FC Luzern Heisse Vorweihnachtszeit beim FCL eingeläutet – die Holding-GV findet am 21. Dezember statt Eigentlich hätte der Showdown zwischen Mehrheitsaktionär Bernhard Alpstaeg und der operativen Führung des FC Luzern am 3. November stattfinden sollen. Durch einen gerichtlichen Aufschub von Minderheitsaktionär Josef Bieri wurde die ausserordentliche GV der FCL-Holding AG kurzfristig verschoben. Jetzt steht der neue Termin fest. Daniel Wyrsch Jetzt kommentieren 03.12.2022, 11.54 Uhr

Bei der Neuausrichtung vor knapp 22 Monaten gingen sie beim Posieren für die Fotografen schon auf Abstand: Die FCL-Aktionäre Bernhard Alpstaeg (links) und Josef Bieri. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Luzern, 11. Februar 2021)

Genau einen Monat nach der auf einen unbestimmten Zeitpunkt verschobenen ausserordentlichen Generalversammlung der FCL-Holding AG kommt wieder Bewegung in die Sache: In einem entsprechenden Bericht schreibt «Pilatus Today» heute Samstagmorgen, dass der Anlass am 21. Dezember stattfinden soll.