Super League Frohe Ostern dank einer wilden Schlussphase – der FC Luzern setzt gegen St. Gallen ein wichtiges Zeichen Zweimal im Rückstand, am Ende der Sieg. Die Luzerner besiegen den FC St. Gallen und bleiben so im Kampf um den achten Platz. Janick Wetterwald Aktualisiert 18.04.2022, 16.35 Uhr

FCL-Trainer Mario Frick muss die Verteidigung umstellen, weil Marco Burch gelbgesperrt fehlt. Für ihn rückt Marvin Schulz in die Innenverteidigung und Captain Christian Gentner übernimmt den Platz von Schulz im Mittelfeld. Pascal Schürpf ist nach langer verletzungsbedingter Abwesenheit zurück auf dem Luzerner Matchblatt.

13. Minute – Tor FC St. Gallen: Nach einer Flanke köpfelt FCSG-Stürmer Jérémy Guillemenot im Strafraum den FCL-Verteidiger Mohamed Dräger an die Hand. Schiedsrichter Sandro Schärer entscheidet nach VAR-Konsultation auf Penalty. Victor Ruiz schiesst in die Mitte und trifft zur Führung.

Victor Ruiz (rechts) feiert die Führung für die Gäste nach seinem verwandelten Elfmeter. Bild: Urs Flüeler / Keystone

75. Minute – Tor FCL: Schiedsrichter Schärer schaut sich eine Szene am Bildschirm an und entscheidet danach auf Elfmeter für das Heimteam. Marvin Schulz tritt an, FCSG-Goalie Zigi lenkt den Ball an den Pfosten, von da springt der Ball nochmals Schulz vor die Füsse und der Deutsche trifft.

Schulz jubelt über sein Tor. Martin Meienberger / freshfocus

83. Minute – Tor FC St. Gallen: Filip Ugrinic mit dem fatalen Fehlpass in der eigenen Hälfte. Wenig später kommt Betim Fazliji freistehend im Strafraum an den Ball und trifft genau ins Eck.

85. Minute – Tor FCL: Der eingewechselte Dejan Sorgic dreht sich um den Verteidiger und zieht ab – Zigi ist noch dran, er kann den scharfen Schuss aber nicht mehr entscheidend ablenken.

Nachspielzeit – Tor FCL: Ugrinic mit der Flanke, der eingewechselte Ibrahima Ndiaye trifft per Kopf und das Stadion kocht über.

«Ibra» trifft und der FCL siegt – FCSG-Goalie Zigi ist bedient. Bild: Urs Flüeler / Keystone

Die Gäste haben zu Beginn der Partie gleich zwei gefährliche Abschlüsse auf's Tor – aber auch die Hausherren setzen offensive Akzente mit Nikola Cumic und Mo Dräger.

Es entwickelt sich ein animiertes Spiel, in dem beide Mannschaften immer wieder kurze Druckphasen haben. Nach dem Rückstand fällt direkt der Ausgleich, aber der VAR greift ein und aberkannt das Tor von Marko Kvasina. Asumah Abubakar stand bei der Vorarbeit im Offside. Der Ghanaer vergibt später auch noch die beste FCL-Torchance – der Stürmer trifft den Ball nicht richtig und so kullert das Leder am Pfosten vorbei.

Der FC Luzern hält gegen ausnahmsweise eher etwas defensivere Gäste aus der Ostschweiz gut mit – es fehlt in der ersten Halbzeit die Belohnung für den Aufwand. Zur Pause führt St. Gallen mit 1:0.

Der FC Luzern liegt zur Pause gegen St.Gallen zurück. Bild: Claudio Thoma / Freshfocus

Das Spiel plätschert in der zweiten Halbzeit zehn Minuten vor sich hin, bis das Heimteam die nächste Topchance vergibt. Kvasina kommt aus kurzer Distanz frei zum Kopfball, doch der Österreicher zielt genau in die Hände des FCSG-Torhüters. Die Gäste aus der Ostschweiz können auch nach der Pause immer wieder gefährliche Nadelstiche setzen – die Luzerner Verteidigung muss wachsam bleiben.

Nach rund 70. Minuten kommt Pascal Schürpf beim FCL auf den Platz. Die Rückkehr des Routiniers und Teamleaders wird mit viel Applaus und Sprechchören der Zuschauer gefeiert. Mit Schürpf kommt auch Dejan Sorgic ins Spiel, der wenig später nach einer Szene im FCSG-Strafraum lautstark reklamiert. Schärer sieht sich auch diese Szene am Bildschirm an und entscheidet auf Elfmeter. Marvin Schulz duselt den Ball dann im Nachschuss ins Netz.

Das Momentum lag in der Schlussphase klar beim FCL, der von den Fans nach vorne gepeitscht wird. Es sind aber die Gäste, die erneut in Führung gehen. Doch die Luzerner lassen nicht locker und gleichen postwendend aus. Gelingt einem Team der dritte Treffer? Ja! Ugrinic mit der perfekten Flanke, der eingewechselte Ibrahima Ndiaye trifft per Kopf – das Stadion kocht über. Das Spiel endet nach einer turbulenten Schlussphase 3:2 für den FC Luzern.

Luzern – St. Gallen 3:2 (0:1)

Swisspor-Arena. – 13’491 Zuschauer. – SR Schärer.

Tore: 13. Ruiz (Handspenalty) 0:1. 75. Schulz (Penaltynachschuss) 1:1. 83. Fazliji 1:2. 85. Sorgic (Jashari) 2:2. 91. Ndiaye (Ugrinic) 3:2.

Luzern: Müller; Dräger (78. Sidler), Schulz, Simani, Frydek; Jashari; Ugrinic, Gentner (62. Tasar), Cumic (72. Schürpf); Abubakar (62. Ndiaye), Kvasina (72. Sorgic).

St. Gallen: Zigi; Cabral, Stergiou, Maglica, Schmidt; Quintillà; Görtler, Fazliji; Ruiz (66. Besio); Von Moos (83. Lungoyi), Guillemenot (66. Schubert).

Bemerkungen: Luzern ohne Burch (gesperrt), Campo, Loretz, Ottiger und Monney (alle verletzt). St. Gallen ohne Duah, Stillhart, Toma, Münst und Witzig (alle verletzt).

Verwarnungen: 13. Dräger (Hands), 70. Quintillà (Foul), 74. Maglica (Reklamieren), 93. Schubert (Foul).

Am Donnerstag folgt für den amtierenden Cupsieger der Cup-Halbfinal auswärts in Lugano. Am kommenden Sonntag folgt dann im St. Jakob-Park das Duell in der Super League gegen den FC Basel.