FC Luzern Giulia Alpstaeg greift beim FCL aktiv ein ‒ die Tochter des Mehrheitsaktionärs trifft sich mit den Fans Die Protestkundgebungen der FCL-Fans gegen ihren Vater dürften Giulia Alpstaeg geschmerzt haben. Jetzt ist die Tochter von Mehrheitsaktionär Bernhard Alpstaeg mit den Anhängern der Innerschweizer zusammengekommen. Daniel Wyrsch Jetzt kommentieren 27.10.2022, 17.07 Uhr

Giulia Alpstaeg zusammen mit ihrem Partner Daniel Schrecker (rechts) und Nationalcoach Murat Yakin (Zweiter von links) anlässlich des Heimspiels des FC Luzern gegen YB. Screenshot: Blue Sport (2. Oktober 2022)

Das Gerücht geistert schon rund zwei Jahre durch die Swisspor-Arena, jetzt ist es aktueller denn je: Wird Bernhard Alpstaegs Tochter bald FCL-Chefin? Der Mehrheitsaktionär hatte am 2. Oktober im aufsehenerregenden Interview mit dem «Sonntags-Blick» nicht nur den aktuellen Präsidenten Stefan Wolf und Sportchef Remo Meyer angezählt, sondern auch über eine mögliche Präsidentschaft seiner 30-jährigen Tochter gesprochen:

«Wenn sie sagen würde, ‹Papa, ich will das machen›, dann würden wir zusammen einen Weg finden.»

Alpstaeg ergänzte damals allerdings: «Zuerst muss sie sich bei Swisspor und unseren 40 Fabriken einarbeiten. Ich traue ihr zu, Präsidentin zu werden. Wenn der FCL zur Ruhe gekommen ist.»

An der GV wird ein Showdown erwartet

Im Moment herrscht alles andere als Friede, Freude, Eierkuchen in Luzern. Alles läuft auf den grossen Showdown am kommenden Donnerstagabend hinaus. Dann wird zuerst die Generalversammlung der FC Luzern-Innerschweiz AG und anschliessend jene der übergeordneten FC Holding AG im VIP-Bereich des Stadions stattfinden. Wie es heisst, will Mehrheitsbesitzer Alpstaeg mit einem Aktienanteil von 52 Prozent den Verwaltungsrat abwählen und sich dort als alleiniger Verwaltungsrat einsetzen.

Dagegen haben Fans bei den letzten beiden Heimspielen mit zahlreichen Spruchbannern und einige mit «Alpstaeg-raus!»-Rufen demonstriert. Bei der Online-Protestaktion «Meh-als-52-Prozent» haben nach etwas mehr als einer Woche über 18'150 Personen unterschrieben. Giulia Alpstaeg muss der Widerstand gegen ihren Vater, der in den vergangenen zwölf Jahren geschätzt zwischen 20 und 30 Millionen Franken in den FC Luzern investierte, zu denken geben.

Annäherung mit den Alpstaeg-kritischen Anhängern

Auf jeden Fall heisst es, das einzige Kind von Bernhard Alpstaeg habe sich mit den führenden Köpfen der Aktion «Meh-als-52-Prozent» getroffen. Unser einziger Kontakt zu den Initianten ist eine E-Mail-Adresse. Diese antworten denn auch per E-Mail:

«Es ist richtig, dass ein Gespräch zwischen Giulia Alpstaeg und uns stattgefunden hat. Dabei ging es darum, sich kennen zu lernen und aus erster Hand zu erfahren, worum es den Gesprächspartnern beim aktuellen Konflikt geht.»

Mehr ist von der Protestbewegung nicht zu erfahren. Von Seiten Julia Alpstaeg wird unsere Anfrage für ein Gespräch wie folgt beantwortet: «Giulia äussert sich nicht zur aktuellen Situation», schreibt ihr Lebenspartner Daniel Schrecker. Der 30-Jährige ist von der FCL-Klubleitung seit Anfang Oktober vorübergehend freigestellt worden, er arbeitete beim Verein als SAP-Fachmann für die Datenbank sämtlicher FCL-Spieler sowie als Innovationsmanager.

Fast schon romantisch klingt dagegen die Geschichte, wie Giulia Alpstaeg ihren nicht fussballaffinen Vater indirekt dazu gebracht hatte, zu den Blau-Weissen aus der Zentralschweiz zu kommen: Ins Allmendstadion, der alten Arena des FCL, ging Bernhard Alpstaeg einst, um zu erfahren, wo seine damals 14-jährige Tochter ihre Freizeit verbringt. Das hatte der Swisspor-Patron unserer Zeitung vor der Eröffnung der Arena mit dem Namen seiner Firma im Juli 2011 erzählt.

Aktien für die Fans?

Übrigens: Ein Gerücht, das in Zusammenhang mit dem Treffen von Giulia Alpstaeg mit den Fans aufgekommen ist, dürfte nichts mit der Realität zu tun haben. Die Leute von «Meh-als-52-Prozent» schreiben: «Die Übertragung von Aktien war bisher kein Thema.» Spekuliert wurde, dass Frau Alpstaeg den FCL-Anhängern Aktien in Aussicht gestellt habe.

