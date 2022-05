FC Luzern Holen die Berner schon wieder den FCL-Trainer? Mario Frick könnte wie einst Gerardo Seoane zu YB wechseln Den Klassenerhalt am Sonntag auf den letzten Drücker geschafft, doch nur einen Tag später bangt der FC Luzern um seinen Retter Mario Frick. Und auch die begabtesten Eigengewächse Filip Ugrinic und Ardon Jashari könnten die Innerschweiz diesen Sommer verlassen. Daniel Wyrsch 1 Kommentar 30.05.2022, 16.54 Uhr

FCL-Trainer Mario Frick (Mitte) präsentiert sich am Sonntag nach dem Ligaerhalt zusammen mit seinen Spielern Filip Ugrinic (links) und Samuele Campo (rechts). Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Luzern, 29. Mai 2022)

Noch ist nichts bestätigt, aber die Umstände muten seltsam an: Mario Frick hätte gemäss Einladung des FC Luzern heute Montagnachmittag zum Saisonabschluss an einer Medienorientierung mit Präsident Stefan Wolf und Sportchef Remo Meyer teilnehmen sollen. Wenige Stunden vorher hiess es in der FCL-Medienabteilung, ein Missverständnis sei passiert, man habe nicht gewusst, dass Frick schon am Montag in die Ferien abreise. Darum könne der Trainer nicht wie geplant an der Information dabei sein.

Als erstes Medium schöpft ein Online-Newsportal Verdacht wegen Frick und YB. Nau.ch schaute nochmals auf die Spielzeit zurück, sieht ebenfalls Sportchef Remo Meyer als Schuldigen für die verkorkste FCL-Saison. In diesem Bericht kommt erstmals das Gerücht mit Frick auf.

Mission Ligaerhalt erfüllt

Im Barrage-Rückspiel am Sonntag gegen Challenge-Ligist Schaffhausen konnten die Innerschweizer mit einem 2:0-Heimsieg den Kopf aus der Schlinge ziehen. Mario Frick hat die Mission Klassenerhalt erfüllt. Die meisten der 15'500 Zuschauer in der ausverkauften Swisspor-Arena freuten sich mit dem FCL.

Nach dem Abpfiff des Spiels sagte Frick zu Journalisten:

«Dieser Sieg war auch für mich extrem wichtig. Ich muss euch wohl nicht sagen, was es für mich bedeutet hätte, wenn ich zweimal hintereinander abgestiegen wäre.»

Diese Aussage könnte nun eine ganz andere Bedeutung bekommen. Denn YB hat über eine Woche nach dem eigenen Saisonende immer noch nicht bekannt gegeben, wer neuer Trainer wird.

Schon vor einem Jahr Kandidat bei YB

Schon vor einem Jahr war Frick Kandidat beim 15-fachen Schweizer Meister. Doch nach dem Super-League-Abstieg von Vaduz konnte der 47-jährige Liechtensteiner nicht nach Bern wechseln. Ein abgestiegener Coach beim Schweizer Meister wäre nicht vermittelbar gewesen. Jetzt hat Frick den FCL überzeugend durch die Rückrunde geführt, hinter Meister Zürich und St. Gallen zusammen mit Basel die drittmeisten Punkte geholt – satte 29 Zähler aus 18 Partien sind es gewesen.

Ist Frick statt in die Ferien nach Bern gefahren, um mit YB zu verhandeln? Am Sonntag hatte der FCL-Coach gesagt:

«Ich habe noch einen Vertrag und will diesen erfüllen.»

Heute Montag war Frick bisher für eine Stellungnahme nicht erreichbar.

Die FCL-Spieler feierten Erfolgscoach Gerardo Seoane, nachdem er die Mannschaft vom neunten auf den dritten Platz geführt hatte. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (St.Gallen, 9. Mai 2018)

Seoanes Transfer zu YB brachte immerhin 700'000 Franken Ablöse

Es wäre nicht das erste Mal, dass die Young Boys dem FC Luzern einen erfolgreichen Trainer aus dem Vertrag kaufen. Vor vier Jahren hatte der Rothenburger Gerardo Seoane seinen Stammklub FCL in der Rückrunde sogar vom Barrage-Platz (9.) auf Rang 3 geführt. In 17 Spielen unter Seoane hatten die Blau-Weissen 34 Punkte gesammelt. Dann wechselte der heutige Bundesliga-Coach zu YB, gewann mit den Bernern drei Meisterschaften in Serie, ehe er vor einem Jahr bei Bayer Leverkusen unterschrieb. Für den FCL schaute 2018 durch den Seoane-Deal mit YB immerhin eine Ablöse von 700'000 Franken heraus.

Frick hat wie damals Seoane noch einen gültigen Einjahreskontrakt beim FCL. Falls der Ex-Vaduz-Trainer tatsächlich bei YB unterschreiben sollte, könnten die Luzerner immerhin mit einem Transfererlös in ähnlicher Höhe rechnen.

Angebote für Ugrinic und Jashari können Interessenten abgeben

Aber nicht nur der FCL-Trainer ist heiss auf dem Markt, auch die talentiertesten Spieler des Vereins sind begehrt. Sportchef Meyer sagte an der Medienkonferenz zwar, dass er davon ausgehe, dass Frick auch nächste Saison in Luzern tätig sei. Bei den Mittelfeldspielern Filip Ugrinic (23) und Ardon Jashari (19) zeigte er sich allerdings offen für Angebote von interessierten Vereinen. Sogar von solchen aus der Super League. Nach dem Motto: Wer Interesse hat, soll sein Angebot für die beiden begabten Fussballer abgeben. Ein Preisschild für die Spieler nannte Meyer nicht. Unter 3 Millionen Franken dürften sie nicht zu haben sein.

