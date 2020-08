Ist Marius Müller bald weg? Beim FC Luzern steht ein mittlerer Umbruch bevor Mit dem Cup-Aus gegen YB ging für den FC Luzern die Saison zu Ende. Prominente Abgänge wie jener von Torhüter Marius Müller und Stürmer Blessing Eleke sind bald zu erwarten. Daniel Wyrsch 08.08.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Längst kein Geheimnis mehr: Goalie Marius Müller liebäugelt mit der Bundesliga. Bild: Peter Klaunzer/Keystone (Bern, 26. Juli 2020)

Irgendwann war die Enttäuschung über das späte Ausscheiden im Cup-Viertelfinal gegen Meister YB (1:2 nach Verlängerung) der Erleichterung gewichen. Statt am nächsten Montag haben die Ferien der FCL-Profis bereits gestern Freitag begonnen. So bekommen die Innerschweizer im Terminchaos dieses Coronasommers immerhin zwölf Urlaubstage zwischen der zu Ende gegangenen und der neuen Saison. Torhüter Marius Müller hat dadurch drei Tage Zeit, die Familie und Freunde in der deutschen Heimat zu besuchen. Anschliessend wird er mit seiner Ehefrau Vivien sowie Teamkollege Pascal Schürpf und dessen Verlobten Jennifer Bosshard unbeschwerte Ferientage auf der idyllischen Insel Sylt in der Nordsee verbringen.

Der 27-jährige FCL-Goalie hat eine überragende Saison in der Super League gespielt. Da stellt sich die Frage, ob er am 19. August zum Trainingsstart zurück in Luzern ist. Marius Müller ist nie um eine Antwort verlegen, er sagt: «Stand jetzt kehre ich zurück zum FC Luzern.» Er wiederholt noch einmal «Stand jetzt» und weist dann auf Niko Kovac hin. Der Kroate war damals noch Trainer von Eintracht Frankfurt, als er mit diesen zwei Worten mehr recht als schlecht ausdrückte, dass er noch da ist, obwohl die fortgeschrittenen Verhandlungen mit Bayern München längst bekannt waren.

Transferfenster bleiben bis Oktober offen

Marius Müller hat sich immer offen und ehrlich verhalten. Er hat von Anfang an gesagt, dass er gerne in die Bundesliga zurückkehren würde, wenn die Möglichkeit besteht, bei einem Klub als erster Torwart zu spielen. «Das ist immer noch der Fall. Wenn ein Angebot kommt, dann werde ich dieses prüfen», bestätigte er kürzlich. Mit Alexander Schwolow wurde diese Woche der Keeper des SC Freiburg zu Hertha BSC transferiert. Die Freiburger wollen auf die bisherige Nummer 2, den Niederländer Mark Flekken, setzen. Doch auch in der Universitätsstadt nahe der Schweizer Grenze wurde bekannt, dass ein Deutscher im Tor von Luzern seit 13 Monaten grosse Anerkennung erhält. Bundesliga-Start ist am 18. September, die Transferperiode dauert wegen Corona bis zum 5. Oktober, in der Schweiz gar bis zum 12. Oktober. Bis dann kann noch viel passieren.

Schon länger ist bekannt, dass Darian Males den FCL verlassen will. Der 19-jährige Offensivspieler hat ein Angebot von Inter Mailand. Die Italiener bieten höchstens zwei Millionen Euro, FCL-Sportchef Remo Meyer pokert um eine deutlich höhere Ablöse. Males ist seit einem Monat verletzt. Man darf sich fragen, warum sein Oberschenkel immer noch schmerzt.

Blessing Eleke provoziert seinen Abgang

Blessing Eleke ist seit über einem Jahr weit von seiner Form der ersten FCL-Saison (13 Ligatore) entfernt. Im Cup gegen YB schwächte er als Einwechselspieler die Offensivkraft des eigenen Teams. Der hervorragend aufgelegte Pascal Schürpf rückte für ihn in die zweite Reihe. In dieser Verfassung macht eine Weiterbeschäftigung von Eleke keinen Sinn. Allerdings hat der Nigerianer längst nicht mehr den Wert wie im Vorsommer, als Brescia offenbar bereit gewesen wäre, rund 2 Millionen Euro für den 24-jährigen Stürmer zu überweisen.

Würden in dieser Transferperiode die Wechsel von Müller und Males gelingen, könnte der FCL zwischen drei und vier Millionen Franken einnehmen. Dazu käme noch ein mittlerer sechsstelliger Betrag als Anteil am bevorstehenden Transfer von Basel-Goalie Jonas Omlin nach Montpellier in die Ligue 1.

Celestini fordert drei bis vier Verstärkungen

Mit solchen Erlösen könnte der FCL das strukturelle Defizit sowie das Coronaloch stopfen und dazu Fabio Celestinis Wunsch nach drei bis vier Verstärkungen mit spielerischem Potenzial erfüllen. Der Trainer stellte den Medien am Mittwoch sein Ziel für die neue Saison vor: «Wir wollen unser Spiel mit dem Ball in naher Zukunft klar verbessern.» Dazu braucht Celestini neue Profis, die diese Qualitäten auf den Platz bringen.

Das weitere Programm. FCL-Trainingsstart: Mittwoch, 19. August. Auftakt zur Saison 2020/21: 11./12./13. September.