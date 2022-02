FC Luzern Grosser Stürmer als Ersatz für Schürpf – FCL-Neuzugang Kvasina überragt sogar Goalie Müller Der neue Stürmer Marko Kvasina überragt sogar um drei Zentimeter den 1,92 Meter grossen Torhüter Marius Müller. Damit ist der Österreicher von der Körperlänge her per sofort der Grösste beim FC Luzern. Und welchen Eindruck hinterlässt der Schürpf-Ersatz im Training? Daniel Wyrsch Aktualisiert 17.02.2022, 16.34 Uhr

Marko Kvasina hat am Mittwoch und Donnerstag seine ersten Trainings mit der Mannschaft von Mario Frick absolviert. Der 1,95 Meter grosse und 88 Kilo schwere Stürmer bringt mit seinem Körper tatsächlich «ein zusätzliches Element in unsere Mannschaft», wie sich Sportchef Remo Meyer in der Medienmitteilung zum fünften und abschliessenden Luzerner Wintertransfer zitieren liess.

Der 1,95 Meter grosse und 88 Kilo schwere Marko Kvasina aus Wien dürfte zahlreiche PS sowie Kopfballstärke für den FC Luzern auf den Platz bringen. Bild: Martin Meienberger / Freshfocus (Kriens, 16. Februar 2022)

Der 25-jährige Wiener ist von der Statur und wohl auch seiner Kopfballstärke her am ehesten mit dem Langzeitverletzten Pascal Schürpf zu vergleichen. Man kann davon ausgehen, dass Kvasina denn auch für Schürpf bis zum Saisonende vom KV Oostende ausgeliehen worden ist. Anschliessend besitzt der FCL eine Kaufoption auf den Österreicher.

Der Mann für die langen Bälle

Kvasina hat keine überragende Torjäger- oder Skorerbilanz, seine erste Aufgabe ist es, lange Bälle im Spiel zu halten. Zuletzt in der höchsten belgischen Liga, der Jupiler Pro League, hat er für Oostende in 17 Spielen 1 Tor erzielt und 2 Treffer vorbereitet.

In der österreichischen Bundesliga kam er für Mattersburg auf eine Bilanz von 43 Partien, 8 Tore und 5 Assists – und für seinen Heimatverein Austria Wien auf 36 Spiele, 3 Treffer und 2 Assists. Bei Twente Enschede in der holländischen Eredivisie sammelte der kräftige Stürmer in 13 Einsätzen keinen Skorerpunkt.

Fussballer mit dem Körper eines Basketballers

Übrigens: Kvasina kann trotz seiner Basketballer-Postur Fussball spielen, er hat im Training auf jeden Fall keine Mühe, die Bälle an- und mitzunehmen. Auch Doppelpässe und Torabschlüsse gelingen dem 25-jährigen «Brocken» ganz gut. Er ist schliesslich seit mehreren Jahren Profi.

Der neue Österreicher ist der Längste im FCL-Ensemble: Marko Kvasina (Mitte) läuft hinter Serkan Izmirlioglu (rechts) und vor Dejan Sorgic (links aussen) und Samuel Alabi. Bild: Martin Meienberger / Freshfocus (Kriens, 16. Februar 2022)

Am kommenden Sonntag (16.30 Uhr) ist Marko Kvasina für den FC Luzern gegen Servette in Genf erstmals spielberechtigt.

Zwölfter Neuzugang der Saison

Für Statistiker interessant: Der derzeit auf dem vorletzten Tabellenrang (9.) der Super League auf dem Barrageplatz stehende FC Luzern hat in dieser Spielzeit inklusive Marko Kvasina insgesamt zwölf Neuzugänge verpflichtet. Im vergangenen Sommer zum Team gestossen sind: Christian Gentner, Samuele Campo, Vaso Vasic und Nikola Cumic sowie Holger Badstuber, Patrick Farkas und David Domgjoni – wobei die drei Letztgenannten den Klub bereits wieder verlassen haben.

Im Wintertransferfenster sind Denis Simani, Asumah Abubakar, Serkan Izmirlioglu, Mohamed Dräger und zum Abschluss Marko Kvasina verpflichtet worden.