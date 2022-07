Zuschauerplus Der FC Luzern ist für die Fans wieder attraktiv – schon über 500 Saisonabos mehr verkauft als in der letzten Spielzeit Das deutlich erhöhte Zuschauerinteresse in der Herzschlag-Rückrunde zeigt sich jetzt auch in den Verkaufszahlen der FCL-Saisonabos. Daniel Wyrsch Jetzt kommentieren 18.07.2022, 20.00 Uhr

FCL-Fans vor dem Barrage-Rückspiel gegen Schaffhausen in der ausverkauften Swisspor-Arena. Bild: Philipp Schmidli (Luzern, 29. Mai 2022)

«Alli im Ufgebot!» heisst die Aktion des FC Luzern. Seit mehr als einem Monat läuft sie – und das offensichtlich erfolgreich. Am Freitag hat der FCL auf einem ganzseitigen Inserat in dieser Zeitung bekanntgegeben: «6135 im Ufgebot!» Das heisst, der FCL hat drei Wochen vor dem ersten Heimspiel (gegen GC am 10. August) bereits über 500 Saisonabos mehr verkauft hat als in der letzten Spielzeit (5600).

In den vergangenen Jahren hatten die Innerschweizer meist knapp 6000 Saisonkarteninhaber. Doch warum zieht der FCL die Leute wieder stärker ins Stadion? Begeisterung herrschte schon vor einem Jahr. Der Cupsieg vom 24. Mai 2021 führte zu einer Euphorie. Erstmals nach 29 Jahren ging die Sandoz-Trophäe wieder in die fussballbegeisterte Zentralschweiz. Die Transfers des Ex-Bayern-Stars Holger Badstuber und des 430-fachen Bundesliga-Spielers Christian Gentner schafften dann eine überhöhte Erwartungshaltung.

Aufregend dank authentischem Fussball

Tempi passati! Unter Mario Frick verpasste der FCL zwar hauchdünn im Penaltyschiessen gegen Lugano die Neuauflage des Cupfinals gegen St.Gallen. Doch die Mannschaft überzeugte in der Liga mit 29 Rückrundenzählern, musste gleichwohl in die Barrage – und schaffte gegen Schaffhausen (4:2-Gesamtskore) den Klassenerhalt.

FCL-Präsident Stefan Wolf sagte am Tag nach der gewonnenen Relegation:

«Wir wollen den eingeschlagenen Weg weiterführen, authentischen und attraktiven Fussball spielen und eigene Junioren integrieren.»

Zudem schwärmte der Ex-Internationale von der uneingeschränkten Unterstützung der Anhänger während der gesamten Saison: «Schon in der Vorrunde, als es uns gar nicht lief, standen die Fans hinter uns. Und erst Recht in der Rückrunde, in der es für uns um Sein oder Nichtsein in der Super League ging, unterstützten sie uns ohne Unterbruch.» Wolf:

«Ein grosses Dankeschön für diesen eminent wichtigen Rückhalt der Anhänger.»

1200 Fans mehr pro Match als in der Vor-Corona-Zeit

Nachdem die durchschnittliche Zuschauerzahl pro Heimspiel in der Saison 2018/19 mit 9364 erstmals in der vor elf Jahren eröffneten Swisspor-Arena auf unter 10'000 Fans fiel, ist sie nach zwei Coronajahren letzte Saison wieder auf 10'575 angestiegen, obwohl der FCL bis zum letzten Spiel gegen den Abstieg kämpfte. Der spannende Fight um den Verbleib in der Liga inklusive Barrage (15'500 Fans sorgten für eine ausverkaufte Arena im Rückspiel) führten zum Publikumsplus. Aber sicher auch die Öffnung des Stadions ohne jegliche Massnahmen.

Spektakuläre Spieler wie Publikumsliebling Mohamed Dräger machen den FCL anziehender. Umgekehrt kann sich der tunesische Internationale hier einspielen für die WM in Katar. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Emmenbrücke, 15. Juli 2022)

Der FCL ist mit dem ambitionierten Frick und den Transferaktivitäten dieses Sommers auf einem guten Weg, die Tendenz fortzuführen. Wolf weiss:

«Wollen wir mehr Fans, müssen wir sportlich attraktiv sein.»

