri.

Tor: 57. Abubakar (Dräger) 1:0.

Luzern: Müller; Dräger, Burch, Simani, Frydek; Jashari; Schulz, Ugrinic (86. Ndiaye); Campo (73. Gentner); Sorgic (62. Cumic), Abubakar.

Sion: Fickentscher; Berardi (88. Cipriano), Saintini, Bamert, Benito (76. Sio); Ndoye (88. Berdayes); Tosetti (63. Karlen), Costa, Grgic, Wesley; Stoijlkovic.

Bemerkungen: Luzern ohne Schürpf, Ottiger, Monney, Grether und Alabi (alle verletzt). Sion ohne Cavaré (gesperrt), Adryan und Doldur (beide verletzt), Zuffi, Bua, Itaitinga und Hoarau (alle krank).

Verwarnungen: 45. (1.) Ndoye, 68. Jashari, 72. Saintini, 84. Schulz (alle Foul).

Die nächsten zwei Partien bestreitet der FC Luzern in der Romandie. Zuerst geht's für die Mannschaft von Mario Frick am Sonntag, 20. Februar, nach Genf. Eine Woche später am Sonntag während der Fasnachtszeit reist der FCL nach Lausanne zu einem kapitalen Spiel im Tabellenkeller.