FC Luzern Jetzt appelliert Alpstaeg an die Fans und wünscht sich Frieden Bernhard Alpstaeg ist der Meinung, dass der FCL-Verwaltungsrat die Fans missbrauche. Nicht er, sondern der Verwaltungsrat solle angegriffen werden. Er wünsche sich aber ein friedliches neues Jahr. Jetzt kommentieren 22.12.2022, 19.17 Uhr

Alpstaeg will Frieden mit den Fans und sagt, der Verwaltungsrat habe die Anhänger mit Falschinformationen getäuscht. Bild: Urs Flueeler/ KEYSTONE

Bernhard Alpstaeg wendet sich in einem Interview auf der Onlineplattform «Nau» an die Fans des FC Luzern und erklärt, er sei nicht böse auf die Attacken vonseiten der Anhänger. Schliesslich sei es die Schuld des aktuellen Verwaltungsrates, der die Fans böswillig mit falschen Informationen in die Irre geführt hätte.